Keskon suunnitelma kenkäkauppojen kohtalosta tarkentui: Kookenkä, Athlete's Foot ja Kenkäexpertti sulkevat ovensa tänä vuonna

Kesko kertoi joulukuussa aikeestaan sulkea kolme kenkäkauppabrändiään. Suurin niistä on Kookenkä, jolla on 32 myymälää Suomessa.

Kesko kertoi joulukuussa aikeestaan sulkea kolme kenkäkauppabrändiään. Suurin niistä on Kookenkä, jolla on 32 myymälää Suomessa. Ismo Pekkarinen / AOP

Kesko on tarkentanut aikatauluaan kenkäkauppaketjujensa lopettamisesta. Kaikki Suomen Kookenkä, The Athlete's Foot ja Kenkäexpertti -myymälät aiotaan sulkea vuoden 2021 loppuun mennessä.

Sulkemisten myötä 130:n työntekijän työsuhde päättyy.

Kookengän myymälöitä on Suomessa 32, Kenkäexpertti-myymälöitä on seitsemän ja The Athlete's Foot -ketjun liikkeitä yhdeksän, jonka myymälät on määrä sulkea kesän loppuun mennessä. Kookengän ja Kenkäexpertin myymälät suljetaan vuoden loppuun mennessä.

Yksittäisten myymälöiden sulkemisaikataulu tarkentuu myöhemmin, Kesko tiedottaa (siirryt toiseen palveluun).

Kesko kertoi perinteisten kenkäkauppojensa lakkauttamisaikeista joulukuussa.

Kesko aikoo lakkauttaa Kookenkä-, Kenkäexpertti- ja The Athlete's Foot -liikkeet – irtisanottavia yhteensä 150