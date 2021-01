Miksi keskusta puolustaa kotihoidontukea ja kokoomus kotitalousvähennystä? Näin puheenjohtajat vastasivat katsojien kysymyksiin A-Talkin tentissä

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ottivat A-Talkin puheenjohtajatentissä yhteen koronarajoitusten, talouden ja työllisyyden ajankohtaisista kysymyksistä.

Lähetyksessä kuultiin myös katsojien etukäteen lähettämiä kysymyksiä.

Katsojien kysymykset ja vastaukset kokonaisuudessaan näet artikkelin videoista, koko lähetys taas on katsottavissa Yle Areenassa.

Keskustelu EU-elpymispaketista kävi studiossa kuumana. Imatralaisen Markon kysymys puoluejohtajille oli seuraava: Onko Suomen edun mukaista olla elpymispaketissa mukana?

Vähemmän yllättävästi käsiäänestyksessä hallitus piti paketissa mukanaoloa kannattavana, oppositio taas ei.

Kokoomuksen Petteri Orpo kertoi jättäneensä käden nostamatta, koska asian käsittely eduskunnassa on vasta alkamassa.

– Toisaalta haluan sanoa sen, että EU on ollut ja on tulevaisuudessakin Suomelle aivan keskeinen yhteisö, siitä on meille hyötyä. Olen pettynyt tähän ratkaisuun, yhteisiin ratkaisuihin, joita EU tarvitsee, jotta se pääsee eteenpäin. Mutta tämän ratkaisun sisältöön olen pettynyt, mielestäni se on neuvoteltu huonosti, mutta haluan myöskin sanoa sen, että EU ei ole pelkkä laskuharjoitus.

Ennen kannan päättämistä tulee Orpon mukaan katsoa hyvin tarkkaan Suomen kokonaisetua. Kristillisdemokraattien Sari Essayahin mielestä EU:n monivuotista rahoituskehystä ja elpymispakettia ei olisi alun perinkään pitänyt “niitata yhteen”, perussuomalaisten Jussi Halla-ahon mukaan EU:ta kehitetään kohti velkaunionia.

Elpymispakettia videolla kommentoivat Orpon, Essayahin ja Halla-ahon lisäksi keskustan Annika Saarikko, vihreiden Maria Ohisalo, rkp:n Anna-Maja Henriksson, sosiaalidemokraattien Sanna Marin, vasemmistoliiton Jussi Saramo ja Liike Nytin Harry “Hjallis” Harkimo.

Tentin talousosiossa puheenjohtajat pääsivät EU-aiheiden lisäksi väittelemään muun muassa velasta ja sen hoitamisesta.

Talousaiheisen kysymyksen studioon oli lähettänyt Antti Tampereelta. Hän toivoi puoluejohtajia kertomaan vähintään yhden konkreettisen leikkauskohteen ja siitä kertyvän vuosisäästön valtiolle.

Ensimmäisenä vastaus pyydettiin vihreiden Maria Ohisalolta, jonka vastaus oli lopulta ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen, esimerkiksi dieselin ja työkoneiden polttoaineiden alempien verokantojen osalta satojen miljoonien eurojen edestä.

Konkreettisten leikkauskohteiden esittely vaatikin puheenjohtajilta pitkiä puheenvuoroja sekä puhetta muun muassa veroista, työllisyyden lisäämisestä, talouskasvusta sekä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Videolla kysymykseen vastaavat Ohisalon lisäksi kristillisdemokraattien Sari Essayah, rkp:n Anna-Maja Henriksson, kokoomuksen Petteri Orpo sekä sosiaalidemokraattien Sanna Marin.

Keravalaisen Jukan kysymyksessä puoluejohtajilta tiedusteltiin seuraavaa: Millä aikataululla ajattelette Suomen hoitavan valtiovelkansa sopivalle tasolle?

Kysymys johti kiivaaseen kommentointiin hallituksen ja opposition välillä.

– Nyt on kyllä vasemmistohallitus vauhdissa, kaikki nämä toimenpiteet kohdistuu yrittäjyyteen ja työpaikkoihin, kommentoi kristillisdemokraattien Sari Essayah vasemmistoliiton Jussi Saramon puheenvuoroa yritystuista.

