Rokotetuotanto teki pienestä Puursista tunnetun, ja oman tehtaan rokotteista ollaan ylpeitä vaikka rokoteriidat riehuvat ympärillä

PUURS Tietenkin ensimmäinen piikki annettiin juuri täällä.

Pfizerin ja Biontechin koronarokote sai EU:ssa myyntiluvan heti joulun jälkeen. Puursin vanhainkodin asukas Jos Hermans oli ensimmäinen, joka sai rokotteen.

Annos oli valmistettu omassa kaupungissa, Pfizerin tehtaalla vain parin kilometrin päässä.

– Jos täyttää kahden viikon kuluttua 97 vuotta. Hän on meidän vanhin asukkaamme, ja hänestä on tullut kuuluisa, vanhainkodin johtaja Fred Rogier sanoo vanhainkohdin pihalla.

Asukkaat katselevat lasin takaa. Sisään ei voi mennä, vaikka rokoteannoksia on jo annettu kaksi. Asukkaita on 92, ja heistä 90 otti rokotteen.

– Vain kahdella tai kolmella asukkaalla on ollut sivuvaikutuksia, ja nekin ovat olleet lieviä, Rogier sanoo.

"Me tiesimme ensimmäisten joukossa, että Pfizerilla on hyvä rokote", sanoo Puursin vanhainkodin johtaja Fred Rogier. Janne Toivonen / Yle

Noin 20 000 asukkaan Puursin kaupunki tunnettiin ennen vain Duvel-oluestaan.

Nappisijainti Antwerpenin sataman ja Brysselin lentoaseman välissä tekivät siitä lääkeyhtiöiden keskittymän. Mutta vasta Pfizerin päätös keskittää Euroopan koronarokotetuotanto tänne on tuonut kaupunkiin mediamylläkän.

– On meille uutta, että koko Eurooppa seuraa meitä. Kaikki tuntevat jonkun, joka on tehtaalla töissä. Olemme tietenkin ylpeitä siitä, että voimme olla tuomassa toivoa paluusta normaaliin elämään, pormestari Koen Van den Heuvel sanoo.

Puursissa kaikki siis hyvin. Brysselissä vain 30 kilometriä etelään sävy on tyystin toinen.

Rokoteriita kiehuu Brysselissä

EU:n ja lääkeyhtiö Astra Zenecan riita rokotteiden toimitusvaikeuksista on roihunnut ilmiliekeissä.

Astra Zeneca ilmoitti yllättäen, että se jää selvästi jälkeen EU:lle aiemmin lupaamastaan tuotantotahdista. Yhtiö arvioi, että 80 miljoonan annoksen sijaan niitä tulisikin vain 31 miljoonaa. Toimitusjohtaja Pascal Soriotin mukaan tuotanto on noin kaksi kuukautta jäljessä odotetusta.

Ongelmat liittyvät yhtiön kahteen manner-Euroopan tehtaaseen, lehtitietojen mukaan lähinnä Belgian Seneffeen – 50 kilometriä Brysselistä etelään.

EU otti tiedot viivästyksestä vastaan suuttuneena.

Se on sitoutunut maksamaan yhtiölle 336 miljoonaa euroa siitä (siirryt toiseen palveluun), että luvatut annosmäärät todella ovat valmiit sitten, kun EU myöntää rokotteelle myyntiluvan. Iso osa summasta on EU-lähteiden mukaan jo maksettu.

Myös Pfizerin Puursin-tehtaalla on ollut tuotantovaikeuksia. Ne ovat jääneet EU:n ja Astra Zenecan riidan jalkoihin. Dursun Aydemir / AOP

Nyt EU on vaatinut, että Astra Zenecan pitää tarvittaessa toimittaa sille rokotteita kahdelta Britannian-tehtaaltaan. Niiden tuotannossa ei ole raportoitu olevan ongelmia.

– Myös Britannian-tehtaiden tuotanto kuuluu EU:n tekemään sopimukseen, EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides sanoo (siirryt toiseen palveluun).

EU epäilee, että yhtiö on myynyt valmiita rokotteita muihin maihin. Keskiviikkoiltana Kyriakides tosin kuvasi keskusteluja jo "rakentaviksi".

Professori: EU:lla voi olla syy pillastua

Yksityiskohtia EU:n ja Astra Zenecan sopimuksesta ei ole julkistettu.

Belgialainen terveysjuridiikan professori Stefaan Callens sanoo, että sopimuksista tihkuneiden tietojen perusteella EU:n suuttumuksella voi olla pohjaa.

– Jos rokotteet menevät EU:n ennakkomaksuista huolimatta muualle, komissiolla on syytä pillastua. EU on maksanut siitä, että tuotannon kasvattaminen ja nopeuttaminen koituisi sen hyödyksi, Leuvenin yliopiston professori Callens sanoo.

Callens on lukenut EU:n Curevac-yhtiön kanssa tekemän sopimuksen, joka on julkistettu osittain. Astra Zeneca -sopimuksen on arveltu olevan samanhenkinen.

Onko EU tehnyt huonon sopimuksen?

– Juristina ensivaikutelmani Curevac-sopimuksesta on, että lääkeyhtiöt ovat neuvotelleet itselleen hyvät ehdot, Callens sanoo.

– Toimitusaikataulut eivät ole sitovia, ja monet kohdat on muotoiltu yhtiölle edullisiksi. Jos näin on myös Astra Zenecan sopimuksessa, EU:n voi olla hankala lyödä nyrkkiä pöytään.

"Kun yksi karhu menee unille, toinen herää"

Puursin kaupungin pormestari Koen Van den Heuvel sairastui koronavirukseen lokakuussa. Tuolloin Belgia oli muutaman viikon ajan tulipunainen läntti Euroopan koronakartalla.

Se pelästytti Belgian.

Joulukuussa Britannia hyväksyi Pfizerin rokotteen käyttöön. Valmiita rokotteita vietiin sinne juuri Puursista.

– Jotkut kysyivät, miksi täällä valmistettuja rokotteita viedään muualle. Jouduin selittämään, että EU ei ollut vielä hyväksynyt rokotetta, että Britannia oli nopeampi, Van den Heuvel kertoo.

Puursissa luotetaan oman tehtaan rokotteisiin, pormestari Koen Van den Heuvel sanoo. Janne Toivonen / Yle

Vanhainkodin asukkaat heiluttelevat vieraille yhä lasin takaa, vaikka he ovat saaneet jo kaksi annosta rokotetta. Omassa huoneessa saa tavata vain yhtä lähisukulaista.

– Toivottavasti pääsiäisen jälkeen rokottaminen olisi koko Puursissa niin pitkällä, että rajoituksia voitaisiin alkaa purkaa. Hiljalleen, askel askeleelta, johtaja Fred Rogier sanoo.

Vaikka oman kaupungin rokotteet tuovat toivoa, Rogier ei haikaile, että pahin olisi vielä ohi.

– Kun yksi karhu menee unille, toinen ja isompi herää. Niin me koemme täällä brittiläisen virusmuunnoksen.

Lisää aiheesta:

AstraZenecan toimitusjohtaja lehdille: Yhtiö ei sitoutunut toimittamaan EU:lle tiettyä määrää rokotteita tiettyyn aikaan, vaan tekemään parhaansa

THL:n ylilääkäri koronarokotteiden viivästyksistä: "Tässä täytyy nyt vain kärvistellä ja odotella"

EU:n ja Curevacin rokotesopimus tuli julki, mutta moni kohta on mustattu – avoimuuden puute kirvoittaa kritiikkiä rokoteyhtiöiden suuntaan