Virusmuunnos leviää maailmalla, mutta Suomessa tilanne on tällä hetkellä asiantuntijoiden mukaan hallinnassa: "Osittain tämä on ajanpeluuta"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on tavattu tartuttavampaa virusmuunnosta 100 tapausta. Uudet tartunnat ovat ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan kytköksissä aiemmin todettuihin tapauksiin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) totesi aiemmin tänään, että nykyinen koronakanta korvautuu jossakin vaiheessa uudella virusmuunnoksella.

Kysyimme asiantuntijoilta, mitä virusmuunnoksen leviämisestä Suomessa juuri tällä hetkellä tiedetään.

Tapauksia on nyt todettu 100 eri puolella Suomea. Onko tilanne hallinnassa?

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kuvaa, että tilanne on tällä hetkellä vakaa, mutta kaiken kaikkiaan tartuntamäärät pitäisi saada kääntymään laskuun.

– Meillä on erittäin hyvät valmiudet testata väestöä ja eurooppalaisessa mittakaavassa varsin hyvät valmiudet tunnistaa virusvariantteja. Siinä mielessä tilanne on hallinnassa.

Onko mahdollista, että virusmuunnos leviää väestössä tietämättämme?

HUSin Lasse Lehtosen mukaan on varmaa, että virusmuunnosta on myös Suomessa. Niin sanotusta brittimuunnoksesta tiedetään, että se leviää noin 50 prosenttia aikaisempia muunnoksia herkemmin.

Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo sanoo, ettei tiedetä, kuinka yleinen virusmuunnos on väestössä.

– Sanoisin, että jos määrä olisi suuri, tietäisimme sen jo. Saattaa olla tunnistamattomia tartuntaketjuja, mutta niitä on luultavasti vähän, Aivelo arvioi.

Lapin sairaanhoitopiirin ylilääkäri Markku Broas sanoo, että on mahdollista, että virusmuunnos lähtee myös Suomessa leviämään, mutta tehokkaan testauksen ja jäljittämisen myötä muunnokset on pystytty ainakin toistaiseksi löytämään.

– Jäljitystyö on toiminut pääsääntöisesti hyvin. Tämä on keskeinen työkalu hallita tilannetta.

Kuinka nopeasti tilanne voi huonontua?

Muualla virusmuunnos on lisännyt tartuntojen määrää muutamissa viikoissa. Esimerkiksi Tanskassa virusmuunnoksen osuus kaikista tartunnoista on tuplaantunut viikoittain.

– Varmasti se jossakin vaiheessa yleistyy myös Suomessa, koska se tekee niin ympäri maailmaa. Mitä vähemmän tapauksia tulee Suomeen, sitä enemmän meillä on aikaa ennen kuin se saa jalansijaa ja tartuntamäärät alkavat uudestaan kasvamaan. Osittain tämä on ajanpeluuta, tutkijatohtori Tuomas Aivelo sanoo.

Ylilääkäri Markku Broas uskoo, että Suomessa pystytään reagoimaan tarpeeksi nopeasti, mikäli uusia virusmuunnostapauksia ilmenee.

– Tarttumistehokkuus on noin 50 prosenttia isompi kuin aiemmilla viruksilla. Ei se sinänsä räjähdä käsiin viikossa, mutta pitää olla herkkä sormituntuma pulssilla. Jos nähdään selvä lisääntyminen viikkotasolla, täytyy reagoida nopeasti.

Tänään keskiviikkona Suomen rajoilla tiukennettiin rajoituksia: Rajojen yli sallitaan vain välttämätön työmatkaliikenne, ja testaamista rajoilla lisätään. Riittävätkö nämä toimet?

Lasse Lehtonen sanoo, että tartuntojen määrä pitäisi kokonaisuudessaan saada laskuun, ja siihen nähden toimet eivät ole riittäviä. Hän kuitenkin uskoo, että ulkomaanmatkailuun tehdyt rajoitustoimet - matkailun vähentäminen ja matkailijoiden testaaminen - tulevat vähentämään tartuntojen määrä.

– Siinä mielessä saadaan pikkaisen lisää boostia epidemian hallintaan. On mahdollista, että matkustukseen tehdyillä rajoitustoimenpiteillä saataisiin lisää tehoa tilanteen hallintaan.

Markku Broaksen mukaan Suomessa on hyvin testikapasiteettia. Nyt olisikin tärkeää, että rajoilla testaus koettaisiin tarpeellisena, sillä se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Hänen mukaansa tärkeää on, että tilannetta seurataan jatkuvasti ja muuttuviin tilanteisiin reagoidaan nopeasti.

– Jos saadaan näyttöä siitä, että tartuntamäärät lähtevät nopeaan nousuun, täytyy lisätä keinovalikoimaa ja vähentää kontakteja.

Mikä on nyt tärkeää, jotta tilanne ei pahene?

Samat, vanhat ohjeet pätevät myös virusmuunnoksen torjunnassa: turvavälit, hygienia, maskien käyttö, sosiaalisten kokoontumisten välttely. Asiantuntijoiden mukaan on erittäin tärkeää, että suosituksia noudatetaan edelleen huolellisesti.

Lasse Lehtosen mukaan rokotussuojan saaminen koko väestölle mahdollisimman pian on nyt keskeisin asia epidemian voittamiseksi.

– Rajoituksia on paljon tällä hetkellä ja pelättävissä on, että väestö alkaa jossakin vaiheessa väsyä. Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että kesään saakka jaksetaan, mutta kesä asettaa ison haasteen rajoitusten ylläpidolle. Voi olla, että kesän jälkeen ihmisiä on vaikea motivoida, jos syksylläkin täytyy rajoitusten kanssa elää.

