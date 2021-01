Yhdysvallat jäädytti kymmenien miljardien asekaupat Lähi-itään

Yhdysvallat on laittanut väliaikaisesti jäihin sekä hävittäjäkaupat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa että ammuskaupat Saudi-Arabian kanssa, kertoo uutistoimisto AFP.

Donald Trumpin hallinnon hyväksymissä kaupoissa F-35-hävittäjiä oli tarkoitus myydä Arabiemiirikuntiin 23 miljardin dollarin arvosta. Myös Saudi-Arabian ammuskaupoissa oli kyse miljardien dollareiden summista, kertoo The Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun). Viimeksi joulukuun 30. päivä Trumpin hallinto hyväksyi 290 miljoonan dollarin täsmäasekaupat Saudi-Arabian kanssa.

Ulkoministeri Antony Blinken sanoi ensimmäisenä työpäivänään, että yksi hänen tärkeimmistä prioriteeteistä on Jemenin sodan aiheuttama humanitaarinen katastrofi. Saudi-Arabia on pommittanut Jemeniä ja Iranin tukemia huthikapinallisia.

– Saudi-Arabian johtamat sotatoimet ovat olleet osaltaan mukana aiheuttamassa humanitaarista kriisiä, joka on monien arvioiden mukaan tällä hetkellä maailman vakavin. On erittäin tärkeää, että teemme kaikkemme auttaaksemme hädässä olevia Jemenin kansalaisia, Blinken sanoi keskiviikkona.

Jemeniin muodostettiin uusi, Saudi-Arabian tukema hallitus joulukuun puolivälin aikoihin. Liittouma on käynyt sotaa Iranin tukemia huthi-kapinallisia vastaan. Huthit ovat vallanneet suuren osan Jemeniä, muun muassa pääkaupunki Sanaan.

Jemenin eteläosaa on hallinnut toinen separatistiryhmä, joka on halunnut itsenäistää Etelä-Jemenin. Nyt tämä separatistiryhmä, Eteläinen siirtymäneuvosto, on mukana hallitusyhteistyössä.

Adenin kaupungin lentokentälle tehtiin joulukuun lopulla kranaatti-isku samaan aikaan, kun maan uutta hallitusta kuljettava lentokone oli laskeutunut.

Yhdysvallat haluaa takaisin vuoden 2015 ydinsopimukseen

Blinken kertoi myös, että Yhdysvallat haluaa palata takaisin vuoden 2015 ydinsopimukseen, josta Trumpin hallinto erosi vuonna 2018.

Ydinsopimuksessa Iran sitoutui leikkaamaan rikastetun uraanin varastoja ja tuotantoa. Sopimus tähtäsi siihen, että Iranin on vaikea kehittää ja rakentaa ainakaan nopeasti ydinaseita. Vastineeksi luovuttiin Iranin ydinohjelmaan liittyneistä talouspakotteista, jota Trumpin hallinto otti käyttöön sopimuksen jättäessään.

Tuoreen ulkoministerin mukaan aika sopimukseen palaamiselle ei kuitenkaan ole vielä, koska Iran rikkoo sopimuksen sääntöjä useilla rintamilla.

