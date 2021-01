Voiko rajaliikenteeseen tulla testipakko? Voisiko Suomeen tulla rokotepakko? Kysyimme seitsemän kysymystä Kirsi Varhilalta

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ennakoi Ykkösaamussa Suomen koronavirustilanteen etenevän nopeasti kohti seuraavaa tasoa. Kuva on Ylen koronavirus-aiheisesta erikoislähetyksestä keväältä 2020.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ennakoi Ykkösaamussa Suomen koronavirustilanteen etenevän nopeasti kohti seuraavaa tasoa. Kuva on Ylen koronavirus-aiheisesta erikoislähetyksestä keväältä 2020. Silja Viitala / Yle

Pääministeri Sanna Marin ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru arvioivat eilen, että uuteen kakkosvaiheeseen voidaan joutua siirtymään. Mihin ennakointi perustuu?

Tautitapaukset ovat lähteneet nousuun. Olemme samassa tilanteessa, kuin joulukuun alussa ja puolivälissä ja nousu näyttää jatkuvan.

Samaan aikaan maassa on virusmuunnosta, joka on selvästi tartuttavampi kuin perusvirus. Kaikkiaan todennettuja tapauksia on vähän yli sata.

Ennakoimme, että tilanne on huononemassa ja olemme nopeasti etenemässä kohti seuraavaa tasoa.

Ollaanko ravintoloiden aukioloaikoja kiristämässä?

Kiristämistä mietitään, koska voimassa oleva lainsäädäntö päättyy helmikuun lopussa. Meillä on jo kaksi perustuslakivaliokunnan lausuntoa siitä, miten elinkeinovapautta voidaan rajoittaa. Kriittinen kohta tulee olemaan se, kuinka pitkälle voimme yrittää kiristämistä tehdä.

Jos koko valtakunta asetetaan leviämisvaiheeseen, silloin jo nykyisenkin säädöksen pohjalta ravintolarajoitukset tiukkenevat, mutta eivät mitenkään hirvittävän olennaisesti. Todennäköisesti kyse on aukioloaikojen, anniskeluaikojen ja asiakaspaikkamäärien rajoittamisesta. Pubit menisivät kiinni vasta tasolla kolme.

Rajat menivät kiinni keskiviikkona. Virossa Suomen tiukkaa linjaa on hämmästelty. Viro on tarjoutunut tekemään koronatestejä jo ennen laivaan nousua. Miksi Viron tarjous ei Suomelle kelvannut?

THL on saanut toimeksiannon käydä Viron esitys läpi ja sen tarkastelu on nyt käynnissä. Jos näyttää siltä, että siitä saadaan aidosti lisähyötyä ja sillä voidaan edistää terveysturvallista matkustamista, niin sitä ilman muuta harkitaan.

Se helpottaisi Suomessa työssäkäyvien liikkumista ja se helpottaisi myös Suomen testauskapasiteettia ja jäljityskapasiteettia.

Testissä käynti on nyt vapaaehtoista. Valmistellaanko testipakkoa?

Valmisteilla ollut lakiesitys sai aika tyrmäävää palautetta erityisesti oikeusoppineilta. Nyt olemme yrittäneet kovasti viedä sitä eteenpäin niin, että saisimme sinne sellaisen kirjauksen, että velvollisuus testiin osallistumiseen olisi tai sitten pitäisi olla negatiivinen testitodistus mukana ja toinen testi tehtäisiin Suomen päässä.

Perustuslakimme on erittäin ihmisoikeusmyönteinen ja pidän siitä, että näin on, mutta ehkä tässä poikkeustilanteessa voisi miettiä, mikä on kansallinen etu. Puhumme kuitenkin määräaikaisista lainsäädännöistä.

Onko maskipakko valmisteilla? Pitäisikö ottaa järeämmät maskit käyttöön?

Maskipakko ei ole valmistelussa. Sen toteuttaminen olisi erittäin vaikeaa ja haasteellista.

Järeämpien maskien käyttöä arvioidaan. Olemme pyytäneet Työterveyslaitosta yhdessä THL:n kanssa tekemään asiasta arvion.

Voisiko Suomeen tulla rokotepakko?

Ei koronaviruksen aiheuttaman taudin kohdalla. Meillähän ei ole Suomessa minkään sairauden kohdalla rokotepakkoa. Jos siihen mentäisiin, ylittäisimme erittäin suuren kynnyksen eikä meillä ole sellaista edes pohdinnassa.

Ovatko rokotusaikataulut menneet uusiksi rokoteyhtiöiden toimitusvaikeuksien vuoksi?

Aikataulu on mennyt kokonaan uusiksi. Olemme edelleen siinä käsityksessä, että ikäihmiset ja riskiryhmät olisi kevään aikana rokotettu, mutta työväestöä emme saa kevään aikana kokonaisuudessaan rokotetuksi. Se menee kesän jälkeiseen aikaan.

