Joukko pohjalaisia kansanedustajia haluaa, että kritiikkiä saanut päätös turpeen verotuksesta perutaan: "Katastrofi energiantuotannolle"

Valtaosa Ylen kansanedustajakyselyyn vastanneista Vaasan vaalipiirin kansanedustajista haluaa perua energiaturpeen veronkorotuksen.

Yle Pohjanmaa kysyi 16 kansanedustajalta, pitäisikö vuodenvaihteessa voimaan astunut turpeen veropäätös perua, jotta turpeesta luopuminen ei tapahtuisi hallitsemattomasti.

Jos energiaturpeen käyttö vähenee odotettua nopeammin, on sillä vaikutuksia alalla toimiville yrittäjille, energiayhtiöille, kuluttajille ja alkutuotannolle.

Turveveron kiristämistä vastustettiin esimerkiksi turve- ja energia-alalla, koska niissä nähtiin, että turpeenpoltto vähenee muista syistä jo ilman veronkorotusta lähivuosina.

Hallitus päätti kaksinkertaistaa turpeen verotuksen muiden lämmityspolttoaineiden ohella. Turpeen veroetu kuitenkin säilyi muihin lämmityspolttoaineisiin verrattuna. Korotus tuli voimaan vuoden 2021 alusta.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että energiaturpeen käyttö halutaan vähintään puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä on osa hallituksen ilmastotavoitteita, joissa Suomesta halutaan hiilineutraali jo vuonna 2035.

Vastanneiden joukko yksimielinen

Seitsemän kansanedustajaa vastasi kysymykseen veronkorotuksen perumisesta kyllä. Heitä olivat Peter Östman (kd.), Mikko Savola (kesk.), Janne Sankelo (kok.), Paula Risikko (kok.), Mauri Peltokangas (ps.), Juha Mäenpää (ps.) ja Jukka Mäkynen (ps).

Antti Kurvisen (kesk.) mielestä veronkorotuksen peruminen ei ole ensimmäinen vaihtoehto.

Pasi Kivisaari (kesk.) ei peruisi veronkorotusta. Matias Mäkynen (sd.) ei vastannut kysymykseen, mutta kommentoi hallituksen arvioivan parhaillaan turvealan tilannetta ja toimia, joilla muutos otetaan haltuun.

Joakim Strand (r.) ei usko, että on realistista odottaa nopeaa uudelleenkäsittelyä. Hänen mielestään kokonaistilannetta on analysoitava ja tarvittaessa tehtävä korjausliikkeitä.

Kansanedustajakyselyyn jättivät vastaamatta Kim Berg (sd.), Mika Lintilä (kesk.), Anna-Maja Henriksson (r.), Anders Norrback (r.) ja Mikko Ollikainen (r.). ** **

Veropäätöstä arvostellaan

Vastauksista käy ilmi, että hallituksen veropäätöstä arvostellaan rajustikin.

– Päätös on katastrofi kotimaiselle energiatuotannolle ja energian huoltovarmuudelle. Turvehan korvautuu jollakin muulla, mahdollisesti tuontienergialla. Koska kivihiilestä luovutaan eikä maakaasu ole kokonaistaloudellisesti kilpailukykyinen energialähde, turpeen energiakäytön korvaajaksi jää biomassa. Onko tämä kokonaistaloudellisesti kannattavaa?, kysyy kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman.

Kansanedustajat ovat huolissaan siitä, miten polttoturpeen nopea alasajo näkyy kuluttajapäässä.

– Uusia tapoja tuottaa lämpöä ei laajassa mittakaavassa ole lähivuosina vielä käytettävissä. Osassa maata energiaturve on edelleen välttämätön polttoaine. Sen saatavuuden nopea heikkeneminen uhkaa suomalaisten kotien lämmittämistä, kommentoi kokoomuksen Janne Sankelo.

Turvetta lastataan Kauhajoella. Birgitta Vuorela / Yle

Paula Risikko (kok.) syyttää hallitusta siitä, ettei se ole ottanut huomioon vaikutuksia siellä, missä ne selvimmin näkyvät, kuten Etelä-Pohjanmaalla.

– Energiakustannusten nousu kansalaisilla ja yrittäjien ahdinko – siinä kerrakseen haittavaikutuksia. Aikataulu pidemmäksi ehdottomasti, Risikko vastaa.

– Huoltovarmuuden ylläpitämiseksi, esimerkiksi jonkun kriisin varalta, pitää järjestää sellaiset taloudelliset olosuhteet turpeelle, että se säilyy meillä varmuusvarastona. Jos ala nyt ajetaan alas, me menetämme siinä käytännössä osaamisen ja koneet. Tämä olisi äärettömän tärkeää huomioida, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää.

Vastanneista yksi ei peruisi päätöstä

Pasi Kivisaari (kesk.) ei kannata veronkorotuksen perumista, koska hänen mielestään veropäätöksissä jojoilu on kestämätöntä. Hän pitää kuitenkin veronkorotusta jälkikäteen ajateltuna virheenä.

– Alan syöksykierre on katkaistava. Tukea on tultava merkittävästi ja vaikuttavasti. On kestämätöntä, että ulkomainen poltto lisääntyy. Kuivike- ja kasvuturpeen tarve on yksiselitteinen, eikä energiaturpeen poltolle ole vielä todellista vaihtoehtoa, Kivisaari vastaa.

Kivisaari kommentoi myös, että veropäätös on ollut alalle raskas.

Mistä apuja tilanteen hallintaan?

Vastauksia turpeen hallittuun alasajoon odotetaan hallituksen valmistelussa olevasta turpeen apupaketista. Tätä odottavat Keskustan Mikko Savola sekä Antti Kurvinen, jotka eivät pidä veronkorotuksen perumista ensimmäisenä vaihtoehtona.

– Turpeen veronkorotuksen perumista täytyy harkita, jos se on tarpeen, mutta pelkästään se ei yksinään välttämättä auta. Taustalla on myös esimerkiksi EU:n päästökauppa ja niin sanotut imagohaitat, jotka vaikuttavat esimerkiksi energiayhtiöiden tarpeisiin luopua turpeesta nopeastikin, Kurvinen toteaa.

– Siirtymän pitää olla oikeudenmukaista. Tällä hetkellä se ei sitä ole, ja sen takia me koostamme turvepakettia, mitä valmistellaan työ- ja elinkeino-, maa- ja metsätalous- ja ympäristöministeriöissä. Yrittäjillä, jotka joutuvat luopumaan tuotannosta, pitää olla tulevaisuutta, näkymää ja työllistymismahdollisuuksia, toteaa Savola.

Hallitus kaavailee turpeelle myös niin sanottua lattiahintamekanismia. Tässä mallissa turpeen vero olisi sidottu päästöoikeuden hintaan. Jos hinta laskee, vero nousee, jotta turpeenpolton hinta säilyy halutulla tasolla.

Janne Sankelon (kok.) mielestä energiateollisuuden omat toimenpiteet riittävät turpeenpolton vähenemiseen ilman lisäkiristyksiä.

– Siellä haetaan koko ajan uusia tekniikoita ja ratkaisuja. Kun siirtymä tehdään maltillisesti, valtiolle ei tule korvausvelvotteita merkittävässä määrin, Sankelo toteaa.

