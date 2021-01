Kelkat seisovat, mutta kuski on yhä työn syrjässä kiinni – asiantuntijan mukaan työttömyyden kasvusta suurin osa on lomautuksia

Ari-Matti Maunuvaara on ollut lomautettuna juhannuksesta asti. Korona lopetti kelkkasafarit.

Lapin Safarien työnjohtaja Ari-Pekka Maunuvaara on aiempina talvina huolehtinut siitä, että tuhannet haalarit ovat käyttövalmiina ja kelkkaretket pyörivät.

Pian on vuosi siitä, kun asiakkaat katosivat ja työntekijöiden tehtäväksi jäi panna paikat pakettiin. Maunuvaara on ollut viimeksi töissä juhannusviikolla.

– Sitten ilmoitettiin, että työt jatkuu lokakuussa seuraavan kerran. Ennen lokakuuta ilmoitettiin, että ei jatkukaan, vaan lomautus jatkuu. Tätä on jatkunut pitkän talven ajan, ja tällä hetkellä ollaan yhä lomautettuna.

Jotkut yrityksen ympärivuotisista työntekijöistä on irtisanottu, joten Maunuvaara on onnekas. Koronavuoden synkentyneissä työttömyysluvuissa valonkajoa tuokin se, että iso osa on lomautettuja, ja siis yhä työpaikan syrjässä kiinni.

Uusien lomautusten määrä tasoittui ja nousi taas

Joulukuun työttömyysluvuissa näkyy taas nousua, vaikka rokotusten tulo oli jo virittänyt toiveita paremmasta.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisänen sanoo, että yrityksissä on turvauduttu lomautuksiin vuodenvaihteen ympärillä.

Lomautukset leimaavat muutenkin koronavuotta enemmän kuin irtisanomiset.

Koronakriisi nosti keväällä huiman piikin lomautuksiin. Sen jälkeen lomautukset laskivat tasaisesti kesään asti. Kesästä lähtien lomautuksia alkoi taas tulla lisää.

Räisäsen mukaan koko viime vuoden työttömyyden kasvu tulee pitkälti lomautettujen määrästä.

– Työttömien työnhakijoiden määrä nousi viime vuonna 102 000 henkilöllä edelliseen vuoteen nähden, joka on valtavan iso määrä. Suuri osa siitä on lomautusten kasvua – ei muiden työttömyyden kasvua. Se antaa toivoa siitä, että tämä ei ole ainakaan vielä muuttunut pysyväisluonteiseksi työttömyydeksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista selvävät erikseen lomautetut ja muu työttömyys.

Joulukuun lopussa työttömiä työnhakijoita, joihin lomautetut kuuluvat, oli 357 000. Joukosta lomautettuja oli 96 600. Luvut ovat peräisin TE-keskuksista.

Tilastokeskuksen luvut ovat toisenlaisia, koska ne perustuvat otospohjaiseen työvoimatutkimukseen. Luvuissa ei ole lomautettuja.

Myös Tilastokeskuksen mukaan työttömyys nousi selvästi joulukuussa, ja työttömiä oli 48 000 enemmän kuin vuoden 2019 joulukuussa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisänen sanoo, että työttömyyslukuja nostavat lomautukset. Retu Liikanen / Yle

Keväällä lomautetuista osa on päässyt palaamaan töihin, osa on yhä lomautettuina ja osa on saatettu irtisanoa.

Työttömiä on tullut varsinkin palvelualoilla, ravintola- ja hotellialalla sekä liikenteessä. Teollisuudessa osa firmoista on kärsinyt, osa ei niinkään.

Erityistä viime vuodessa oli myös se, että lomautukset kohdistuivat palvelusektorille.

– Lomautukset ovat olleet teollisen sektorin väline, jota siellä on käytetty enemmän. Nyt palvelusektori käytti lomautuksia laajasti ja se on ihan uutta.

Räisänen huomauttaa, että palvelualoilla kysyntä voi myös kriisin jälkeen muuttua hyvin nopeasti, mistä nähtiin merkkejä jo kesällä.

Lomautuksiin irtisanomisten sijaan kannustivat myös menettelyyn määräajaksi tehdyt helpotukset, joista työmarkkinajärjestöt ja hallitus sopivat keväällä. Menettely nopeutui, jolloin yritys pystyi lopettamaan palkanmaksun pikemmin ja työntekijä pääsi vastaavasti tavallista nopeammin työttömyyskorvauksen piiriin. Poikkeusmenettely loppui vuoden vaihteessa.

Samaan aikaan työtä on myös tarjolla

Koronavuosi ei ole merkinnyt pelkkää synkkyyttä työelämässä, sillä työpaikkoja oli myös tarjolla.

– Työvoiman kysyntä ei ole viime vuonna romahtanut. Koko ajan on kuitenkin työvoiman kysyntää ja ihmiset pääsevät joka päivä töihin.

Talousennusteita on hilattu ylöspäin, joten työllisyyskin saattaa hiljalleen kohentua. Vielä siitä ei ole merkkejä.

Räisänen korostaa, että työnantajien keskittyminen irtisanomisten sijasta lomautuksiin antaa toivoa siitä, että ihmiset voisivat päästä palaamaan töihin.

Ari-Matti Maunuvaara odottaa puolisonsa kanssa paluuta töihin. Antti Mikkola / Yle

Turistien paluuta ja työhön pääsyä odottava Ari-Matti Maunuvaara on remontoinut ja hoitanut yksivuotiasta poikaansa, joten aika ei ole käynyt pitkäksi. Ansiosidonnaisen työttömyyskorvauksen turvin on pärjätty.

– Tilannetta auttaa myös se, että matkustus loppui täysin. Me on reissattu paljon, niin sehän on selvää säästöä, että ollaan kotona.

Maunuvaaran puolisokin on lomautettu Lapin Safareilta.

– Nyt meitä on kaksi kotona jännittämässä.