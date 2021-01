Ostovillitys kallisti kesämökkejä selvästi – hintahuipusta yhä kymppitonneja jäljessä: katso listasta oman alueesi hintamuutokset

Maire Sainiolla on 30 vuoden kokemus kiinteistökaupasta. Hän välittää muun muassa tätä vapaaajanasuntoa Hauholla Hämeenlinnassa.

Maire Sainiolla on 30 vuoden kokemus kiinteistökaupasta. Hän välittää muun muassa tätä vapaaajanasuntoa Hauholla Hämeenlinnassa. Rami Moilanen / Yle

Vuosia kestänyt kesämökkien halpeneminen kääntyi viime vuonna reippaaksi nousuksi, kun suomalaiset innostuivat ostamaan huviloita laajuudella, jota ei ole nähty vuosikymmeneen.

– Mökkikauppa kävi viime vuonna poikkeuksellisen hyvin verrattuna aikaisempaan aikaan. Mökit menivät kaupaksi nopeasti ja hyvin tyypillisesti mökillä saattoi olla useita ostajaehdokkaita, kertoo yrittäjä Maire Sainio Riihimäen Kiinteistömaailmasta.

Sainion mukaan mökinostajissa on nyt tullut esille se, että haetaan tasokkaampia mökkejä digiyhteyksillä ja hyvällä varustetasolla.

Kotimaan matkailu nousi koronarajoitusten vanavedessä suosioon ja nosti kesämökkien ostohaluja selvästi. Muitakin syitä on.

– Uusi sukupolvikin on tullut tekemään mökkikauppaa. Nuoremmilla luonnon arvostus on tullut voimakkaasti esiin. Tyypillisesti mökkejä ostavat 40-50-vuotiaat henkilöt, tavalliset suomalaiset perheet.

Kova kysyntä pompautti kaava-alueen rantamökkien koko maan keskihintaa kuusi prosenttia 90 000 euroon, mutta maakunnittaiset erot ovat suuria. Suurimmat nousut nähtiin Pohjanmaalla (+23%) ja Pohjois-Pohjanmaalla (+21%). Alaspäinkin mentiin: Lappi (-9%) ja Pohjois-Karjala -1%) ovat ainoat miinustajat.

Pääosin hinnat siis nousivat reippaasti. Silti rantamökkien hinnat ovat edelleen kaukana hintahuipusta, joka koettiin maakunnittain vaihdellen pyöreästi kymmenkunta vuotta sitten. Suhteellisesti kauimpana hintahuipusta ollaan edelleen Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Siellä mökin saa edelleen keskimäärin 20 000-30 000 euroa edullisemmin kuin hintahuippuvuosina 2011-2012.

Lähimpänä hintahuippuvuotta ollaan Lapissa ja Kainuussa. Siellä kurottavaa huippuhintaan on edelleen viitisen tonnia. Koko maan keskihinta on edelleen noin 20 000 euroa jäljessä vuoden 2011 huipusta.

Hintavimmat mökit seisovat tuttuun tapaan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Edullisin keskihinta oli viime vuonna Lapissa.

Rantamökkien keskihinnat kaava-alueilla maakunta hintahuippu (vuosi) keskihinta 2020 muutos Pohjois-Karjala 80 400 € (2010) 59 500 € −26 % Etelä-Savo 114 500 € (2012) 85 000 € −26 % Pohjois-Savo 77 000 € (2011) 60 000 € −22 % Satakunta 127 500 € (2011) 100 000 € −22 % Uusimaa 220 000 € (2015) 173 000 € −21 % Keski-Suomi 108 000 € (2012) 85 000 € −21 % Pohjanmaa 107 500 € (2012) 85 000 € −21 % Etelä-Pohjanmaa 106 000 € (2015) 85 000 € −20 % Kanta-Häme 153 000 € (2013) 124 000 € −19 % Varsinais-Suomi 170 000 € (2012) 140 000 € −18 % Päijät-Häme 170 000 € (2011) 140 000 € −18 % Kymenlaakso 130 000 € (2011) 107 500 € −17 % Pirkanmaa 138 000 € (2015) 114 500 € −17 % Etelä-Karjala 95 500 € (2014) 80 000 € −16 % Pohjois-Pohjanmaa 68 500 € (2012) 62 100 € −9 % Lappi 57 000 € (2019) 52 000 € −9 % Kainuu 72 000 € (2010) 67 000 € −7 % Koko maa 110 000 € (2011) 90 000 € −18 % Lähde: Maanmittauslaitos, kaupat (alle 2 ha). K-Pohjanmaa ja Ahvenanmaa jätetty pois. Alle 30 kauppaa/v. on liian vähän muutosvertailuun.

