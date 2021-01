Välimatka ei ole enää este: Inarin Skábmagovat-elokuvafestivaalin ohjelmisto on lähes kokonaisuudessaan nähtävillä globaalisti verkossa

Skábmagovat-elokuvafestivaali muuttui kokonaan virtuaaliseksi tänä vuonna. Viikonlopun ajan lähes koko festivaaliohjelmisto on katsottavissa missä päin maailmaa tahansa.

Alkuperäiskansojen elokuvia on tänä viikonloppuna nähtävänä festivaalin verkkopalvelussa. Osa ohjelmistosta on vapaasti katsottavissa ilman lippua.

Tavallisesti näihin aikoihin alkuperäiskansaelokuvien ystävät tarkistavat Inarin pakkasennusteen useamman kerran päivässä. Vaatteet on täytynyt valita huolella, jotta on tarennut katsoa elokuvia ulkona pakkasessa, Skábmagovat-elokuvafestivaalin lumiteatterissa.

Tänä vuonna lumiteatteri on rakennettu Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen pihamaalle, ilman penkkejä. Koronapandemia on siirtänyt Skábmagovat-elokuvafestivaalin kokonaan internetiin ja elokuvista voi nauttia virtuaalisesti kotisohvilla. Festivaalin taiteellinen johtaja Jorma Lehtola vinkkaakin pilke silmäkulmassa kantamaan television lumihankeen, jotta pääsee perinteiseen festivaalitunnelmaan.

Tammikuun paukkupakkaset eivät tänä vuonna tuo omaa lisäänsä elokuvafestivaalitunnelmaan, sillä lumiteatterin sijaan elokuvista nautitaan kotisohvilla. Kuva vuoden 2020 Skábmagovat-tapahtumasta. Vesa Toppari / Yle

Perjantai-iltana luvassa on tapahtuman viralliset avajaiset, jotka on kuvattu lumiteatterissa. Sen juontavat saamelaisräppärit Ailu Valle ja Amoc. Kaikille avoimessa avajaislähetyksessä kuullaan perinteistä saamelaismusiikkia ja haastatteluja sekä esitetään lyhytelokuvia. Viikonlopun aikana alkuperäiskansojen elokuva-alan vaikuttajat ja elokuvantekijät tuovat tervehdyksensä festivaaliyleisölle.

Skábmagovat-elokuvafestivaalin ohjelmistoa voi katsella viikonlopun ajan festivaalin verkkopalvelussa (siirryt toiseen palveluun). Liput näytöksiin ostetaan suoraan sivustolta, ja valitun elokuvan tai lyhytelokuvista kootun kokonaisuuden voi katsoa viikonlopun aikana itselle sopivana ajankohtana.

Saamelaiselokuvien lisäksi mukana on elokuvia myös muihin alkuperäiskansoihin kuuluvilta elokuvantekijöiltä muun muassa Grönlannista, Uudesta-Seelannista, Kanadasta ja Venäjältä. Kansainvälistä tarjontaa pääsee tänä vuonna katsomaan myös ympäri maailman.

Elokuvafestivaalin tuottaja Taru Arrela iloitsee virtuaalifestivaalin tuomista muutoksista, joiden avulla festivaalilla esitettävät elokuvat saadaan suuremman yleisön nähtäville. Kirsti Länsman / Yle

– Lähes 90 prosenttia ohjelmistostamme näkyy globaalisti, mikä on mahtavaa. Tänä vuonna saamme näkyvyyttä alkuperäiskansaelokuville ja saamelaiselokuville ympäri maailmaa, tapahtuman tuottaja Taru Arrela iloitsee.

Elokuvista koottuja katselukokonaisuuksia on yhteensä 11. Kaikkiaan viikonlopun aikana nähtävillä on yli 60 elokuvaa.

Virtuaalinen Skábmagovat-tapahtuma ei lannista festivaalitunnelmaa

Inarilainen Hilma Mustonen on osallistunut kotikylässään järjestetylle elokuvafestivaalille joka vuosi, niin kauan kun tapahtumaa on järjestetty. Hän aikoo osallistua myös virtuaaliseen tapahtumaan, vaikka fyysisen tapahtuman peruuntuminen harmittaakin.

– Tietenkin aion katsoa, vaikka onkin internetissä. Olen joka vuosi käynyt muutaman elokuvan katsomassa, Mustonen kertoo.

Mustosen mielestä parasta on, että tapahtumassa pääsee näkemään Saamenmaalla tehtyjä elokuvia.

Inarilainen Hilma Mustonen ei jätä Skábmagovat-elokuvafestivaalia väliin tänäkään vuonna. Vesa Toppari / Yle

Koronatilanteen vuoksi moni on joutunut jäämään etätöihin, ja siksi ajatus etätapahtumiin osallistumisesta voikin puuduttaa. Myös ivalolainen Ulpu Mattus-Kumpunen on vältellyt virtuaalisesti järjestettyjä tapahtumia. Skábmagovat on kuitenkin poikkeus.

– Työpäivän jälkeen ei viitsi enää niin paljoa istua tietokoneen ääressä, vain silloin, jos on jokin erityisen kiinnostava tapahtuma, kuten Skábmagovat. Kyllä minä aion muutaman elokuvan katsoa.

Ulpu Mattus-Kumpunen odottaa festivaaliviikonlopulta elokuvien lisäksi myös tapahtumaviikonlopun oheisohjelmia. Vesa Toppari / Yle

Mattus-Kumpusen mielestä on mukavaa, että myös sellaiset, jotka eivät ole aiemmin päässeet osallistumaan Inariin elokuvafestivaalille, voivat nyt osallistua tapahtumaan netin välityksellä.

– Esimerkiksi äitini mielestä on todella mukavaa, että nyt viimein pääsee kotona katsomaan niitä, Mattus-Kumpunen iloitsee.

Virtuaalifestivaalissa huomioitu myös sivutapahtumat

Jo 23. kerran järjestettävän elokuvafestivaalin yhteydessä on perinteisesti päässyt nauttimaan muistakin kulttuuritapahtumista, kuten konserteista ja keskustelutilaisuuksista. Vaikka tapahtuma tänä vuonna järjestetään etäyhteyksin, ei oheistapahtumia ole jätetty pois ohjelmistosta, vaan ne tulevat myös katsottavaksi festivaalin internetpalveluun.

Tapahtuma on perinteisesti alkanut perjantaina lasten ja nuorten päivällä. Tänä vuonna se toteutetaan kokonaan internetin välityksellä. Tarjolla on elokuvia sekä saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston järjestämä paneelikeskustelu.

Kokonaan virtuaalisesti toteutetusta festivaalista voidaan saada tulevillekin vuosille hyödynnettävää.

– Olemme jo nyt harkinneet, että jatkossakin osa ohjelmistosta voisi olla netissä, tuottaja Taru Arrela kertoo.