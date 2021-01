Kuinka suuri riski lasten harrastukset todella ovat koronan leviämiselle? Turku ei kieltänyt harrastuksia pahassakaan koronatilanteessa

Lasten harrastukset eivät ole olleet merkittävä koronatartuntojen lähde alueilla, joissa harrastukset ovat jatkuneet pahassa epidemiatilanteessakin.

Pääkaupunkiseudun kaupungit päättivät keskiviikkona avata rajatusti kuntien omistamia lasten ja nuorten harrastustiloja käyttöön helmikuussa. Päätös oli vastoin hallituksen, alueen sairaanhoitopiirin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näkemystä.

Pääkaupunkiseudun linja ei kuitenkaan ole täysin poikkeuksellinen. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä lasten harrastukset ovat jatkuneet rajoitettuna, mutta lähes keskeytyksettä myös epidemian leviämisvaiheessa.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan pääkaupunkiseudun kuntien tuleva malli muistuttaakin paljon Varsinais-Suomen vastaavaa (siirryt toiseen palveluun).

Turussa lapset saavat kulkea harrastuksissa, kunhan turvaväleistä pidetään huoli. Ottelu- ja kilpailutoiminta on sisätiloissa keskeytetty. Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 7. helmikuuta, minkä jälkeen niitä todennäköisesti jatketaan.

Lasten harrastuksilla on ollut Turussa hyvin pieni vaikutus koronatilanteeseen. Peltoniemi sanoo, että kaupungissa yli 80 prosentissa tapauksista tartunnan alkuperä on tiedossa ja loppujenkin osalta vähintään jokin aavistus.

– Lasten harrastuksista on tullut erittäin vähän tartuntoja, viime kesän jälkeen ehkä yksittäisiä, Peltoniemi sanoo.

Päijät-Häme: Tartuntoja harrastuksista lähinnä jääkiekosta

Päijät-Hämeessä puolestaan hyvinvointiyhtymä suosittelee lasten ja nuorten ryhmäharrastusten keskeyttämistä sisätiloissa Lahdessa ja Hollolassa – tosin vastentahtoisesti. Sitä ennen sisäharrastukset pyörivät rajoitetusti myös leviämisvaiheessa.

– Meidän mielestämme olisimme pärjänneet nykyisillä rajoituksilla, hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen sanoi Ylelle viime viikolla.

Nyt Nieminen kertoo, että Päijät-Hämeessä on tiedossa viime syyskuun jälkeen 33 sellaista tartuntaa, jotka ylipäänsä liittyvät harrastuksiin. Tässä luvussa ovat siis mukana myös aikuisten harrastukset. Harrastuksista on tullut kaikkiaan 3,2 prosenttia alueen kaikista tartunnoista. Viime viikolla harrastuksista ei tullut yhtään tartuntaa.

Niemisen mukaan tärkein yksittäinen tartuntalähde harrastuksista on ollut jääkiekko, samoin kuin Turussa. Muut tartunnat ovat tulleet koripallosta, golfista, ringetestä, kuorosta ja teatterista.

Lasten harrastusten osuus tartunnoista on ollut Päijät-Hämeessäkin vähäinen. Tämä ei sinänsä ole yllättävä havainto, aiemmin tammikuussa lasten ja nuorten tartuntojen merkityksestä puhui Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ylilääkäri Asko Järvinen.

"On selkeästi nähty, että työpaikkojen maskittomuus on riskitekijä"

Koronaviruksen leviämisen kannalta on siis olemassa suurempia riskitekijöitä kuin lasten harrastukset.

Turussa tartunnat ovat painottuneet hyvin voimakkaasti aikuisväestöön. Koronatartuntojen jäljittäjien tekemän työn kautta on paljastunut erityinen huolenaihe: työpaikat, joilla ei käytetä maskeja.

– On selkeästi nähty, että työpaikkojen maskittomuus on riskitekijä, Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo.

Peltoniemen mukaan jäljittäjät pyrkivät jokaisen työpaikalla tapahtuneen tartunnan kohdalla selvittämään olosuhteet yksityiskohtaisesti: onko käytetty maskia, onko samassa työhuoneessa muita, onko turvavälejä noudatettu ja kuinka monta työntekijää syö ruokailutilassa yhtä aikaa.

– Jos ruokailutilassa tai muissa taukotiloissa ollaan yhdessä hyvin vapaasti, riski saada jatkotartuntoja on suuri. Sen takia on minusta tosi tärkeää porrastaa taukoja.

Kaupunki onkin Peltoniemen mukaan yrittänyt saada viestiä perille. Yrityksiin on lähtenyt kirjeitä ja suurimpien yritysten kanssa on järjestetty yhteisiä kokouksia tilanteesta. Kouluihin ja päiväkoteihin on palkattu hygieniahoitaja etsimään riskipaikkoja ja ohjeistamaan maskien käytössä.

THL kertoi torstaina, että koronaviruksen tartuntamäärät ovat kääntyneet Suomessa nousuun. Johtaja Mika Salminen sanoi toivovansa yleisesti, ettei rajoituksia poistettaisi. Hän ei kuitenkaan ottanut selkeää kantaa pääkaupunkiseudun kaupunkien ratkaisuun lieventää lasten harrastuksia koskevia rajoituksia.

– Olisi tärkeä pyrkiä kaikin keinoin rajoittamaan epidemian leviämistä. Kuitenkin tiedämme THL:nkin tutkimuksista sen, että lapset ja nuoret ovat kärsineet näistä rajoituksista, Salminen sanoi tiedotustilaisuudessa.

