Suomeen eksynyt eksoottinen lokki liittyi harmaalokkien jengiin ja lensi Kotkaan – keksitkö sille nimen?

Ohotanlokista tehtiin ensimmäinen havainto viikonloppuna Kuusankoskella Kouvolassa. Videon on kuvannut lintuharrastaja Otto Tast.

Viikonloppuna Suomessa havaittu ohotanlokki on siirtynyt Kouvolan Kuusankoskelta merellisiin maisemiin Kotkaan. Tuorein havainto on torstailta, jolloin lokki nähtiin Kotkansaarella Kuusisessa.

– Oletettavasti se on seurannut Kymijokea, koska välimatka on niin lyhyt ja joki on merkittävä reitti osin vesilinnulle, toteaa Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Antto Mäkinen.

Ohotanlokki viihtyy normaalisti Tyynenmeren pohjoisosissa, kuten Kamtšatkan niemimaan seudulla ja Japanissa. Ennen viime viikonloppua kyseisen lajin edustaja on nähty Suomessa vain kerran, Espoossa vuonna 2012.

Mäkisen mukaan se on "superharvinaisuus", sillä siitä on koko Euroopasta vain noin kymmenen havaintoa. Sadat lintubongarit saapuivatkin viikonloppuna Kuusankoskelle todistamaan linnun vierailua Suomessa.

Tummanharmaa selkä

Kotkassa naaraspuolinen ohotanlokki on nähty merenrannassa sijaitsevassa Kuusisessa useamman kerran. Lisäksi siitä on havaintoja merikeskus Wellamon liepeiltä sekä Kantasataman ja Hallan kulmilta. Ohotanlokin tunnuspiirre on tummanharmaa selkä.

– Kuusankoskelta saamani viestin mukaan se oli lähtenyt kohti Kotkaa muutamien harmaalokin kanssa, mutta Kotkassa se havaittiin yksikseen. Tiettävästi se on kuitenkin liikkunut Kotkassa noin 20 lokin parvessa, jossa on mukana harmaalokkeja ja merilokkeja.

Mäkinen arvioi, että ohotanlokki saattaa lähteä Baltian maiden suuntaan, jos vedet Suomen rannikolla jäätyvät kunnolla.

– Näillä keleillä se todennäköisesti pysyy täällä, jos vain ravintoa riittää.

Mikä sopisi nimeksi eksoottiselle linnulle, joka tuntuu viihtyvän ainakin toistaiseksi Suomessa? Voit ehdottaa nimeä ja keskustella aiheesta. Keskustelu sulkeutuu 29.1. kello 23.