Tällainen on “Putinin palatsin paljastanut” liikemies – rahoitti miljoonilla euroilla Nuorisosäätiön Viron-bisneksiä

Venäjän presidentin Vladimir Putinin väitetystä korruptiosta ilmiannon tehnyt liikemies on rahoittanut useilla miljoonilla euroilla Nuorisosäätiön liiketoimia Virossa.

Venäläisen Sergei Kolesnikovin yhtiö myönsi vuonna 2018 Nuorisosäätiölle yli viisi miljoonaa euroja lainoja jättikoroilla. Rahat käytettiin kiinteistökauppoihin, joissa tapahtui Suomen poliisin epäilyjen mukaan talousrikoksia.

Suomen poliisi epäilee yhteensä lähes parikymmentä ihmistä talousrikoksista Nuorisosäätiön ex-johtajiin eli Aki Haaroon ja Perttu Nousiaiseen liittyvässä tutkinnassa.

Sergei Kolesnikovia ei Ylen MOT-toimituksen tietojen mukaan epäillä rikoksista. Yhteiset bisnekset maailmanlaajuisesti tunnetun venäläisen tietovuotajan kanssa osoittavat, kuinka värikkäitä vaiheita Nuorisosäätiön liiketoiminnassa oli säätiön edellisten johtajien aikakaudella.

Sergei Kolesnikov sanoo Ylen MOT-toimitukselle, ettei hän tunne Nuorisosäätiön kanssa solmittujen lainojen yksityskohtia.

– Yhtiöni ei ole koskaan ollut tekemissä tämän suomalaisen säätiön kanssa, vaan laina annettiin virolaiselle yhtiölle [Nuorisosäätiön omistama tytäryhtiö]. En itse vastaa yhtiössäni käytännön toimista, vaan olen sen omistaja, Kolesnikov sanoi puhelimitse.

Kolesnikov sanoi, ettei hän halua kommentoida Nuorisosäätiön kanssa tehtyjä liiketoimia tämän enempää.

– En tunne yksityiskohtia, enkä halua antaa mahdollisesti vääriä tietoja.

Venäläinen oppisitiojohtaja Aleksei Navalnyi julkaisi viime viikolla tietoja Mustanmeren rannalla sijaitsevasta valtavasta palatsista. Navalnyin mukaan palatsin todellinen omistaja on Venäjän presidentti Vladimir Putin. kuvakaappaus sivustolta palace.navalny.com

Putin kiistää syytökset

Sergei Kolesnikov, 72, on merkittävä alkuperäislähde korruptiopaljastuksissa, joita Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi julkaisi viime viikolla.

Navalnyin julkaiseman dokumenttivideon (siirryt toiseen palveluun) mukaan Vladimir Putin omistaa bulvaanien eli haamujohtajien välityksellä Mustanmeren rannalla palatsin, jonka rakentaminen on maksanut ainakin 1,2 miljardia euroa. Navalvnyi julkaisi suuren joukon kuvia ja videoita ylellisestä palatsista.

Tutkivaa journalismia tekevän Bellingcat-ryhmän mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB myrkytti Navalnyin novitshok-hermomyrkyllä.

Navalnyi pidätettiin välittömästi hänen saavuttuaan Moskovaan.

Muutama päivä pidätyksen jälkeen Navalnyin johtama säätiö julkaisi lähes kahden tunnin dokumenttiohjelman ”Putinin palatsista”.

Ohjelman mukaan Mustanmeren rannalla rakennettu yli 1,2 miljardin euron arvoinen palatsi on todellisuudessa Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

Presidentti Putin on kiistänyt väitteen.

Dokumenttivideo on käynnistetty jo yli sata miljoonaa kertaa.

Tiedot ”Putinin palatsin” lahjustapauksesta toi julkisuuteen alun perin jo 10 vuotta sitten venäläinen liikemies Sergei Kolesnikov.

Väite esitettiin alun perin jo noin kymmenen vuotta sitten ja sen pohjana olevat tiedot tulivat Sergei Kolesnikovilta. Kolesnikovin mukaan venäläiset liikemiehet tekivät lahjoituksia yhtiölle, jonka oli tarkoitus ostaa välineitä ja tarvikkeita sairaaloille. Rahoja käytettiin kuitenkin Kolesnikovin mukaan palatsin rakentamiseen Vladimir Putinille.

Syksyllä 2010 Kolesnikov pakeni Venäjältä. Hän osti pelkän menolipun Turkkiin, josta hän jatkoi matkaansa Yhdysvaltoihin. Mukaansa Kolesnikov otti muistitikun ja asiakirjoja, jotka sisälsivät tietoja muun muassa palatsin salaisista rahoitusjärjestelyistä. Rahoja kierrätettiin useiden veroparatiisiyhtiöiden kautta.

