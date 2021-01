Osmo Ikonen oli vauhdikas lapsi, ja meno vain kiihtyi aikuisena: koko kansan tv-muusikko hallitsee kuusi soitinta, eivätkä taidot jää siihen

Jokaisessa jaksossa tulee hetki, jota katsojat tietävät odottaa. Jossain vaiheessa Suomilove-ohjelmaa esiin astuu hymyilevä ja hyppiväinen Osmo Ikonen ja vetäisee jonkin tunnetun kappaleen ikään kuin se olisi hänen omansa. Ja ehkä biisi sitä vähän onkin, sillä Ikonen on yleensä myös sovittanut esittämänsä kappaleet.

Twitter alkaa laulaa saman tien. Joku hehkuttaa näkemäänsä ja kuulemaansa, mutta toisen mielestä klassikkobiisin sovitus on vähintäänkin pyhäinhäväistys.

– Aina on niitä, jotka olisivat halunneet kuulla juuri sen alkuperäisen version. Kyllähän sen ymmärtää, jos se kappale on henkilölle tosi rakas. Silloin tulee tulikivenkatkuista palautetta, Ikonen nauraa.

Osmo Ikonen soittaa pianoa, selloa, kitaraa, rumpuja ja bassoa. Viulukin pysyy kädessä. Hän myös sovittaa, säveltää ja sanoittaa sekä tietenkin laulaa.

Tästä kaikesta on syyttäminen kotioloja. Viisilapsisen perheen esikoisella riitti virtaa. Kotona Keski-Suomen Korpilahdella kaikki soittivat. Arjesta ei puuttunut ääntä, kavereita eikä vauhtia.

Ikonen ei ehtinyt jumittaa tietokonepelien ääressä, sillä hän pelasi lento- ja koripalloa ja kävi soitto- ja tanssitunneilla Jyväskylässä. Rytmimusiikki veti puoleensa jo nuorena, mutta pojan pääinstrumentti oli sello.

Osmo Ikonen näyttää vanhan opinahjonsa Sibelus-Akatemian opiskelijaravintolassa, minne bändikamat kannettiin ja minne esiintymisalue rakennettiin opiskelijoiden klubitoimintaa varten hänen opiskeluaikanaan. Mårten Lampén / Yle

Teini-iässä samanhenkiset kaverukset kokoontuivat Korpilahden nuorisoverstaalle ja perustivat bändin.

Luulisi, että tuolla vauhdilla ei olisi pystynyt keskittymään mihinkään, mutta Osmo Ikosen kohdalla tilanne oli juuri päin vastoin.

– En ole koskaan saanut minkäänlaista diagnoosia, mutta olenhan minä aikamoinen härö ja levoton luonne. Lisäksi minulla on hirveä palo kokeilla eri asioita, ja ammennan energiaa kaikesta, Ikonen sanoo.

Ikonen kertoo esimerkin. Kerran sellotunnilla opettaja pyysi häntä hakemaan bändiluokasta alustan, jota pidetään sellon piikin alla.

Osmo lähti matkaan. Nähtyään bändiluokan soittimet hän veti henkeä. Pakkohan noita rumpuja on vähän kokeilla, ja tuota bassoakin, Ikonen tuumasi. Sellotunnille palattuaan hän näki opettajan happamasta ilmeestä, ettei kaikki ollut kunnossa. Alustan hakemiseen oli tuhlautunut koko soittotunti.

Ikonen palasi tämän haastattelun kuvia varten Sibelius-Akatemiaan, missä hän opiskeli musiikin maisteriksi. Hän päätti jo opiskeluaikanaan jättää klassisen sellon ja lähteä toiselle tielle. Mårten Lampén / Yle

Ikonen kertoo uppoavansa helposti omaan kuplaansa ja päätyvänsä jonkinlaiseen flow-tilaan. Kun muu maailma katoaa ympäriltä, hän pystyy oppimaan asioita. Motivaationa ei silloin ole suoritettava tutkinto tai tulevaisuuden ansaintalogiikat, vaan yksinkertaisesti valtava halu oppia.

