Nykylukiolaisten kalliin kirjapinon arvo romahtaa, kun toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia, eikä kierrätys pian enää vedä – "Tässä ollaan tavallaan väliinputoajia"

Kun Venla Maunula aloitti lukion viime syksynä, hänen äitinsä Petra Maunula sai tyttäreltään selkeän listan ensimmäisenä vuonna tarvittavista kirjoista.

Yhtä lukuunottamatta kaikki kirjat löytyivät käytettyinä. Silti pelkästään ensimmäisen lukuvuoden kirjoihin meni noin 350 euroa.

– Kieltämättä kustannukset tuntuvat lompakossa – varsinkin silloin, kun hankintoja pitää tehdä yhdellä kertaa enemmän, sanoo kokkolalainen Maunula.

Tämä harmi loppuu pian. Kun nuoret ensi syksynä aloittavat toisen asteen opinnot, vanhempien ei enää tarvitse pähkäillä kirjojen ja muiden oppimateriaalien hintalappua.

Oppivelvollisuuden laajentuessa kustannuksista vastaa koulutuksen järjestäjä eli toisen asteen opinnoista tulee oppilaalle maksuttomia. Lukiossa se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kirjat, tietokone ja ylioppilastutkinnon viiden kokeen suorittaminen on opiskelijalle ilmaista.

Laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan, ja ensimmäiseksi se koskee pääosin vuonna 2005 syntyneitä eli tämän kevään ysiluokkalaisia.

Paine kustannuksista siirtyy siis kunnille ja oppilaitoksille, joissa muutos aiheuttaa jo ennakkoon harmaita hiuksia.

Siirtymävaiheessa samassa koulussa kahta käytäntöä

Sen sijaan viime syksynä tai sitä aiemmin toiselle asteelle siirtyneet ostavat tarvitsemansa kirjat ja muut oppimateriaalit loppuun asti itse.

Heille opiskelu on vielä ollut nykyisen perusopetuslain nojalla vapaaehtoinen valinta, kun taas jatkossa opiskelua on pakko jatkaa 18 ikävuoteen asti, paitsi jos toisen asteen tutkinto valmistuu ennen sitä.

– Lähtökohtaisesti on ajateltu, että maksuttomuus on hyvitys velvollisuudesta. Mutta on ymmärrettävää, että siirtymävaiheessa se näyttäytyy epäreiluna, sanoo hallintoneuvos Piritta Sirvio opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Myös Petra Maunula tunnistaa tilanteen.

– Tavallaan tuntuu hassulta, kun samaa koulua käydään. Mutta näinhän se usein muutoksissa menee: jostain nollapiste lähtee. Valitettavasti tässä ollaan tavallaan väliinputoajia, sanoo Maunula.

Oppikirjaketju etsii tilalle muuta liiketoimintaa

Muutos tuntuu myös parikymmentä vuotta toimineessa Jamera-ketjussa, jonka myynnistä 40–50 prosenttia on tullut käytetyistä oppikirjoista. Lähes kaikki mitä on saatu ostettua, myös menee.

Tänä keväänä ensimmäisen vuoden kirjoja ostetaan enää niiltä osin, kuin niille on nykyisten ykkösten parissa menekkiä. Sen sijaan lukion toisen ja kolmannen vuoden kirjoja Jamera pyrkii ostamaan mahdollisimman paljon, ja kauppa onkin vilkastunut viime vuoteen verrattuna.

– Herkästi tullaan myymään kirjat, joita ei jatkossa tarvita – niiden ei haluta jäävän hyllyyn, sanoo toimitusjohtaja Hanna Haukkapää.

Toisaalta nykyisten lukiokirjojen markkina hyytyy siksikin, että opetussuunnitelma uudistuu taas ensi syksynä, ja Haukkapään arvion mukaan ainakin iso osa kirjoista menee uusiksi.

Haukkapää uskoo, että digitaalisten materiaalien käyttö lisääntyy lukioissa. Kouluille kirjojen kierrättäminen on haaste, sillä niitä tarvitaan vielä kirjoituksiin valmistauduttaessa.

Jamerassa on jo alettu pohtia korvaavaa toimintaa siirtymäajan jälkeen, kun nykyinen käytettujen kirjojen myynti käytännössä loppuu.

– Kun laajennettu oppivelvollisuus koskee kaikki toisen asteen opiskelijoita, tämäntyyppinen liiketoiminta ei voi jatkua. Nyt haarukoidaan, mitä muuta voisimme tarjota. Muutos on iso, ja aikataulu aika nopea, sanoo Haukkapää.

Uudistus lisää tasa-arvoa

Oppivelvollisuuden laajentumisen tavoitteena on nostaa koulutustasoa ja koulutuksellista tasa-arvoa. Työpaikan saaminen vaatii nykyään vähintään toisen asteen tutkinnon suorittamista, ja sitä halutaan nyt tukea.

Myös kokkolalainen lukiolaisen äiti Petra Maunula on uudistuksesta onnellinen, vaikka hänen tyttärensä ei muutoksesta hyödykään. Maunulalla on tuntuma siitä, että lukio on aiemmin jäänyt osalta valitsematta, koska kirjoihin ei ole yksinkertaisesti ollut varaa.

– Kenenkään opinnot eivät saisi olla kiinni tuloista, kuten tähän asti on monessa perheessä ollut. Jokaisella pitää olla samat edellytykset valita juuri ne opinnot, jotka kiinnostavat, sanoo Petra Maunula.

