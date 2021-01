"Todellakin päästän! Lapset ovat odottaneet tätä innolla" – Harrastusten alkaminen jakaa vanhemmat, moni jatkaa taukoa vapaaehtoisesti

Monilla vanhemmilla on edessään ehkä vaikeakin päätös: Päästääkö oma lapsi mukaan vai ei, kun lasten ja nuorten harrastustoimintaa avataan rajoitetusti pääkaupunkiseudulla ensi maanantaina.

Ylen verkkosivuilla käydyssä keskustelussa mielipiteet jakautuvat.

"Lasten ja nuorten kurittaminen ei ole saanut koronaa talttumaan, joten todellakin päästän!"

"Tottakai päästän. Ensi syksynä saattaa olla sama tilanne, eli huonossa tapauksessa nuoret joutuvat luopumaan omasta liikuntalajistaan kokonaan. Tauti on vaan sairastettava, jos se tulee."

"En tosiaankaan päästä. Kaikkien pitää malttaa nyt ja noudattaa rajoituksia. Nopeammin toivumme pandemiasta hallituksen ohjeita noudattamalla. Pääsemme ehkä jo vuoden kuluttua normaaliin."

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti keskiviikkona, että Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien hallinnoimissa tiloissa voi maanantaista alkaen harrastaa erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen jälleen yksilöohjauksena tai ryhmässä tapahtuvaa ohjattua toimintaa. Sen sijaan esimerkiksi otteluita tai turnauksia ei järjestetä.

Kaupungit perustelevat päätöstä sillä, että lasten ja nuorten hyvinvointi kärsii nykytilanteessa liikaa. Harrastustoiminta on ollut tauolla noin pari kuukautta marraskuun lopusta alkaen.

Samaan aikaan THL ja valtioneuvosto olisivat pitäneet lasten harrastukset jäissä ja HUSkin on korostanut olleensa päätöksestä eri mieltä kuin kaupungit.

Äiti: "Olen todella riemuissani"

Pääkaupunkiseudulla asuva kahden tyttären äiti Annika Rinne on iloinen harrastustoiminnan alkamisesta. Rinteen tyttäret harrastavat yleisurheilua, luistelua ja voimistelua.

– Olen todella riemuissani. Tätä on odotettu meidän perheessä todella paljon. Mielestäni on ollut aivan käsittämätöntä ja törkeää, että rajoitustoimista on laitettu kärsimään lapset ja nuoret, kun samaan aikaan aikuiset ovat voineet istua baareissa ja matkustaa.

Myös Ylen verkkosivujen keskustelussa ristiriita avoimien ravintoloiden ja lasten tauolle laitettujan harrastusten välillä puhutti monia, vaikka oman lapsen harrastaminen ei hyvältä ajatukselta tuntunutkaan.

"Ei missään tapauksessa. Mutta on se kyllä hämmentävää ja oikeustajun vastaista, että baarit ja ravintolat saavat olla lähes entiseen tapaan auki."

"Lapseni jäi pois ohjatuista harrastuksista viime maaliskuun alussa, eikä meidän perheestä niihin palata ennen kuin Suomessa on saatu aikaan laumasuoja rokotteen avulla."

Rinteen tyttäristä nuoremmalla 4-vuotiaalla Lilialla on ollut ennen taukoa kaksi kertaa viikossa voimistelutunti, 8-vuotias Sofia puolestaan on käynyt kerran viikossa luistelutunnilla ja kerran viikossa yleisurheilutunnilla.

Rinteen mukaan harrastusten katkolle meneminen on aiheuttanut lapsille paljon surua ja masentunutta mielialaa. Hän pitää päätöstä isona yhteiskunnallisena, kansanterveydellisenä ja tasa-arvoon liittyvänä kysymyksenä.

– Minua on harmittanut, miten lapset ovat olleet epätasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, mitä lajia he harrastavat. Osa on voinut jatkaa ja osa ei, Rinne sanoo.

Kaikilla tauko ei olekaan ollut yhtä pitkä tai harrastusta on ainakin osin voinut jatkaa yksityisissä tiloissa.

"Onneksi omalla lapsellani ei ollut syksyllä treeneissä kuin kolmen viikon tauko. Sekin saatiin joukkueen kanssa hoidettua yksityisessä tilassa. Eli ei hirvitä lähettää nyt eikä jatkossakaan. Tarvittaessa palaamme em. yksityiseen tilaan, jos sulkuja tulee."

