TAYSin sairaalan koronaketjussa kolme uutta tartuntaa – kaikkien syöpähoidot saatu turvattua, vaikka yksi osastoista on ajettu alas

Tampereen yliopistollisen sairaalan koronaryppäästä on löytynyt lisää tartuntoja. Uusia tartuntoja on löytynyt yhdeltä jo kotiutetulta syöpäosaston potilaalta sekä Hatanpään kuntoutusosastolta kahdelta henkilökuntaan kuuluvalta. Yhteensä tartuntaketjussa löydettyjä tapauksia on nyt 15.

Eilen TAYS kertoi 12 tartunnasta, jotka ovat levinneet yhdelle TAYSin syöpäosastolle sekä yhdelle osastolle Hatanpäällä.

Infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo, että TAYSissa syöpähoidot on saatu turvattua, vaikka infektoitunut syöpäosasto on käytännössä ajettu alas. Laajat seulonnat jatkuvat tartuntaketjun sammuttamiseksi.

– Teemme nyt seulontaa hyvin matalalla kynnyksellä. Seulomme myös henkilöitä, joihin ei edes liity altistumista, testejä tehdään varmuuden vuoksi, Syrjänen sanoo.

Syöpäosaston potilaat pystytään Syrjäsen mukaan hoitamaan suunnitellusti TAYSin muilla syöpäosastoilla. Syöpäosastolla ei ole käytössä niin sanottua sovellettua karanteenia, vaan kaikki altistuneet ovat normaalissa karanteenissa ja pois töistä.

Testejä on tänään torstaina tehty osastoilla kymmeniä. Tuloksia odotetaan huomenna perjantaina.

Kaikkia sairaalaan tulijoita ei pystytä testaamaan

Keskiviikkona TAYS kertoi, että koronavirustapaukset on todettu TAYS Keskussairaalan syöpätautien osastolla (RS2) ja TAYS Hatanpään neurologisella osastolla (HNE2).

Koronatartunnat on todettu syöpätautien osastolla hoidetuilla kahdella potilaalla ja neljällä hoitohenkilökuntaan kuuluvalla työntekijällä. Hatanpään neurologisella kuntoutusosastolla tartunta on todettu kolmella potilaalla ja kolmella työntekijällä.

Koronavirus voi olla erityisen vaarallinen riskiryhmille, kuten syöpäsairaille. Osalla potilaista tartunnat ovat olleet oireettomia, osalla oireet ovat olleet pahemmat.

Osastojen tartunnat kytkeytyvät sairaanhoitopiirin mukaan toisiinsa. Tartuntaketjun epäillään tulleen osastolta toiselle siirtyneen oireettoman potilaan mukana.

Jaana Syrjäsen mukaan kaikkien sairaalaan tulevien tai osastolta toiselle siirtyvien potilaiden testaaminen koronan varalta ei ole järkevää tai edes mahdollista.

Lue myös: Pirkanmaalla 24 uutta koronatapausta – TAYS jatkaa koronan seulontaa kahdella osastolla, joissa todettu koronatapauksia

Koronavirus pääsi sairaalan syöpäosastolle Tampereella, ja usea sai tartunnan – lääkäri: "Virus on kovin petollinen"