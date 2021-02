Miljarditehdas varmistui: Metsä Group rakentaa uuden sellutehtaan Kemiin

Kemiin nousee 1,6 miljardia euroa maksava tehdas, joka on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi.

Metsäkonserni Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa uuden sellutehtaan Kemiin. Rakennusvaihe kestää noin 2,5 vuotta, ja tehtaan on määrä valmistua vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

Uusi tehdas korvaa Kemin nykyisen sellutehtaan. Kyseessä on pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos.

Uusi tehdas tuottaa vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua, josta suurin osa menee vientiin Eurooppaan ja Aasiaan.

Lisäksi tehtaassa valmistetaan biotuotteita, kuten mäntyöljyä ja tärpättiä. Uusia biotuotteita ovat myös tuotekaasu, biopelletit ja rikkihappo, jota jalostetaan tehtaan hajukaasuista. Tekstiilikuitu on yksi kehitteillä olevista biotuotteista, jota jo valmistetaan koelaitoksella Äänekosken biotuotetehtaassa.

Uusi tehdas tuottaa myös sähköenergiaa 2,5 prosenttia Suomen kokonaissähköntuotannosta. Sen sähköomavaraisuus on 250 prosenttia, ylijäävä energia siirretään valtakunnan verkkoon.

Uusiutuvan sähkön tuotanto on 2,0 TWh vuodessa, mikä vastaa yli 100 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuista sähkönkulutusta.

Sellutehdas käyttää vuodessa noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä puuta eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin nykyinen tehdas. Puu hankitaan pääosin Suomesta.

Investointi turvaa Pajusaaren tehtaan nykyiset 250 työpaikkaa. Lisäksi se työllistää suorassa arvoketjussaan noin 2 500 henkilöä, mikä on noin 1 500 enemmän kuin nykyisin. Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa metsänkorjuuseen ja kuljetuksiin.

Tehtaan rakennusvaiheen työllisyysvaikutus on lähes 10 000 henkilötyövuotta; työstä yli puolet tehdään Kemissä.

Rakentamisen valmistelu on jo pitkällä. Tehdasalueella on tehty valmistelevia töitä toista vuotta ja viime elokuusta alkaen toteutusuunnittelussa on ollut mukana nelisensataa henkilöä.

Kemin biotuotetehdas -hanke sai ympäristöluvan joulukuussa. Ympäristövaikutukset jäävät yhtiön mukaan nykyisen tehtaan tasolle tai jopa sen alle, vaikka tuotanto kasvaa 2,5-kertaiseksi.

