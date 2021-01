Karjalan prikaatissa jälleen uusia koronavirustartuntoja: yhteensä 38 varusmiestä sairastunut – 50 karanteenissa varuskunnassa ja useita kymmeniä kotikaranteenissa

Karjalan prikaatissa on todettu koronatartuntarypäs. Kuva on otettu helmikuussa 2020.

Karjalan prikaatissa on todettu koronatartuntarypäs. Kuva on otettu helmikuussa 2020. Petri Kivimäki/Yle

Karjalan prikaatissa on todettu kaksi erillistä tartuntaketjua.

Karjalan prikaatissa Kouvolan Vekaranjärvellä on todettu tähän mennessä koronavirustartuntoja jo 38 varusmiehellä.

Varuskunnassa on tällä hetkellä 22 koronatartunnan saanutta varusmiestä. Loput 16 sairastunutta ovat parhaillaan vapaajaksolla.

Koronavirukselle on altistunut tällä hetkellä noin 50 varusmiestä prikaatissa. Lisäksi useita kymmeniä vapaajaksolla olevaa varusmiestä on altistunut tartunnalle. Heidät kaikki on määrätty karanteeniin.

Karjalan prikaatin mukaan varuskunnassa olevat sairastuneet ovat lieväoireisia ja he ovat Vekaranjärven terveysaseman valvonnassa. Sairastuneet on eristetty muista ja heidät on testattu oireiden perusteella.

Karjalan prikaatissa on nyt todettu kaksi eri tartuntaketjua: varuskunnassa oleva ryhmä sekä viime viikonloppuna lomille lähtenyt ryhmä.

Tieto ensimmäisestä kotiin lähteneen ryhmän tartunnasta tuli Karjalan prikaatin varusmiehen kotikunnan terveysviranomaisilta maanantaina. Kyseinen joukkoyksikkö oli lähtenyt viikonloppuna lomajaksolle oireettomana.

Karjalan prikaati tiedottaa (siirryt toiseen palveluun), että todennäköinen tartuttavuusjakso on ollut 18.–20. tammikuuta. Kaikkiin mahdollisiin altistuneisiin otetaan yhteyttä.

Ensimmäinen tartunta tämän vuoden puolella varmistui Karjalan prikaatissa perjantaina 15. tammikuuta. Tuolloin altistuneiden viimeiset karanteenit ja eristykset päättyvät huomenna torstaina.