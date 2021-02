Hiviä ennaltaehkäisevä lääke muuttuu maksuttomaksi Suomessa – Yhteiskunnalle satakertaisesti halvempaa kuin hiv-tartunnan hoito

Janne Kilpirinne on käyttänyt prepiä muutaman vuoden ajan. Kuukauden annoksen hinta on vaihdellut 18 eurosta viiteenkymppiin.

Henkilökuva: Heikki Huuskonen. Lääkekuva: Antti Haanpää / Yle. Kuvankäsittely: Petri Aaltonen / Yle.

Janne Kilpirinne haluaa huolehtia sekä omasta että seksikumppaneidensa terveydestä. Sen vuoksi hän syö kolmatta vuotta hiviä ennaltaehkäisevää prep-lääkitystä. Sitä käyttävät ihmiset, joilla ei ole hiv-tartuntaa.

Kilpirinne on tilannut tabletit pääasiassa ulkomailta. Kuukauden annoksen hinta on vaihdellut 18 eurosta viiteenkymppiin.

– Hinta tuntuu aika kovalta, vaikka käynkin töissä ja pidän itseäni keskituloisena. Jos saisin tartunnan, se olisi kallista yhteiskunnalle, Kilpirinne sanoo.

Jatkossa lääkitys on Kilpirinteelle ilmaista, sillä prep muuttuu Suomessa maksuttomaksi heinäkuun alusta alkaen. Käyttäjät saavat lääkkeen maksutta, jos julkisen terveydenhuollon lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi.

– Lakimuutoksella pyritään vähentämään hiv-tartuntoja ja niistä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia, sanoo erityisasiantuntija Marjo Kekki sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lakimuutoksella halutaan saada myös muiden sukupuolitautien suuressa tartuntariskissä olevat tutkimuksen, hoidon ja neuvonnan piiriin.

Pienituloisetkin pääsevät prepin käyttäjiksi

Hiv-tartunta maksaa yhteiskunnalle satakertaisesti prep-lääkkeen verran.

Yhden henkilön prep-hoito päivittäisessä käytössä maksaa noin 900 euroa vuodessa, ja lääkettä syödään keskimäärin viisi vuotta. Kustannuksia kertyy siis keskimäärin alle 5 000 euroa.

Hiv-tartunnan kustannukset yhteiskunnalle ovat lähes puoli miljoonaa euroa henkeä kohden, sillä tartunnan saanut syö estolääkettä loppuelämänsä ajan.

– Maksuttomuus on mahtava juttu. On erittäin hyvä, että monella ihmisellä on nyt mahdollisuus saada lääke halutessaan, Janne Kilpirinne iloitsee.

"Lääkettä voi käyttää kuka tahansa seksuaalisesti aktiivinen henkilö, jolla on satunnaisia seksipartnereita, eikä kondomi ole aina yhdynnöissä käytössä." Sami Tuunainen, seksuaalineuvoja, Hivpoint

Nykyisin prep-lääkkeen käyttäjä maksaa Suomessa 59 euroa 30 tabletin pakkauksesta, joka riittää päivittäisessä käytössä kuukaudeksi.

– Varmasti aiempaa useampi pienituloinen, kuten opiskelija tai työtön, pääsee lääkityksen piiriin maksuttomuuden myötä. Samalla tartunnat vähenevät, Hivpointin prepiin perehtynyt hankekoordinaattori Sami Tuunainen sanoo.

Tuunainen ei kuitenkaan usko, että käyttäjien määrä kasvaisi räjähdysmäisesti maksuttomuuden myötä. Hivpointin toimitusjohtaja Jukka Keronen arvelee, että se nousee korkeintaan muutamilla sadoilla henkilöillä.

– Prepin maksuttomuus ehdottomasti edistää hivin ennaltaehkäisyä Suomessa. Se auttaa kohdentamaan toimia heihin, jotka ovat tavanomaista suuremmassa hiv-riskissä. Suomessa hiv-tartuntoja on vähän koko väestössä, mutta suhteessa paljon enemmän tietyissä ryhmissä, Keronen sanoo.

Keronen uskoo, että maksuttomuus myös ennaltaehkäisee jatkotartuntoja. Prep-hakuprosessi tuo uusia ihmisiä hiv-testauksen piiriin ja auttaa näin löytämään piilossa olevia tartuntoja.

Suomessa arvellaan olevan noin 600–800 henkilöä, jotka ovat saaneet hiv-tartunnan, mutta eivät tiedä sitä. Tiedossa olevia tartuntoja on viitisentuhatta. Vuosittain uusia tapauksia todetaan 160–180.

99 prosenttinen suoja hiv-tartuntaa vastaan

Janne Kilpirinne sai ensimmäisen prep-reseptinsä lääkäriystävältään ja tilasi tabletit EU-maista. Tuolloin Suomessa ei ollut vielä kansallista ohjeistusta prepin käytöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laati suosituksen lääkkeen käytöstä keväällä 2019, jolloin edulliset rinnakkaisvalmisteet tulivat apteekkeihin Suomessa. Samalla prepin käyttäjien lääkärikäynnit ja laboratoriokokeet muuttuivat maksuttomiksi.

– Mielestäni lääkkeen käyttö on nyt aiempaa turvallisempaa, koska minulla on hoitokontakti lääkärin kanssa ja tapaan häntä kolmen kuukauden välein, Kilpirinne sanoo.

