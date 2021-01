Analyysi: Nokiaa ja osakemarkkinoita ravistelleen ilmiön taustalla on nettiväen erikoinen kosto rikkaille

Viime päivät osakemarkkinoilla ovat olleet erikoisia.

Kaikki oli vielä viime perjantaina normaalia, kun pörssit sulkeutuivat viikonlopuksi. Maanantaina alkoi tapahtua.

Yksin tämän viikon aikana:

Entisen matkapuhelijätti Blackberryn osakkeen hinta on kaksinkertaistunut

Elokuvateatteriketju AMC:n osakkeen hinta on lähes viisinkertaistunut

Hifilaitteita valmistavan Kossin osakkeen hinta on lähes kymmenkertaistunut

Videopelejä myyvän kauppaketju Gamestopin osakkeen hinta on viisinkertaistunut

Verkkolaitevalmistaja Nokian osakkeen hinta on noussut 30 prosenttia.

Mikä näitä yhtiöitä yhdistää?

Ainakin kaikilla on takana loistava tulevaisuus. 2000-luvun alussa Blackberry ja Nokia kilpailivat matkapuhelinmarkkinoiden kuninkuudesta, kunnes Apple esitteli ensimmäisen puhelimensa ja sysäsi molemmat yhtiöt syrjään. Kuulokkeistaan tunnettu Koss on vuosien ajan menettänyt markkina-asemaansa, liikevaihto ja voitot ovat supistuneet.

Elokuvateatteriketju AMC on keikkunut konkurssin partaalla pandemian suljettua teatterit. Fyysisten videopelikopioden ostaminen Gamestopin kivijalkaliikkeistä ei ole vuosiin kiinnostanut pelaajia, jotka voivat ladata pelit suoraan netistä. Oli päällä pandemia tai ei.

Kyseessä ei siis ole ihan tavallisista pörssiraketeista. Silti ne ovat kasvattaneet yhteistä markkina-arvoaan miljardeilla dollareilla. Kolmessa päivässä.

Syy tähän löytyy Redditin wallstreetbets-sivustolta (siirryt toiseen palveluun). Karskista kielenkäytöstä ja poikkeuksellisista markkinanäkemyksistä tunnetuksi tulleella sivustolla sijoittamiseen suhtaudutaan uhkapelinä. Ja nyt nämä internetin sekopääsijoittajat ovat päättäneet asettaa panoksensa edellä mainittujen yhtiöiden osakkeisiin.

Elämä on meemiä eikä millään ole mitään väliä

Wallstreetbetsin käyttäjät, joita on nyt yli 4 miljoonaa, eivät ole sijoittaneet Gamestopiin tai Nokiaan sen takia, että he näkisivät niissä jotain mitä muut eivät näe. Nämä yhtiöt ovat vain pelinappuloita. Kyse on uhkapelistä, muistathan.

Uhkapelin lisäksi kyse on uhmasta, kostosta ja nihilismistä.

Sivustolla käytävän keskustelun laadusta päätellen WSB:n käyttäjät ovat pääasiassa nuoria miehiä, jotka ei tunne oloaan täysin kotoisaksi nyky-yhteiskunnassa. He kylvävät vitsejä, jotka saisivat jopa Aake Kallialan pyytämään anteeksi. Kaikki on meemiä.

Monet kokevat, että edelliset sukupolvet ovat riistäneet heiltä mahdollisuuden saavuttaa sama elintaso kuin näillä on. Velattoman omakotitalon ja auton tilalla on ilmastonmuutos ja kasvava valtionvelka.

Miljardöörit kasvattivat omaisuuttaan pandemian aikana 3,9 biljoonalla dollarilla (siirryt toiseen palveluun) samalla kun työntekijät ovat menettäneet tuloja samana aikana 3,7 biljoonan dollarin (siirryt toiseen palveluun) arvosta. Millään ei ole oikeastaan väliä, joten antaa palaa.

