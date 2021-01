DocPointin taiteellinen johtaja Kati Juurus: "Dokumenttielokuvassa voi upeimmillaan astua hetkeksi toisen elämään"

Useita dokumenttielokuvia ohjannut Kati Juurus on vuodesta 2019 toiminut Pohjoismaiden suurimpiin kuuluvan, vain dokumenttielokuviin keskittyvän elokuvafestivaalin taiteellisena johtajana. Työhön kuuluu katsoa vuoden aikana satoja dokumenttielokuvia ja valita niistä kiinnostavimmat alkuvuonna järjestettävän festivaalin ohjelmistoon.

Ohjaaja vastasi Puoli seitsemän -ohjelmassa siihen, millainen hänen omasta mielestään on paras mahdollinen dokumenttielokuva.

– Jos elokuva puhuttelee minua tunnetasolla, jos se kutkuttaa minua älyllisesti, eli oivallan jotain – ja jos se vielä toimii esteettisesti, niin silloin se on aika täydellinen. Minä en ole hullaantunut dokumenttiin, jossa on paljon puhuvaa päätä, tai jos siinä hirveästi selostetaan jotakin. Pidän eniten sellaisesta kerronnasta, jossa seurataan asioita kärpäsenä katossa.

Omalla dokumenttiohjaajan urallaan Juurus on törmännyt myös tilanteisiin, joissa aihe ja elokuva alkavat viedä tekijää ennalta arvaamattomaan suuntaan.

– Se on suorastaan toivottavaa. Haastattelin eilen festivaalilla mukana olevaa ohjaajaa Gianfranco Rosia. Hän kertoi, että hänellä ei ole oikeastaa koskaan käsikirjoitusta, pelkästään pieni ajatus, jota hän lähtee seuraamaan. Minä en ole varma, että uskonko minä ihan täysin, että hänellä ei ole käsikirjoitusta, mutta hän puhuu kauniisti siitä, miten todellisuus ohjaa elokuvaa, tietysti ohjaajan kautta.

20 vuotta täyttävä DocPoint-festivaali järjestetään 29.1. alkaen poikkeuksellisesti vain verkossa. Juurus kannustaa dokumenteista kiinnostuneita heittäytymään myös vähän oudommalta kuulostavien elokuvien vietäväksi.

– Dokumenttielokuvissa on upein asia se, että astut hetkeksi osaksi jonkun toisen elämää. Jos elokuva on tehty hyvin, se on kuin pieni trippi jonkun toisen saappaissa. Voit kokea hänen tunteitaan, ja ymmärtää sitä elämää jonkin aika. Parhaimmillaan se jättää jäljen.

Katso Kati Juuruksen koko haastattelu: