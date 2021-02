Kuopiolainen kanttori on saanut gospelinsa soimaan ympäri maailmaa – tärkeintä on hengellisen sanoman levittäminen, ei raha ja maine

Kuopiolaisen kanttorin Ossi Jauhaisen johdolla tehty gospelmusiikki on päätynyt soittoon lukuisissa maissa ympäri maailmaa. Omat ja tutut hengelliset laulut uudelleen versioituina ovat soineet muun muassa Italiassa, Australiassa, Irlannissa ja Isossa-Britanniassa.

Jauhiainen kertoo arvioineensa, että esimerkiksi Kristiina Braskin kanssa tehty Praise to Jesus (siirryt toiseen palveluun) on soinut jo yli 120 eri kanavalla maailmalla. Joukossa on niin pienempiä kuin isompia hengellisiä radiokanavia.

Youtubessa kappaleella on yli 100 000 katselukertaa. Suomalaiseksi gospelvideoksi määrä on korkea.

Uusin julkaisu intialaisen Arunajan kanssa tehty Amazing Grace (siirryt toiseen palveluun)-versiointi päätyi muun muassa Intian Rolling Stoneen (siirryt toiseen palveluun).

Nämä kuulostavat Radio Dein toimittaja Ariel Neulaniemen mielestä hyviltä saavutuksilta kotimaiselle gospelmusiikille.

Lahden Salpausselän kanttori Marjaana Turunen on tehnyt suomalaisen gospelmusiikin parissa töitä jo neljällä vuosikymmenellä. Hän muistuttaa, että kotimaassakaan suomigospel tai täällä tehty afroamerikkalainen gospel ei soi muualla kuin Radio Deissä.

– Kuvittelisin, että Ossin biisit soivat paljon enemmän maailmalla kuin Suomessa. Siksikin Ossin työ on erittäin arvostettavaa ja hienoa, Turunen arvioi.

"Kukaan ei tule kotoa kysymään"

Ossi Jauhiaisen orkesteri ja kirkkokuoro ovat Alavan seurakunnasta. Se antaa samassa seurakunnassa kanttorina työskentelevälle Jauhiaiselle oivan tilaisuuden musiikin tekemiselle. Muutoin hintalappu nauhoituksille olisi suuri.

– Meidän musiikki saattaa olla eksoottisempaa, kun mukana on oikea orkesteri ja isompi kuoro. Se ei ole ihan tavallista nykypäivänä. Usein on pelkkä bändi, pohtii Jauhainen kansainvälisen kiinnostuksen syitä Alavan kirkon urkuparvella.

Mukana yhteistyössä on ollut eri artisteja kotimaasta ja ulkomailta sekä Popo Salami Band, missä Jauhiainen on ollut mukana jo toistakymmentä vuotta.

Kanttorina Ossi Jauhaisen työnkuvaan kuuluu myös taiteellinen työskentely. Antti Karhunen / Yle

Jauhiainen on kanttorin työn ohella tehnyt hurjasti töitä sen, eteen että Kuopiossa tehtyä gospelmusiikkia myös kuunneltaisiin. Erityisesti ensimmäisten laulujen kohdalla aikaa kului enemmän.

Tämä on tarkoittanut lukuisia yhteydenottoja ja markkinointia eri kanaville ympäriinsä. Tuntikaupalla työtä laulusovitusten, äänitysten ja harjoitusten parissa.

– Kukaan ei tule kotoa kysymään. Biisejä täytyy lähettää kuunneltavaksi ja katsoa, miten käy. Olen saanut kontakteja luotua ympäri maailmaa isompiinkin kanaviin, kuvailee Jauhiainen.

Uusia lauluja on ollut helpompi laittaa eteenpäin, kun kontaktit on valmiiksi olemassa. Pääsääntöisesti kanavat soittavat juuri hengellistä musiikkia.

Useimmiten kanavilta tulee kuittaus, että musiikkia otetaan soittoon tai linkki soimassa olevasta kappaleesta. Näin Jauhiainen on pysynyt edes osin kärryillä, missä kaikkialla laulut ovat soineet.

Korvauksia ulkomailta ei juurikaan ole kuulunut.

– Pitäisi varmaan olla joku edustaja valvomassa korvausasioita. Toisaalta pääasia on, että lauluja soitetaan, nauraa Jauhiainen.

Musiikin tekeminen on Jauhiaiselle gospelin levittämistä. Se on soittomäärien tai tienestien sijaan lopulta tärkeintä.

Suurta merkitystä ei ole sillä, missä laulut soivat. Olipa se sitten Siilinjärvellä tai Intiassa. Tärkeintä on, että kuuntelijat saavat lauluista itselleen jotain.

– Olen saanut viestejä, joissa kerrotaan, että laulumme on antanut voimaa. Se on mielestäni koko homman tarkoitus.

Kuopiolaisen Alavan kirkon urkuparvi on varusteltu moniin musisointitarpeisiin. Patjat vaimentavat ääntä. Antti Karhunen / Yle

Populaarimusiikissa on paljon gospelia

Jauhiainen kertoo hankkineensa muutama vuosi sitten äänityksiä varten kunnon välineet. Investointi on ollut koko rahan arvoinen, jos katsoo musiikin leviämistä maailmalle.

Myös Alavan kirkon parvella näkyy kanttorin omistautuneisuus. Äänityksiä ja varten on tuotu väliseiniä ja käytettyjä patjoja, piuhoja kulkee ristiin rastiin, äänityspöydällä vilkkuvat valot.

Pöydillä on useita kahvikuppeja. Jauhiainen sanoo, että kahvia kuluu runsaasti.

– Olemme tehneet täällä nauhoituksia ja myös striimejä maailmalle, kertoo Alavan seurakunnassa jo useita vuosia kanttorina työskennellyt kahden lapsen isä.

Kanttorin virkaan kuuluu myös taiteellinen työskentely, joten Jauhiainen pitää kaikkea tekemäänsä isolta osin työhön kuuluvana.

– Kai se on uuden musiikin ja uusien sovitusten tekeminenkin sitä. Monet kanttorit tekevät sitä, mutta eivät vain julkaise mitään, hän muistuttaa.

Jauhiainen uskoo gospelmusiikkiin. Hän muistuttaa, että populaarimusiikissa on paljonkin gospelia. Sitä ei vain kuunnella sillä korvalla.

– Ei se ole enää vain sitä, että tuommosta kristillistä musiikkia. Kysyntää on.