Kaupunkien tiloissa noudatetaan jatkossakin tarkkoja varotoimia, kuten lähikontaktien välttämistä, maskien käyttämistä ja ryhmäkokojen rajaamista.

"Todellakin päästän! Luotan toimintaa järjestävien järkeen toteuttaa harrastusta turvallisesti sekä muiden vanhempien tarkkuutta tuoda lapsi/nuori vain terveenä harrastamaan."

"En. En halua harrastuksen ohjaajan joutuvan kantamaan vastuuta lapseni ja lapseni perheen terveydestä. Se vastuu kuuluu minulle. Minun on myös vastuu lapseni liikkumisesta. On muitakin tapoja liikuttaa lasta ja nuorta kuin ohjattu (joukkue)harrastus, jos vaan itse viitsii olla jälkikasvunsa kanssa."

Rinnettä ei huolestusta viedä lapsia ensi viikolla harrastustunneille, sillä kokemus viime syksyltä on, että korona-ohjeistuksia noudatettiin tunneilla todella tarkkaan. Ohjaajilla oli maskit ja he huolehtivat, että lapset pesevät kätensä ennen tuntien alkamista ja pitävät turvavälejä. Lisäksi muistutettiin siitä, ettei oireisena saanut tulla harrastamaan.

– Todella mallikkaasti ovat noudattaneet suosituksia hygienian, etäisyyksien ja maskien osalta. Paljon huolestuttavampaa on käydä esimerkiksi ostoskeskuksissa, joissa ihmiset liikkuvat sumpussa ja lapsiperheet kulkevat ilman maskeja. Ihan käsittämätön ristiriita, Rinne sanoo.

"Todellakin päästän! Lapset ovat odottaneet tätä innolla. Ovat jo sen ikäisiä, että he eivät ole voineet käsittää, miksi ovat saaneet käydä lähes viidensadan lapsen oppilaitoksessa joka päivä, istua ahtaassa luokassa miltei kylki kyljessä päivittäin 5–7 tuntia, mutta rakkaaseen harrastukseen eivät ole päässeet."

Toisaalta, vaikka harrastamaan ei uskaltaisikaan, ei sen tarvitse tarkoittaa täydellistä liikkumattomuutta, muistuttaa verkkokeskustelussa moni.

"Me järjestämme kotona omille lapsille ja pihalla turvavälein hauskoja liikuntahetkiä, naapurin lapsillekin. Myös käytämme tietokoneyhteyttä ja lapset saavat kaverinsa kanssa höpötellä ja leikkiä liikuntaleikkejä ym. Hauskaa on ollut. Aina voi keksiä jotain korvaavaa kivaa ja olla lasten kanssa enemmän, nyt kun siihen on enemmän aikaakin."

"Liikuntaharrastukset voisi vielä kouluihin ja lapset harrastaisivat koulupäivän jälkeen samoissa ryhmissä mitä viettävät pävänsä muutenkin. Saisivat vähänvaraisetkin harrastaa ja poikkeusolot kääntyisivät kaikkien parhaaksi."

Lue myös:

Kuinka vaikean päätöksen edessä vanhemmat ovat? Keskustele: Päästätkö oman lapsesi harrastamaan, vaikka hallitus ja asiantuntijat vastustavat ajatusta?

Urheiluseuroissa iloitaan, kun hallien ovet aukeavat

Analyysi: Pääkaupunkiseutu ja Jan Vapaavuori uhmaavat hallituksen ja Krista Kiurun koronalinjaa: lasten harrastuksista tuli kiistakapula

Sadat tuhannet lapset ja nuoret pääsevät taas harrastamaan pääkaupunkiseudulla – tauko kesti kaksi kuukautta: "Aika on ollut pidempi kuin meistä aikuisista tuntuu"

Koululaiset saivat maksuttomat harrastukset koulupäivän päätteeksi: "On tämä kivaa. Kun ensin on opiskellut, niin sitten saa heti liikuntaa"

Lasten ja nuorten harrastus­toiminta avautuu rajatusti, HUS asiassa eri mieltä – Helsingin sote-johtaja: "Jos joudutaan kakkostasolle, se ei johdu harrastuksista"

Nyt varaudutaan jo seuraavaan pandemiaan, sillä se voi olla edessä lähivuosina – evoluutiobiologi kertoo, mitä voimme oppia koronasta