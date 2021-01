Kristillisdemokraatit julkaisi kuntavaaliohjelmansa – puolue haluaa torjua alueiden ja ihmisryhmien jakautumista ja eriarvoistumista

Kristillisdemokraatit tavoittelee kuntavaaleihin 2 000:ta ehdokasta ja valtuustopaikkojen lisäämistä nykyisestä noin 320 valtuutetusta. Kuntavaaliohjelmansa keskiviikkona julkaissut puolue kertoo haluavansa torjua alueiden ja ihmisryhmien jakautumista ja eriarvoistumista pitämällä kaikki mukana.

Puolueen puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan puolue korostaa kestävää taloudenhoitoa ja peruspalvelujen priorisoimista kireässä kuntataloudessa.

– Valtion velaksi antamat tukipaketit auttavat kyllä kuntavaalien yli, mutta entä sen jälkeen? Väestörakenne on suuressa osassa kuntia haasteellinen niin palvelujen rahoituksen kuin esimerkiksi hoivatyöntekijöiden riittävyydenkin turvaamiseksi. Pidemmän päälle peruspalveluita ei voi pyörittää velkarahalla lastenlasten laskuun, Essayah sanoi.

Hänen mukaansa Koko maa mukana -vaaliteemalla puolue haluaa viestittää, että sille on tärkeä pitää koko maa asuttuna ja mukana kehityksessä. Puolue tukee luovia, liikkuvia, digitaalisia ja tarpeen mukaan muuttuvia palveluja. Koronakriisi on puolueen mukaan osoittanut etätyön ja -opiskelun suuret mahdollisuudet.

– Emme osallistu vastakkainasettelun lisäämiseen ja leimakirveiden heittämiseen. Meille ihmisten hyvinvointi on tärkeämpää kuin turhanpäiväinen hyvesignalointi tai identiteettipolitiikka, Essayah myös totesi.

"Rokotustahti pettymys"

Kristillisdemokraateilta kysyttiin keskiviikkona järjestetyssä etäinfossa myös koronarokotustahdissa. Asiaa kommentoineen puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Päivi Räsäsen mukaan rokotustahti on ollut pettymys. – Rokotustahti on huolestuttava, ja se on pettymys. Tietysti tässä jälkikäteen ihmettelee sitä, että millä tavalla sopimuksia on EU:n ja rokotevalmistajien kesken tehty.

Räsäsen mukaan tilanne nostaa esille sen, että Suomessa on tehty virhe siinä, että kotimainen rokotevalmistus on ajettu alas.