Kun maailmaa katsoo tältä kantilta, säästöjen laittaminen riskisijoituksiin ei välttämättä tunnu huonolta ratkaisulta. Mikä on pahinta mitä voi tapahtua? Minusta tulee enemmän köyhä.

WSB:n käyttäjillä on paljon voitettavaa, mutta vähän hävittävää. Ja tällä hetkellä he ovat voitolla.

Riskirahastot vetävät sijoituksiaan takaisin

Jos WSB voittaa, niin kuka häviää?

Tämän hetkisessä osakerallissa häviäjiä ovat riskirahastot, jotka ovat shortanneet, eli myyneet lyhyeksi, WSB:n pumppaamia osakkeita.

Riskirahastojen suunnitelma on tähän asti ollut seuraava:

Gamestopin osakkeen romahtamiseen uskova riskirahasto lainaa markkinoilta Gamestopin osakkeita korvausta ja vakuutta vastaan. Nämä lainatut osakkeet rahasto myy markkinoille pörssissä määritettyyn hintaan. Eli esimerkiksi jos riskirahasto X päätti viime perjantaina shortata Gamestopin osaketta, se lainasi osakkeita markkinoilta, maksoi kulut ja myi lainaamansa osakkeet heti eteenpäin 65 dollarin kappalehintaan. Ideana on, että kun osakkeen alkuperäinen omistaja haluaa osakkeensa myöhemmin takaisin, sen hinta pörssissä on laskenut ja riskirahasto voi ostaa osakkeet halvalla takaisin ja palauttaa ne alkuperäiselle omistajalle. Eli jos Gamestopin osakkeen arvo olisi pudonnut 30 dollariin (jossa se oli kaksi viikkoa sitten), riskirahasto tekisi voittoa noin 30 dollaria jokaisesta shortatusta osakkeesta.

Moni riskirahasto uskoi tämän toteutuvan. Gamestopin osaketta on shortattu enemmän kuin niitä on ostettavissa markkinoilta. Ilmeisesti tämä on mahdollista.

Edellä olevan skenaarion vaihtoehto on se, että Gamestopin osakkeen hinta nousee. Ja tässä tulee shorttauksen ongelma. Shortatun osakkeen hinta voi nousta kuinka korkeaksi tahansa. Kattoa ei ole, joten tappiot ovat teoriassa rajattomat.

Tällä hetkellä Gamestopin osakkeen hinta on noussut 350 dollariin. Tämä on aiheuttanut short squeezeksi kutsutun ilmiön, jossa suojatakseen päin honkia menneitä sijoituksiaan riskirahastot ostavat lainaamansa osakkeet takaisin markkinoilta. Tämä kysyntä tietenkin nostaa osakkeiden hintoja.

Ja tietenkin osakkeen hinnan nousu lisää houkutusta uuteen shorttaukseen, koska jos osake oli liian kallis 65 dollarin hintaisena, on se liian kallis 350 dollarin hintaisena.

Isojen riskirahastojen shorttaus-into saattaa kuitenkin olla vähäistä. Pelkästään Gamestopin kohdalla riskirahastojen tappiot ovat tähän mennessä nousseet yli 5 miljardiin dollariin.

Yksi eniten kärsineitä rahastoja on Melvin Capital Management, joka alkuviikoista tarvitsi 2,75 miljardin dollarin lisärahoituksen pystyäkseen jatkamaan toimintaansa. Samalla se päätti sulkea kaikki Gamestopia koskevat shorttauksensa. Yksi Wall Streetin menestyneimmistä rahastoista joutui taipumaan nettiyhteisön edessä.

Tämä on otettu riemulla vastaan WSB:ssä (siirryt toiseen palveluun). Nyt he ovat päässeet kostamaan niille boomereille, jotka ovat vastuussa nykyisestä talousjärjestelmästä ja sen seurauksista. Sivustolla koetaan, että Wall Streetin jättiläiset ovat pitkään saaneet kyseenalaisilla keinoilla takoa satumaisia voittoja samalla kun tappiot kaatuvat tavallisten kansalaisten niskaan. Nyt Wall Streetin pörssihaukat saavat siis maistaa omaa lääkettään.

