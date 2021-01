Ylikalastus on vienyt monia hai- ja rauskulajeja katoamisen partaalle

Yli 70 prosenttia tiettyjen lajien kannoista on tuhoutunut viimeisen 50 vuoden aikana.

Ylikalastus on verottanut rankalla kädellä hai- ja rauskukantoja maailman merissä. Uuden tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia tiettyjen lajien kannoista on tuhoutunut viimeisen 50 vuoden aikana ylikalastuksen seurauksena. Uhattuna on monia lajeja vasarahaista paholaisrauskuihin.

Yksi pahiten kärsineistä lajeista on valkopilkkahai, joka häilyy jo sukupuuton partaalla ihmisen toiminnan seurauksena. Voimakasta valkopilkkahaita kalastetaan valkokärkisten eviensä vuoksi. Valkopilkkahaiden määrä on romahtanut 98 prosenttia viimeisen 60 vuoden aikana, kertoo tutkimushankkeeseen osallistunut professori Nick Dulvy kanadalaisesta Simon Fraser -yliopistosta.

Dulvy ja tutkimustiimi selvittivät kaikkiaan 31:n hai- ja rauskulajin kohtaloa vuosien ajan. Tutkijoiden mukaan kolme neljäsosaa tutkituista lajeista katoaa sukupuuton seurauksena. Niiden elinympäristöt ovat laajoilla alueilla maailman merien syrjäisimmissä kolkissa, minkä vuoksi niiden on ajateltu olevan turvassa ihmisten vaikutukselta.

Ylikalastuksen lisäksi syynä kantojen romahdukseen on tutkimuksen mukaan myös epäonnistuminen lajien suojelussa. Synkistä näkymistä huolimatta tutkijat korostavat, että tilanne voidaan vielä korjata, jos suojelutoimissa käynnistetään ryhtiliike.

Lähteet: AFP