Haja-alueilla isoja eroja

Haja-alueen rantamökeissä koko maan keskihinta pysyi viime vuonna samana kuin 2019. Maakunnittain nähtiin kuitenkin sekä reippaita nousuja (Varsinais-Suomi +49%) että laskuakin (mm. Uusimaa -11 %) verrrattuna vuoteen 2019.

Koko maan huippuhinnoista ollaan haja-alueen mökeissä kuitenkin edelleen liki viidenneksen alapuolella, euroissa 16 000. Maakunnittain on matkaa huippuhintaan eniten Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa, 24000-27000 euroa. Lähimpänä hintahuippuvuotta oltiin viime vuonna Varsinais-Suomessa, jossa matkaa vuoden vuoden 2015 keskihintaan on vain reilut 7000 euroa.

Rantamökkien keskihinnat haja-alueilla maakunta hintahuippu (vuosi) keskihinta 2020 muutos Pohjois-Savo 72 000 € (2012) 45 000 € −38 % Pohjois-Karjala 64 000 € (2008) 40 000 € −38 % Pirkanmaa 121 500 € (2011) 86 000 € −29 % Kanta-Häme 135 000 € (2015) 96 000 € −29 % Etelä-Savo 90 000 € (2010) 64 000 € −29 % Satakunta 113 500 € (2012) 82 500 € −27 % Uusimaa 171 500 € (2015) 134 000 € −22 % Kainuu 49 000 € (2011) 40 000 € −18 % Keski-Suomi 82 000 € (2012) 69 000 € −16 % Pohjois-Pohjanmaa 55 000 € (2009) 47 000 € −15 % Lappi 45 000 € (2010) 40 000 € −11 % Päijät-Häme 132 500 € (2015) 119 000 € −10 % Varsinais-Suomi 137 300 € (2015) 130 000 € −5 % Koko maa 85 000 € (2011) 69 000 € −19 % Lähde: Maanmittauslaitos, tehdyt kaupat (alle 2 ha, haja-alue). Muut maakunnat jätetty pois. Alle 30 kauppaa/v. on liian vähän muutosvertailuun.

Rantamökkikauppoja tehtiin viime vuonna enemmän kuin vuosikymmeniin. 2010-luku oli mökkikaupassa hiljaista aikaa.

– Edellisen kerran mökkikauppa kävi todella hyvin 15 vuotta sitten, kun Suomessa elettiin hyvää talousaikaa. 2010-luvulla mökkikauppa hiljeni ja nyt näyttää taas siltä, että on palattu hiukan entiseen, kuvaa tilannetta Sainio 30 vuoden kokemuksellaan kiinteistökaupasta.

Sainio arvelee, että mökkikauppa jatkuu vilkkaana tänäkin vuonna. Todisteita siitä on jo nähty, vaikka lunta on mökkipihoilla pilvin pimein melkein koko Suomessa ja lisää tulee.

– Tammikuu on käynnistynyt tosi reippaasti mökkikaupassa. Ostajia on liikenteessä ja se on ollut ihan positiivista ja oikeastaan aika harvinaistakin, että kauppa käynnistyy jo tammikuussa. Yleensä mökkikauppa käynnistyy maalis-huhtikuussa selkeämmin.

Sainio myös arvelee, että mökkihinnat jatkavat nousussa tänäkin vuonna.

