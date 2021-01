Voit seurata infoa klikkaamalla pääkuvaa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoo parhaillaan käynnissä olevassa tiedotustilaisuudessa epidemiatilanteesta ja linjauksistaan liittyen voimassa oleviin rajoituksiin ja suosituksiin.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoi aiemmin keskiviikkona, että nykyiset kokoontumisrajoitukset jatkuvat Helsingin ja Uudenmaan alueella myös helmikuussa.

Koronakoordinaatioryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Tilaisuudessa ovat paikalla Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen jaHUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Jan Vapaavuori kertoo, että tilanne pääkaupinkiseudulla on edelleen vaikea.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on linjannut jatkavansa pääosin voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia helmikuun loppuun saakka. Määräaikaisia rajoituksia ja suosituksia jatketaan edelleen tarvittaessa.

– Poikkeuksena päälinjasta Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ovat päättäneet avata rajatusti ja erityisiä turvallisuusojeita noudattaen alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa kaupunkien hallinnoimissa tiloissa 1.2. alkaen.

Päätös perustuu lasten ja nuorten kokonaishyvinvoinnin edistämiseen ja tämänhetkiseen epidemiologiseen arvioon. Harrastustoiminta on ollut tauolla marraskuun loppupäivistä saakka, eli noin kahden kuukauden ajan.

– Silloin oli selvää, että siinä vaiheessa piti painaa jarrua ja nopeasti ja ottaa käyttöön ne keinot, joita meillä oli, sanoo Jan Vapaavuori.

Lisäksi ulkona toteutettava nuorisotyö mahdollistetaan enintään 10 hengen ryhmissä. Tämä tarjoaa nuoriso-ohjaajille mahdollisuuksia vastata nuorten tarpeisiin ja ehkäistä syrjäytymistä.

Lukiot jatkavat etäopetuksessa kolmannen jakson loppuun asti. Ammatillisessa koulutuksessa sitä jatketaan helmikuun loppuun saakka. Toisen asteen etäopetukseen palataan ensi viikon kokouksessa, koordinaatioryhmä kertoo.

Harrastustoimintaa rajatusti, ei kilpailuja tai otteluita

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoo, että harrastustoiminanlla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä tapahtuvaa toistuvaa ohjattua toimintaa. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. Niiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.

Otteluita, kilpailuja, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja, kerran järjestettäviä kursseja tai päiväkoti- tai kouluryhmien vierailuja ei järjestetä. Koululiikunta toteutetaan edelleen ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa. Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan aiempien päätösten mukaisesti.

Koordinaatioryhmä suosittaa yksityisiä toimijoita noudattamaan samoja linjauksia.

Harrastukset ovat keskeinen toimintakykyä ylläpitävä tekijä ja merkittävä sosiaalinen piiri, kertoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Hän kertoo, että Vantaalla tartunnat eivät ole juuri levinneet nuorten keskuudessa.

– Masentuneisuus ja huonovointisuus ovat huolestuttavasti yleistyneet pääkaupunkiseudun nuorten keskuudessa. Rajoitukset ovat lisänneet eriarvoistumista.

Katsaus alueen epidemiatilanteeseen

Markku Mäkijärvi kertoi epidemiatilanteesta Euroopassa ja Suomessa.

– Suomessa on mennyt kaiken aikaa hyvin ja menee edelleen suhteellisen hyvin. Olemme paljon vartijana, kun mietimme erilaisia rajoituksia ja suosituksia sekä ennen kaikkea niiden noudattamista.

Uudellamaalla tautia on ollut kaiken aikaa eniten, ja on edelleen. Tuorein ilmaantuvuusluku Uudellamaalla on 124. Luku kertoo koronatapausten määrän sataa tuhatta asukasta kohden.

Vuodenvaihteen jälkeen tartuntojen määrä on kääntynyt jälleen kasvuun, kertoo Mäkijärvi.

– Onko tämä piikki vai pysyvämpi nousu, jää nähtäväksi. Tämä kehitys on huolestuttava ja se on otettu huomioon, kun linjauksia tehdään, hän sanoo.

Joulun ja uudenvuoden jälkeen tartunnat ovat lisääntyneet etenkin 20–40 vuotiaiden joukossa. Mäkijärvi kehuu, että viime päivinä näytteenotto on lisääntynyt merkittävästi, mutta parannettavaa yhä on.

HUS sekä koronakoordinaatioryhmä suosittavat, että tarpeettomia kohtaamisia vältetään, maskeja käytetään, turvavälejä pidetään ja testeissä käydään, jos oireita on.

Juttua päivitetään tiedotustilaisuuden edetessä.

Voit keskustella aiheesta 28.1. klo 23:een asti.