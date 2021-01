Aluehallintovirasto keskeytti palvelukoti Riekonlennon toiminnan Rovaniemellä – asiakkaille tarjottiin vanhentunutta ruokaa, tiloissa paha haju ja vesi tuli katosta asiakkaan sänkyyn

Rovaniemen kaupunki on ottanut väliaikaisesti hallintaansa yksityisen palvelukoti Riekonlento Oy:n toiminnan. Syynä on se, että Lapin aluehallintovirasto keskeytti yrityksen toiminnan perjantaina 22. tammikuuta. Yksityinen palvelukoti on tarjonnut tehostettua palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille Rovaniemen Songassa. Virasto päätti yhtiön toiminnan keskeyttämisestä perjantaina 22. tammikuuta.

Ennen päätöstä aluehallintovirasto teki yksikköön tarkastuskäynnin keskiviikkona 20. tammikuuta. Virasto löysi tarkastuksessa puutteita toimitilojen asianmukaisuudessa, asiakkaiden kohtelussa, ruokahuollon järjestämisessä, henkilökunnan määrässä ja henkilökunnan asemassa. Aluehallintovirasto katsoo, että epäkohdat vaarantavat asiakkaiden turvallisuuden.

Ylitarkastaja Marjut Eskelinen aluehallintovirastosta pitää puutteita vakavina.

– Esimerkiksi asiakkaille oli tarjottu vanhentunutta ruokaa ja heidän piti pestä kätensä siivouskomerossa ennen ruokailua. Ruokien säilytykseen ja hygieniaan ruokahuoltoon liittyviä ongelmia oli paljon. Tiloissa oli voimakas, paha haju ja katosta tuli vettä yhden asiakkaan sänkyyn, Eskelinen sanoo.

Hän lisää, että asiakkaat ja hoitajat oli laitettu tekemään esimerkiksi lumitöitä ja hiekoitusta pihalla. Asiakkaiden omaisuutta oli myös takavarikoitu.

– Kyseessä on laitosmainen yksikkö, jossa asiakkaiden pitäisi saada hyvää kohtelua, apua ja hoitoa kaiken aikaa.

Virasto teki yllätystarkastuksen sen jälkeen, kun oli saanut useilta ihmisiltä ilmoituksia epäkohdista.

Asiakkaat siirretään muualle

Palvelukodin yrittäjää on Eskelisen mukaan huomautettu puutteista aikaisemmin. Palvelukoti Riekonlento Oy sai toimiluvan vuonna 2007.

Eskelisen mukaan kyseessä lienee ensimmäinen kerta, kun Lapin aluehallintovirasto määrää palvelukodin toiminnan keskeytettäväksi. Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto päättää toisin.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että palvelukodissa ei ollut riittävästi työntekijöitä. Eskelinen kertoo, että Rovaniemen kaupunki järjesti paikalle riittävästi työntekijöitä viikonlopuksi ja otti toiminnan väliaikaisesti hallintaan.

– Tarkastuskäynnin aikana paikalla oli 21 asiakasta ja 9 työntekijää. Rovaniemen kaupunki on jo siirtänyt osan asiakkaistaan muualle. Palvelukodissa on ollut asiakkaita myös viidestä muusta Lapin kunnasta, jotka päättävät siitä, mihin he siirtävät omat asiakkaansa. Asiakkaat on siirrettävä muualle, koska palvelukodin toiminta on keskeytetty, Eskelinen sanoo.

Ylitarkastaja pitää kaikista kurjimpana asiana asiakkaiden huonoa kohtelua.

– Asiakkaat ovat yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, jotka eivät yleensä osaa puolustaa oikeuksiaan.

Paikalla oli torstaina 28. tammikuuta sekä asiakkaita että työntekijöitä.

Yrittäjä Eija Naalisvaara kieltäytyy kommentoimasta asiaa, mutta kertoo valittavansa aluehallintoviraston päätöksestä hallinto-oikeuteen.