Prepin vaikuttavat aineet ovat samoja kuin hiv-tartunnan saaneiden lääkkeissä. Prep ei kuitenkaan riitä hoitamaan varsinaista tartuntaa. Antti Haanpää / Yle

Lääke ei ole aiheuttanut Kilpirinteelle sivuoireita. Kreatiiniarvot ovat tosin tarkassa seurannassa, sillä hän käy aktiivisesti kuntosalilla ja käyttää prepin tavoin munuaisiin vaikuttavaa lisäravinnetta. Korkea kreatiiniarvo on merkki munuaisten vajaatoiminnasta.

– Keratiiniarvoissa on pientä nousua, mutta ei mitään hälyyttäviä lukemia.

Yhdysvalloissa lääke on ollut käytössä vuodesta 2012 asti ja monissa Euroopankin maissa useita vuosia. Kokemusten perusteella se on vähentänyt hiv-tartuntoja kyseisissä maissa kymmeniä prosentteja.

Prep antaa tutkimusten ja käyttökokemusten perusteella jopa 99 prosentin suojan hiv-tartuntaa vastaan, kun lääkettä käytetään oikein. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö suosittelee prepin käyttöä.

Prepiä käyttävät lähinnä homo- ja bi-miehet

Janne Kilpirinteellä on muutama vakioseksikumppani. Myös he käyttävät prep-lääkettä.

– Se antaa mielenrauhaa. Lääke ei suojaa sataprosenttisesti tartunnalta, joten on turvallisempi tunne, kun se on molemmilla käytössä, Kilpirinne pohtii.

Prepiä käyttää nyt noin 500 suomalaista, arvioi Hivpoint. Reilut 300 heistä asuu pääkaupunkiseudulla. Muissa sairaanhoitopiireissä käyttäjiä on yksittäisistä joihinkin kymmeniin henkilöihin.

THL arvioi syksyllä 2019 maksuttomuuslain esivalmistelussa, että käyttäjiä on noin 70–100. Arviossa todettiin, että käyttäjämäärä kasvaa reilusti, koska lääkkeen käyttö oli tuolloin vasta alkanut tai alkamassa suurimmalla osalla paikkakunnista.

– Kasvua on varmasti jo tapahtunut vajaan puolentoista vuoden aikana, kommentoi ministeriön Marjo Kekki arvioiden suurta eroa.

Esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä prepiä käyttää vain muutama henkilö.

Hoitokäytännöt vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin. Keski-Suomessa lääkkeestä kiinnostuneet ottavat yhteyttä omaan hoitavaan lääkäriinsä ja saavat lähetteen infektiopoliklinikalle. Siellä he keskustelevat prepin tarpeellisuudesta ja saavat mahdollisesti reseptin.

– Arvioisin, että halukkuus lääkkeen käyttöön lisääntyy maksuttomuuden myötä. Hoitokäytännöt eivät tule muuttumaan tämän takia, sanoo Keski-Suomen keskussairaalan infektioylilääkäri Jaana Leppäaho-Lakka.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei muuta prep-hoidon kriteerejä (siirryt toiseen palveluun) maksuttomuuden vuoksi, ja lääkkeen tarpeellisuus arvioidaan yksilöllisesti.

Suurin osa prepin länsimaalaisista käyttäjistä on homo- ja bi-miehiä. Lääkettä käyttävät myös heteromiehet, joilla on seksisuhteita matkoilla Thaimaahan tai Venäjälle, joissa riski hiv-tartuntaan on huomattavasti suurempi kuin Suomessa. Seksityöläisetkin voivat suojata itseään prepin avulla.

– Lääkettä voi käyttää kuka tahansa seksuaalisesti aktiivinen henkilö, jolla on satunnaisia seksipartnereita, eikä kondomi ole aina yhdynnöissä käytössä, Hivpointin Sami Tuunainen summaa.

Käyttäjät käyvät säännöllisissä seksitautitesteissä

Käyttäjä ottaa yleensä yhden prep-tabletin päivässä säännöllisesti. Lääkettä voi käyttää myös tarpeen mukaan.

– Prepiä suositellaan tarpeen mukaan käytettäväksi vain miehille, joilla on seksiä miesten kanssa. Ajoittaisen käytön teho on tutkittu vain tässä kohderyhmässä, Sami Tuunainen sanoo.

Prepin käyttäjät käyvät noin kolmen kuukauden välein seksuaaliterveyden seurannassa, jolloin heiltä testataan kaikki seksitaudit.

– Jotkut heittävät argumenttia, että muut seksitaudit lisääntyvät, kun kondomin käyttö vähenee. Prepin käyttäjä on kuitenkin säännöllisen seksuaaliterveyden seurannan piirissä. Taudit todetaan varhaisessa vaiheessa, hoidetaan ja partnereille ilmoitetaan. Tämä on tehokas tapa ehkäistä myös muiden seksitautien jatkotartuntoja, Tuunainen toteaa.

Janne Kilpirinne kertoo, että kondomin käyttö on vakikumppaneiden kanssa on vähentynyt prepin myötä.

– Vaikka olenkin prepillä, en ihan jokaisen kanssa harrasta seksiä ilman kondomia, hän lisää.

