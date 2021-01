Tornion massatestipisteellä on löydetty ensimmäiset koronatartunnat – hoitaja huolissaan: Kauempaa tulevat nuuskanhakijat eivät halua osallistua rajalla koronatestiin

Tornion massatestauspisteellä on todettu kaksi koronatartuntaa, toinen suomalaisella ja toinen ruotsalaisella henkilöllä.

Tornioon maanantaina avatussa koronan massatestauspisteessä on löydetty ensimmäiset koronatartunnat. Pikatesteissä on tullut torstaina kaksi positiivista tulosta.

– Toinen tartunta on löytynyt ruotsalaiselta ja toinen suomalaiselta, kertoo osastonhoitaja Marianne Junes-Leinonen.

Torstai-iltapäivään mennessä pisteellä on tehty 798 testiä. Näistä torstaina on tehty 115. Junes-Leinonen arvioi torstaina iltapäivällä, että testiin tulee päivän mittaan noin 300 henkilöä eli saman verran kuin keskiviikkona.

Liikennemäärä on laskenut selvästi

Uusien maahantulorajoitusten ja -suositusten voimaantulo näkyi länsirajan liikennemäärässä keskiviikkona selvästi. Länsi-Suomen merivartioston arvion mukaan Tornion rajanylityspaikalla matkustajamäärä putosi keskiviikkona noin puoleen verrattuna viimeaikaiseen rajanylitysten määrään. Viime viikkojen aikana rajanylittäjiä Torniossa on ollut vuorokaudessa keskimäärin 14 000–15 000 molempiin suuntiin yhteensä.

Suomeen tulijoita varten avatussa massatestauspisteessä kävi keskiviikkona testattavia enemmän kuin kahtena ensimmäisenä päivänä. Pikatesti tehtiin keskiviikkona 289 rajanylittäjälle. Maanantaina testissä kävi alle sata ja tiistaina noin 150 rajanylittäjää.

– Tulos on jo 15 minuutissa valmis, jos se valmistetaan heti. Testit otetaan könttänä, joten jos tunnin sisällä ei ole tullut puhelinsoittoa, niin tulos on negatiivinen, kertoo koronatestauksesta vastaava osastonhoitaja Marianne Junes-Leinonen.

Rajan säännöllisesti ylittävälle riittää testi kerran viikossa

Säännöllisesti maasta toiseen kulkevat voivat ylittää rajan yhden testin turvin seitsemän vuorokauden ajan.

– Ihmisille lähtee negatiivisesta tuloksesta turvattuna sähköpostina todistus, joka on viikon voimassa. Viikon ajan voi siis näyttää tätä tulosta rajalla ja ohittaa testauksen, Junes-Leinonen kertoo.

Raja-alueella on paikalla myös hoitohenkilökuntaa käsittelemässä kulkijoiden terveystietoja.

– Rajavartijoille ei tarvitse antaa terveystietoja. Sen takia meillä on siellä myös omia työntekijöitä. Kun ihminen tulee testiin, hän antaa heille henkilötietolomakkeen, jolla tiedämme yhdistää hänet oikeaan testiin, Junes-Leinonen sanoo.

Moni nuuskanhakija on jättänyt testin väliin

Vaikka testausmäärä onkin jonkin verran kasvanut, valtaosa ohittaa yhä testauspaikan käymättä testissä. Junes-Leinonen on huolissaan erityisesti kauempaa tulevista nuuskanhakijoista.

– Keskiviikkona oli yllättävän monta hylsyn ja muun tupakkatuotteen hakijaa liikenteessä. Monet olivat kauempaa kuin tästä rajayhteisöstä ja juuri he eivät halunneet tulla testiin. Se on minusta vähän huolestuttavaa, koska he voivat viedä tautia laajoille alueille, Junes-Leinonen sanoo.

Reissumies ei halua viedä tautia kotiinsa

Riihimäellä asuva ja Haaparannalla kuukauden ajan repputöissä oleva Tero Mäki kävi torstaina Torniossa hakemassa tarvikkeita. Hän kävi testissä varmuuden vuoksi. Lisäksi hän halusi todistuksen, jonka voi jatkossa näyttää rajaa ylitettäessä.

Seuraavan kerran hän käy testissä viimeistään silloin, kun on menossa käymään kotona.

– Ajattelin käydä, ettei vahingossakaan vie sinne päin mitään ikävää, Mäki sanoo.