Tämän viikon maanantaina Putin kiisti syytöksen.

– Mikään omaisuudekseni väitetty ei kuulu minulle tai lähisukulaisilleni, eikä ole koskaan kuulunutkaan, Putin sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Useat venäläiset mediat ovat kertoneet myös uusista todisteita (siirryt toiseen palveluun), jotka viittavaat palatsin kytkeytyvän presidentti Putiniin. Esimerkiksi venäläinen rakennusyhtiö toimitti palatsiin lämmitysjärjestelmän. Hankinnan tilaajaksi oli merkitty Venäjän presidentin toimisto.

Tietovuotaja lähti maanpakoon

Aleksei Navalnyin korruption vastaisen säätiön julkaisemaa dokumenttielokuvaa on katsottu verkossa jo yli 90 miljoonaa kertaa ja se on ollut kansainvälisen median yksi pääuutisista viime aikoina.

MOT-toimitus pyysi Kolesnikovilta näkemyksiä dokumentissa esitetyistä väitteistä ja Venäjän nykytilanteesta.

– Navalnyin elokuvassa oli paljon minullekin uutta tietoa. En ole vuosikymmeneen antanut tästä aiheesta haastatteluita, enkä halua nytkään sitä kommentoida, Kolesnikov sanoi Ylen MOT-toimitukselle.

Kolesnikoville Venäjän autoritaarisen presidentin kimppuun hyökkääminen tarkoitti maanpakoa. Uudeksi kotimaakseen Kolesnikov valitsi Viron.

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin haastattelussa vuonna 2012 hän kertoi toivovansa paljastusten johtavan Putinin hallinnon kaatumiseen.

– Jos voit näyttää koko maalle totuuden tästä palatsista ja koko koneistosta, Putin joutuisi lähtemään muutamassa viikossa, Kolesnikov sanoi lehdelle (siirryt toiseen palveluun).

Kolesnikov on julkisuudessa kertonut myös pelkäävänsä Putinin kostoa. Useita Putinin arvostelijoita on heitetty vankilaan tai murhattu.

Kolesnikov on kertonut olleensa ensin “iloinen” Putinin valtaannoususta. Putinin kriitikoksi Kolesnikov kertoo ryhtyneensä tajutessaan että Putin “voi olla vallassa ikuisesti”.

Ilmiantajaksi ryhtyneen liikemies Sergei Kolesnikovin mukaan “Putinin palatsin” rakennuskustannuksia maksettiin veroparatiiseihin rekisteröityjen yhtiöiden kautta. Kolesnikovin mukaan ainakin yhden veroparatiisiyhtiön todellinen omistaja oli Venäjän presidentti Vladimir Putin. Asiakirja on peräisin tutkivan journalismin järjestön OCCRP:n tietokannasta, johon Ylen MOT-toimituksella on pääsy.

Kiinteistö- ja pikalainabisnestä Virossa

Kansainvälisesti Kolesnikov tunnetaan etenkin tietovuodostaan ja Putinin vastustamisesta. Virossa hän on kuitenkin myös suhteellisen merkittävä liike-elämän vaikuttaja.

Kolesnikov on toiminut Virossa muun muassa kiinteistö-, pikalaina- ja perintäbisneksissä. Kolesnikovin sijoitusyhtiössä on varallisuutta noin 70 miljoonaa euroa. MOT:lle Kolesnikov kertoo yhtiönsä tehneen liiketoimia satojen virolaisten liikekumppanien kanssa.

Leningradissa eli nykyisessä Pietarissa syntynyt Kolesnikov on koulutukseltaan biofyysikko. Hän työskenteli 15 vuoden ajan neuvostoaikaisessa armeijan alaisessa tutkimuskeskuksessa ”biologiseen puolustukseen” liittyvissä tehtävissä.

Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen 1990-luvulla Kolesnikov siirtyi liike-elämän puolelle. Hän oli osa vaikusvaltaista liikemiesten ryhmää, jolla oli hyvät yhteydet Venäjän poliittiseen johtoon.

Nuorisosäätiön entisiä johtajia Perttu Nousiaista (vas.) ja Aki Haaroa epäillään talousrikoksista. Useat poliisin tutkimista epäillyistä rikoksista tapahtuivat Virossa. Yle MOT ja Markku Ulander / Lehtikuva

Miljoonalainoja pikalainakoroilla

Nuorisosäätiö laajensi toimintansa Viroon vuonna 2015. Yleishyödyllinen säätiö alkoi rakentaa vastoin sääntöjään kovan rahan kohteita Tallinnassa.

