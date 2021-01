Koronatestaus rajalla alkoi toimia, kun rekkakuskien kanssa tehtiin sopimus – Vartiuksessa valtaosa suostuu nyt testiin

Kuhmossa Vartiuksen kansainvälisellä rajanylityspaikalla on hiljaista. Rajavartiolaitoksen mukaan rajaliikenne on vähentynyt korona-aikana lähes 90 prosenttia normaaliajasta ja on pääosin raskasta liikennettä. Muita rajanylittäjiä tulee vastaan harvakseltaan.

– Kävin katsomassa äitiä. Olen nyt lomautettuna enkä tiedä, milloin voimme nähdä seuraavan kerran, kertoo Venäjän Karjalasta kotoisin oleva Alexandra Gashkova.

Helsingissä asuva Alexandra Gashkova pitää rajalla tehtäviä koronatestejä tärkeinä. Antti Tauriainen / Yle

Gashkova on asunut Suomessa 15 vuotta. Hän viivästytti matkaa puoli vuotta, jotta se olisi turvallista ja rajalla olisi mahdollista tehdä koronatesti.

– Mielestäni se on erittäin tärkeää yleisen turvallisuuden, mutta myös lähipiirin turvallisuuden takia. Matkan jälkeen jään karanteeniin, koska sitä on suositeltu

Rekkakuskit testataan vain joka toinen päivä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti koronatestit Vartiuksen raja-asemalla joulukuun puolenvälin tienoilla.

Vartiuksessa ani harva kieltäytyy koronatestistä, kun taas esimerkiksi Kaakkois-Suomessa Vaalimaan raja-asemalla vain puolet rajanylittäjistä suostuu testiin. Vaalimaalla testaukset aloitettiin viime viikon tiistaina. Nuijamaan raja-asemalla koronatestaukset alkoivat puolestaan eilen torstaina.

Vartiuksessakin alku kangerteli. Alkuvaiheessa testiin suostui alimmillaan noin 70 prosenttia rajanylittäjistä, kun määrä on viimeisten parin viikon aikana ollut 90–100 prosenttia. Rajanylityksiä Vartiuksessa on noin 1 000 viikossa. Viimeisin positiivinen testitulos oli 15. tammikuuta.

– Keskeinen asia oli, kun sovimme, että ammattikuljettajat testataan vain joka toinen päivä. Jos kuskilla ei ole oireita, hän saa siitä lapun ja vapaan kulun seuraavaksi päiväksi. Kieltäytymiset jäivät aikalailla pois, kertoo Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari.

Suomeen voi päästä, vaikka tulos on positiivinen

Vartiuksessa testejä tehdään päivittäin 10–12 tunnin ajan. Testit ovat maksuttomia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Käytännössä jokainen Venäjältä Suomeen saapuva ohjataan Vartiuksessa rajatarkastuksen kautta soten hoitajien puheille. Maahantulijalta kysytään, tietääkö hän altistuneensa koronavirukselle parin viime viikon aikana, suostuuko testiin ja salliiko, että tulos luovutetaan myös rajaviranomaiselle.

Pikatestin tulokset saadaan alle puolessa tunnissa.

– Pienten lasten kohdalla testaamista ei ole nähty niin välttämättömänä, jos näyttää siltä, että se menee painimiseksi, Koukkari sanoo.

Ylirajavartija Petteri Juntusen mukaan Vartiuksessa koronatestistä kieltäytyviä on ollut vain yksittäisiä. Antti Tauriainen / Yle

Se, suostuuko rajanylittäjä testiin, ei ole este maahanpääsylle. Jos testitulos on postitiivinen tai terveysviranomainen epäilee sairastumista, voidaan maahantulija käännyttää takaisin kansanterveyden vaarantumisen perusteella.

– Olemme tehneet joitakin maahanpääsyepäämisiä. Harkitsemme tapauskohtaisesti, voiko esimerkiksi positiivisen koronatestin perusteella tulla maahan vai täytyykö palata Venäjälle, kertoo ylirajavartija Petteri Juntunen Kainuun rajavartiostosta.

