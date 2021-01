Tässä ovat Irakin Basran kenties ensimmäiset skeittaajat – Mustafa Ibrahim kavereineen torjuu pandemia-ahdistusta rullalautailulla, mutta osa kaupunkilaisista paheksuu

Irakissa ei ole näinä päivinä helppo olla nuori. On sisäisiä levottomuuksia, on nuorisotyöttömyyttä (siirryt toiseen palveluun). Ja sitten koronapandemia vielä päälle. Tartuntoja on 40-miljoonaisessa maassa tilastoitu yli kuusisataa tuhatta, kuolleitakin 13 024.

Välillä on ollut tiukkojakin ulkonaliikkumiskieltoja, nyt sentään saa liikkua ulkona (siirryt toiseen palveluun). Maskia pitää käyttää ruuhkassa, mutta kaupat, ravintolat ja koulutkin ovat taas auki.

Silti järkevää tekemistä on vähän.

Eteläirakilaisessa Basrassa asuva opiskelija Mustafa Ibrahim alkoi jokunen kuukausi sitten lievittää koronatylsyyttä katselemalla netistä skeittivideoita. Rullalautailu on Basrassa outo laji, Pohjois-Irakissa on tiettävästi Sulaymaniyahissa yksi skeittipuisto, mutta Basrassa – ei mitään.

Kun ulkonaliikkumisrajoituksia lievennettiin, Ibrahim alkoi muutaman kaverinsa kanssa skeittailla kaupungilla.

– Alussa se oli vaikeaa, meitä oli niin vähän. Minä olin usein liikkeellä yksin. Ja näin, että osa ihmisistä katsoi minua pahasti. Tämä laji on uusi, sitä ei tunneta. Ihmiset kiusasivat, minua jopa lyötiin kerran. Mies ajoi ohi autolla ja löi minua avoimesta ikkunasta.

Nyt porukka on jo isompi. Yhteisiä kokoontumisia on pari kertaa kuussa.

– Menemme pois kaduilta esimerkiksi puistoihin, mutta ihmiset eivät halua meitä sinne. Haluaisimme oman paikan, haaveilee Ahmed Majed.

Sana uudesta lajista levisi tietysti sosiaalisessa mediassa.

– Julkaisimme videoita somessa ja joukkomme alkoi kasvaa, viidestä viiteentoista, kahteenkymmeneen. Me pidämme harrastuksesta ja haluamme osoittaa, että Basrassa on erilaisia kulttuureita ja harrastuksia, sanoo Ahmed Fadel.

Nyt porukassa skeittaa jo 70 muutakin. Eiväthän he muutaman kuukauden harjoittelulla hyviä ole – ainakaan vielä – mutta tärkeintä onkin liikkuminen, yhdessäolo ja ylipäätään tekeminen kodin ulkopuolella.

