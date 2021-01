Lapasesta lähtenyt Bernie Sanders -hassuttelu on tuottanut viidessä päivässä 1,5 miljoonaa euroa hyväntekeväisyyteen

Viimeisen viikon ajan suurta riemua aiheuttanut valokuva senaattori Bernie Sandersista presidentti Joe Bidenin virkaanastujaisissa on saanut muutakin hyvää aikaiseksi kuin hauskoja meemejä sosiaalisessa mediassa.

Vermontin senaattori Sanders kertoi keskiviikkona, että hän on kerännyt viidessä päivässä 1,8 miljoonaa dollaria eli noin 1,5 miljoonaa euroa hyväntekeväisyyteen myymällä tuotteita, joissa on kuva hänestä istumassa virkaanastujaisissa – lapasineen.

– Jane (Sandersin vaimo) ja minä olemme olleet ällistyneitä kaikesta siitä luovuudesta, mitä olemme nähneet viimeisen viikon aikana. Olemme iloisia, että voimme käyttää nettijulkisuuttani auttaaksemme hädässä olevia vermontilaisia, Sanders sanoo tiedotteessaan.

Sandersin keräämiä rahoja tullaan lahjoittamaan esimerkiksi Meals on Wheels -ruokatoimitusohjelmalle ja perhekeskuksille Sandersin osavaltiossa Vermontissa.

Ensimmäinen erä "Chairman Sanders" -tuotteita myytiin loppuun puolessa tunnissa ja tällä hetkellä tilauksissa on viikon jono. Tarjolla on esimerkiksi t-paitoja ja pitkähihaisia, joissa Sanders komeilee verrattain yrmeän näköisenä lapasiensa kanssa.

Sandersin kuuluisat lapaset kutoi vermontilainen opettaja Jen Ellis, kertoi The Hill (siirryt toiseen palveluun) tuoreeltaan virkaanastujaisten jälkeen. Myös nämä tumput myytiin loppuun alta aikayksikön. Raaka-aineina Bernie-lapasissa on käytetty kierrätettyjä villapaitoja ja fleeceä, joka on tehty kierrätetyistä muovipulloista.

Hitiksi nousseen kuvan otti AFP:n kuvaaja Brendan Smialowski. Hän on ollut hyvin vaikuttunut siitä, mihin kaikkialle senaattori onkaan tiensä löytänyt internetin ihmeellisessä meemimaailmassa.

– Internet on kuin villieläin. Vaikea ennustaa ja vaikea kesyttää, Smialowski sanoo.

Myös Suomessa Sandersin olemus huomattiin heti.

– Bernie Sandersilla on sama takki kuin usein ennenkin,ja hänestä on tehty virkaanastujaisten jälkeen paljon vitsejä netissä, joissa hän istuu arkisessa takissaan metrossa tai on menossa ruokaostoksille kauppakeskukseen ja muuta sellaista. Mutta tietysti hän oli alipukeutussaan tyylilleen uskollinen, Fashion Finlandin päätoimittaja, tyyliguru Sami Sykkö arvioituoreeltaan senaattorin olemusta virkaanastujaisten jälkeen.

Meemi leviää, vaikka ei olisi hyödyllinen

Nettisanakirja Wikipedia kuvaa meemiä internetilmiöksi (siirryt toiseen palveluun), joka leviää verkossa nopeasti ja saavuttaa suuren suosion. Samainen tietolähde kertoo (siirryt toiseen palveluun), että ensimmäisenä meemi-termiä käytti brittiläinen eläintieteilijä ja evoluutiobiologi Richard Dawkins vuonna 1976 kirjassaan Geenin itsekkyys.

Dawkinsin mukaan meemit leviävät riippumatta siitä, ovatko ne hyödyllisiä ihmisen kannalta, kuten myös geenit. Sanders-meemistä hyötyvät nyt siis ainakin Vermontin osavaltion vähäosaiset. Sandersin geenit sen sijaan ovat jatkaneet matkaansa Levi-poikaan, joka on myös aktiivinen demokraattien jäsen.

Bernie Sanders on meemeissä irrotettu Capitol-kukkulalta ja uudelleensijoitettu milloin mihinkin, kuten esimerkiksi New Yorkin kattojen ylle,

Egyptiin,

Englannin kuningattaren viereen

sanders queen (siirryt toiseen palveluun)

Ja gonzo-journalisti Hunter S. Thompsonin kyytiin, johon hänet sijoitti Thompsonin kirjan Pelkoa ja inhoa Las Vegasissa kuvittanut taiteilija Ralph Steadman.