Puheenvuoroja videolla käyttävät vihreiden Maria Ohisalo, kokoomuksen Petteri Orpo, vasemmistoliiton Jussi Saramo, kristillisdemokraattien Sari Essayah sekä sosiaalidemokraattien Sanna Marin.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikolle työllisyysaiheisen kysymyksen oli lähettänyt Jarno Tampereelta.

Jarno tiedusteli Saarikolta seuraavaa: Kuinka uskottavia ovat keskustan puheet työllisyystoimista, vaikka puolue samaan aikaan pitää henkeen ja vereen kiinni kotihoidon tuesta, minkä poistamisella luotaisiin tuhansia työpaikkoja? Eikö kannattaisi luottaa tässä asiantuntijoihin eikä piiloutua hallitusohjelman kirjausten tai omien arvojen taakse?

Saarikko vastasi tekevänsä politiikkaa arvojensa mukaisesti ja aikovansa pitää tästä myös kiinni. Liki jokainen perhe myös hyödyntää kotihoidon tukea, Saarikko muistutti.

– Luotan siihen, että suomalaiset perheet tietää itse, mikä on heille paras hoitomuoto. Suurin osa isistä ja äideistä kotikatsomossa ei tajua tätä ideologista vastakkainasettelua. He käyttää lapsia osittain kotihoidossa lyhyemmän aikaa, ja sitten hyödynnetään päiväkotia. Meillä on paljon tehokkaampia keinoja sen ihmisryhmän työllistymisen kannustamiseen kuin leikata perheiden valinnanvapautta, Saarikko sanoi.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho kommentoi Saarikon puheenvuoroa muun muassa toteamalla, ettei uusien ihmisten tuominen työmarkkinoille esimerkiksi kotihoidon tuesta luopumalla luo uusia työpaikkoja.

Videolla kysymystä kotihoidon tuesta kommentoivat Saarikon ja Halla-ahon lisäksi vihreiden Maria Ohisalo, Liike Nytin Harry “Hjallis” Harkimo, rkp:n Anna-Maja Henriksson, kristillisdemokraattien Sari Essayah, sosiaalidemokraattien Sanna Marin sekä kokoomuksen Petteri Orpo.

Kotitalousvähennys on viime päivinä ollut keskusteluissa VATTin ja PT:n tutkimusjulkaisun jälkeen.

Aihe ja tutkimusjulkaisun johtopäätökset puhuttivat myös studiossa. Tamperelaisen Juhanin kysymys kokoomuksen Petteri Orpolle kuului näin:

Miksi kokoomus ajaa kotitalousvähennyksen roimaa korotusta, kun tuoreen tutkimuksen mukaan se ei edes lisää työllisyyttä, vaan on ainoastaan tulonsiirto hyvätuloisille?

Orpo vastasi puolustavansa voimakkaasti kotitalousvähennystä ja kritisoi vastauksessaan tuoreen tutkimusjulkaisun johtopäätöksiä.

- Jos esimerkiksi katsoo, että yli puolet kotitalousvähennystä käyttävistä tienaa alle 3 000 euroa kuukaudessa, niin minusta se kertoo siitä että tämä on nimenomaan keskituloisen ja keskiluokkaisen suomalaisen verovähennys.

Vasemmistoliiton Jussi Saramo myönsi tutkimusta kritisoidun, mutta tutkimuksen olevan silti “niin hyvä kuin mahdollista”. Liike Nytin Harry “Hjallis” Harkimon mukaan kotitalousvähennys taas pitäisi toteuttaa asunto- tai huonekohtaisesti, mikä hyödyttäisi yksinasuvia.

Videolla kotitalousvähennystä kommentoivat myös sosiaalidemokraattien Sanna Marin, vihreiden Maria Ohisalo, kristillisdemokraattien Sari Essayah ja keskustan Annika Saarikko.

Mukana A-talkin puheenjohtajatentissä olivat Sanna Marin (sd.), Annika Saarikko (kesk.), Maria Ohisalo (vihr.), vanhempainvapaalla olevaa Li Anderssonia sijaistava Jussi Saramo (vas.), Anna-Maja Henriksson (r.), Jussi Halla-aho (ps.), Petteri Orpo (kok.), Sari Essayah (kd.) ja Harry “Hjallis” Harkimo (liik.). Koko lähetys on katsottavissa tämän artikkelin pääkuvan kautta sekä Yle Areenassa.

