Itärajalla laitettiin nyt kaikki paukut koronatestaamiseen – testiin halutaan kaikki matkustajat, koska merkittävä osa on osoittautunut positiivisiksi

Suomen itärajan vilkkain rajanylityspaikka Lappeenrannan Nuijamaalla alkaa muistuttaa jo enemmän hylättyä aavekaupunkia kuin kiireistä, monien kielten ja kulttuurien kohtaamistapaikkaa.

Vielä vuosi sitten jonot raja-asemalle olivat. Suomen ja Venäjän välisen rajan yli kulki Nuijamaalla keskimäärin yli 8 000 ihmistä vuorokaudessa. Nyt vain 400–600. Heistäkin suurin osa on rekkakuskeja.

Ennen koronaviruksen aiheuttamia rajoituksia suurin osa Suomeen saapuvista matkustajista oli Venäjältä Suomeen tulleita ostosmatkailijoita, jotka hakivat tavaraa ja elintarvikkeita Lappeenrannan automarketeista. Nyt heitä ei ole täällä ensimmäistäkään.

Nuijamaan raja-asemalla on nyt rauhallista. Kalle Purhonen / Yle

Torstaiaamuna vajaan tunnin odottelun aikana Venäjältä Suomeen ei Nuijamaan rajanylityspaikan kautta saapunut ketään.

Koronatestit käynnistyivät

Jotta koronaviruksen leviäminen Suomeen estettäisiin, ovat koronatestaukset nyt alkaneet raja-asemilla. Itärajan eteläisimmällä rajanylityspaikalla Vaalimaalla testit alkoivat viikko sitten.

Testit ovat maahan tulijoille vapaaehtoisia. Vaalimaalla Suomeen saapuneista koronatestiin meni noin puolet.

Nyt testejä on Vaalimaalla otettu reilut 300. Näistä positiivisia on ollut 15. Se tarkoittaa, että joka 20. testissä käynyt on koronapositiivinen.

Koronatesti on maahan saapuvalle maksuton. Kare Lehtonen / Yle

Tänään torstaina koronatestit alkoivat myös Lappeenrannan Nuijamaan raja-asemalla.

Aluksi maahan saapuva henkilö käy rajatarkastuksessa. Sen jälkeen hänet ohjataan terveysdenhoitohenkilökunnan luokse.

– Nuijamaan raja-aseman kautta Suomeen saapuu nykyään keskimäärin 50 matkustajaa vuorokaudessa, kertoo Nuijamaan rajatarkastusaseman päällikkö Ilkka Tuomikko.

Suurin osa maahan saapuvista on kaksoiskansalaisia, joilla on sekä Suomen että Venäjän kansalaisuus. Useat heistä ovat käyneet Venäjällä sukuloimassa tai saapuvat Suomeen sukulaistensa luokse.

– Heti rajatarkastuksen jälkeen maahantulijat tapaavat terveysneuvojan, joka ohjaa matkustajat testaukseen, kertoo Tuomikko.

Testiin ohjataan heti rajamuodollisuuksien jälkeen, kertoo Nuijamaan rajatarkastusaseman päällikkö Ilkka Tuomikko. Kare Lehtonen / Yle

Testi kuitenkin on edelleen Nuijamaalla, kuten kaikilla Suomen raja-asemilla, vapaaehtoinen.

– Me pyrimme ohjaamaan kaikki maahantulijat testaukseen, kertoo palvelupäällikkö Virpi Aralinna Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta.

Aralinna kertoo, että terveysneuvoja kysyy aluksi maahan saapuvan henkilö- ja terveystietoja ja kertoo maahan saapuvalle Suomen karanteenisäännöistä. Henkilöltä myös kysytään mahdollisista oireista, jotka saattaisivat viitata koronatartuntaan.

Halukkaat menevät sen jälkeen maksuttomaan koronatestiin.

– Testin jälkeen asiakas on valmis jatkamaan matkaansa. Testituloksen hän saa yleensä noin vuorokauden kuluessa.

Eksoten palvelupäällikkö Virpi Aralinna toivoo kaikkien saapuvat koronatestiin, mutta uskoo, että kaikki eivät sinne tule. Kare Lehtonen / Yle

Mikäli maahan tulijalla ilmenee koronavirustartunta, häneen ollaan yhteydessä ja ohjataan terveydenhuollon piiriin.

– Jos hänellä on positiivinen tulos, asettaa tartuntatautilääkäri hänet 14 vuorokauden karanteeniin.

Yöllä ei testata

Sekä Nuijamaan että Vaalimaan raja-asemat ovat auki ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Kaikki eivät testiin voi raja-asemalla tulla, sillä testaukset ovat vain päiväsaikaan, Nuijamaalla kello 10–18.

– Me toivomme, että mahdollisimman moni osallistuisi testin. Kyse on kuitenkin omasta ja muiden terveydestä, sanoo palvelupäällikkö Virpi Aralinna Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotesta.

Vaalimaalla on suunnitelmissa laajentaa koronatestausta lähiaikoina, kunhan testaamiseen saadaan palkattua lisää työntekijöitä.

Kaakkoisrajan kolmas rajanylityspaikka Imatra sulkeutuu näillä näkymin henkilöliikenteeltä tämän kuun lopussa, joten siellä ei testejä aloiteta lainkaan.

Rajanylittäjiä on Kaakkois-Suomen kolmella raja-asemilla ollut talven 2020–2021 aikana ollut keskimäärin 1 500 henkilöä vuorokaudessa. Tästä tavaraliikenteen kuljettajien osuus on reilut 70 prosenttia. Myöskään rekkakuskeilla ei ole pakollista koronatestiä.