Temppu ja miten se tehdään

Pörssikurssien heiluttelu on tähän asti ollut mahdollista vain suurille sijoitusyhtiöille. Moni on ihmetellyt, miten muutaman miljoonan ihmisen nettiyhteisö voi heiluttaa miljardien arvoisten yhtiöiden markkina-arvoja.

Pelkästään osakkeita ostamalla se ei onnistu.

Mutta osakkeiden ostaminen onkin aivan liian tylsää WSB:n sijoittajille. Kyse on uhkapelistä, muistathan.

Osakkeiden sijaan WSB:n käyttäjät suosivat osto-optioita, joissa ostetaan mahdollisuutta ostaa myöhemmin tiettyä osaketta sovittuun hintaan. Tällä tavalla he voivat vivuttaa suurempia voittoja. Tietenkin on mahdollista, että kyseessä oleva osake ei nouse, jolloin osto-optiosta tulee arvoton. Mutta jos osake nousee, voitot ovat moninkertaiset verrattuna yksittäisiin osakkeisiin.

Vielä muutama vuosi sitten tällaiset sijoitusinstrumentit olivat vain ammattilaisten käytössä. Nyt ne löytyvät muutaman klikkauksen takaa Robinhoodin kaltaisista suosituista sijoitussovelluksista.

Osto-optiot nostavat itsessään osakkeen hintaa, kun option myyjä suojaa myyntiään ostamalla kyseistä osaketta. Jos osakkeen hinta nousee, myyjä joutuu ostamaan osaketta lisää suojatakseen sijoitustaan.

Kun tähän kehitykseen yhdistyy short squeeze, kierre on valmis.

Mitä tekee Solidium?

Tässä kaikessa itse yritykset ovat joutuneet sivustaseuraajiksi. Nokia julkisti eilen pörssitiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa se totesi, ettei sillä ole kurssinousulle järkevää selitystä.

Gamestopin edellisestä pörssitiedotteesta on yli kaksi viikkoa. Tuolloin Gamestop ilmoitti nostavansa yhtiön hallitukseen eläinruokaverkkokaupan Chewyn perustajan Ryan Cohenin. Viime elokuusta lähtien Gamestopin osakkeita ostanut Cohen on vaatinut, että Gamestop alkaa tosissaan tutkimaan digitaalisia jakelukanavia toimintansa elvyttämiseksi.

Nyt Cohenin 12,9 prosentin omistusosuuden arvo on yli 3 miljardia dollaria. Se on melko hyvin reilun 75 miljoonan dollarin sijoituksella puolessa vuodessa.

Cohen on kuitenkin vaikeassa paikassa. Osakkeiden myyminen ei tässä tilanteessa näyttäisi hyvältä. Ilmoitus osakkeiden myynnistä voisi sysätä kurssin laskuun. Hänen ei auta muuta kuin odottaa.

Sama dilemma koskee myös valtion sijoitusyhtiö Solidiumia, joka omistaa Nokiaa. Voiko valtion sijoitusyhtiö käyttää selvältä kurssimanipulaatiolta näyttävää tilannetta hyväkseen?

Ja sitten ovat WSB:n sijoittajat, jotka kommenteissa lupaavat olla myymättä omistuksiaan kunnes Gamestopin osakkeen hinta nousee tuhanteen dollariin. Toistaiseksi tämä strategia näyttää toimivan.

Yksi Gamestop-hypen pääarkkitehdeistä WSB:ssä, käyttäjä nimeltä deepfuckingvalue, on esitellyt muutamaan otteeseen sijoitusportfoliotaan. Hänen 53 000 dollarin alkusijoituksensa on tällä hetkellä jossain 20 ja 30 miljoonan dollarin välillä.

Eikä hän aio myydä osuuttaan. Miksi myydä, kun millään ei kuitenkaan ole mitään väliä.