Virallisen selityksen mukaan Nuorisosäätiö halusi auttaa Tallinnassa asuvia suomalaisnuoria löytämään asuntoja. Lopputulos oli kuitenkin taloudellinen katastrofi ja Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja talousrikostutkinta.

Poliisi epäilee Nuorisosäätiön johdon saaneen miljoonien eurojen lahjukset. Valtaosa taloudellisista epäselvyyksistä liittyy juuri säätiön toimintaan Virossa.

Suuri talousrikostutkinta Nuorisosäätiön ex-johtajiin liittyviä rikosepäilyjä tutkivat Helsingin poliisi ja Keskusrikospoliisi.

Rikoksesta epäiltynä on jopa parikymmentä ihmistä.

Tutkinta käynnistyi Nuorisosäätiön ex-johtajien lahjusepäilystä, mutta on sittemmin laajentunut koskemaan muun muassa laajaa joukkoa säätiön kanssa liiketoimia tehneitä liikemiehiä.

Vuonna 2017 käynnistynyt poliisitutkinta kestää todennäköisesti vielä vähintään vuoden.

Yle alkoi uutisoida vuonna 2016 Nuorisosäätiön epäselvyyksistä. Tämä vaikeutti Nuorisosäätiön mahdollisuuksia saada rahoitusta normaaleja kanavia pitkin, kuten pankeista.

Vuonna 2018 Nuorisosäätiö sai Viron-bisneksiensä rahoittajaksi Sergei Kolesnikovin yhtiön.

Yhteyden Nuorisosäätiön ja Kolesnikovin välille loi Ylen MOT-toimituksen tietojen mukaan virolainen liikemies, jonka Aki Haaro ja Perttu Nousiainen olivat palkanneet hoitamaan säätiön asioita Virossa.

Virolainen liikemies on tuomittu Suomessa talousrikoksista ja hän on yksi Nuorisosäätiö-tutkinnassa tällä hetkellä rikoksesta epäillyistä.

Kolesnikovin yhtiö antoi Nuorisosäätiölle lainaa yhteensä vähintään 5,6 miljoonaa euroa. Lainojen korot olivat 15–21,6 prosenttia. Lainajärjestelyissä on normaalista käytännöistä poikkeavia piirteitä.

Lainojen vakuutena on ollut kiinteistöjen lisäksi Nuorisosäätiön ex-puheenjohtajan Perttu Nousiaisen henkilökohtainen takaus.

Kolesnikovin myöntämät lainarahat käytettiin kiinteistökauppoihin Tallinnassa. Poliisi epäilee, että kauppojen yhteydessä tehtiin talousrikoksia.

Nuorisosäätiö suunnitteli rakentavansa luksusasuntoja Tallinnan Piritan alueelle merenrannalle. Hanke päättyi valtaviin taloudellisiin tappioihin ja poliisitutkintaan. Nuorisosäätiö

Kolesnikov sai rahansa, Nuorisosäätiö ei

Nuorisosäätiön historian suurin yksittäinen taloudellinen tappio tapahtui keväällä 2018. Yle ja Suomen Kuvalehti olivat kertoneet poliisin jo epäilevän Nuorisosäätiön johtoa lahjusten ottamisesta ja muista talousrikoksista.

Nuorisosäätiön puheenjohtaja Perttu Nousiainen oli saanut potkut ja toimitusjohtaja Aki Haaro oli myös jättämässä tehtävänsä.

Nuorisosäätiön hallitus oli kieltänyt Haaroa tekemästä mitään liiketoimia. Tästä huolimatta Haaro myi Nuorisosäätiön omistaman tontin Tallinnan Piritassa puolalaisille sijoittajille.

Hinnaksi sovittiin 13,5 miljoonaa euroa. Summasta kuitenkin vain 1,5 miljoonaa euroa tuli Nuorisosäätiölle. Kaupan yhteydessä maksettiin esimerkiksi puolen miljoonan euron välityspalkkio virolaiselle pöytälaatikkoyhtiölle.

Isoimman summan sai kuitenkin Sergei Kolesnikov. Nuorisosäätiö maksoi Kolesnikovin yhtiölle 4,8 miljoonaa euroa lainaa ja korkoja.

Suomen poliisi tutkii kiinteistökauppaa ja epäilee ainakin kuutta kauppoihin osallistunutta henkilöä talousrikoksista.

Ylen MOT-toimitus ei tavoittanut Aki Haaroa ja Perttu Nousiaista. Jutussa on käytetty lähteenä myös Catherine Beltonin teosta Putin’s people. How the KGB took back Russia and then took on the West.