Suomilove on suomalaisten rakkaustarinoiden ääniraita

Osmo Ikonen on se muusikko, jonka voi heittää bändissä melkein mihin rooliin tahansa. Televisiotyössä se on ollut huima etu. Ikonen kuuluukin ryhmään huippumuusikoita, jotka on totuttu näkemään musiikkiohjelmien studiobändeissä.

Kokoonpanot voivat vaihdella, mutta ydinporukka pysyy samana. Katsojat tietävät odottaa niin Lenni-Kalle Taipaletta, Marzi Nymania, Kalle Torniaista kuin Osmo Ikostakin. Yhteistyö on saumatonta ja studiotyöskentelyn kommervenkit selkärangassa.

Ikosen kohdalla kaikki alkoi Yleisradion viihdeohjelmasta nimeltä Make Up, jota tehtiin vuonna 2010.

– Se ei ollut mitenkään huippusuosittu show, mutta siitä lähtien on soitettu useita ohjelmia melkeinpä samalla kokoonpanolla.

Make Up -ohelmaa seurasivat muun muassa Nenäpäivä, The Voice of Finland, Tähdet tähdet, Linnan jatkot ja Suomilove. Love-bändissä Ikosen tehtävänä on ollut sovittaa, soittaa eri instrumentteja ja toimia solistina.

Ikonen on jo vuosia esiintynyt Suomilove-ohjelmassa. Tunteelliset tarinat ja ihmiskohtalot herkistävät esiintyvät muusikot siinä missä yleisön. Ari Ojanperä

Katsojalle Ylen ohjelmaformaatti Suomilove toimii takuuvarmana kyynelkanavien avaajana. Katsojien omat tarinat vievät suurten rakkaustarinoiden ja selviytymiskokemusten äärelle. Ohjelmassa on mukana perheitä ja pariskuntia, ystäväporukoita ja työyhteisöjä. Punaisena lankana kulkevat rakkaus, ystävyys ja musiikki. Nyyh!

Osmo Ikonen kertoo, ettei halua aina tietää etukäteen, miksi juuri kyseinen kappale esitetään. Jos yhtäkkiä tulee heitetyksi traagisen kohtalon kokeneen ihmisen eteen esiintymään, tarina voi mennä niin syvälle tunteisiin, että laulaminen käy mahdottomaksi.

– Yksi kovimmista paikoista oli se, kun eräs syöpää sairastava nainen halusi kiittää ystäviään tuesta, jota nämä olivat tarjonneet taistelussa sairautta vastaan. Naisen voimabiisi oli minun kappaleeni, Let it out.

– Se on kyllä parasta palautetta, mitä musiikintekijä voi saada omasta työstään. Että joku saa tekemästäsi biisistä voimaa.

Ikonen hurmasi Suomilove-ohjelman yleisön helmikuussa 2020 lempeällä versiolla vuonna 1999 julkaistusta The Crash -hitistä.

Suomilove on pyörinyt Ylen kanavilla jo seitsemän vuotta, ja formaatti on myyty myös ulkomaille. Nyt käyntiin pyörähtäneellä kuudennella tuotantokaudella konsepti on hieman muuttunut. Lähetykset ovat livetuotantoja ja yhden artistin tuotantoon keskittyviä. Solistitehtävät ovat jääneet Ikoselta pois. Se sopii hänelle, sillä juuri nyt on tullut oman musiikin aika. Siitä vähän myöhemmin lisää.

Sellon syleilijästä laulusolistiksi

Paitsi soittaminen myös laulaminen on ollut Osmo Ikoselle itsestään selvää lapsesta asti. Isä Hannu Ikonen johti kuoroja, joissa myös sisarukset lauloivat. Kolmesta siskosta kasvoi ammattilaulajia. Heistä tunnetuin on Aili Ikonen, joka laulaa muun muassa Rajaton-yhtyeessä.

Osmo Ikosesta laulun ammattilainen tuli armeijassa. Marssilauluista ei sentään ollut kyse, vaan palveluksesta varusmiessoittokunnassa. Sellistille ei ollut tehtäviä soittokunnassa, ja taitavista pianisteista oli ylitarjontaa. Sen sijaan soittokunnan silloinen soulbändi kaipasi laulajaa, joten Ikonen ryhtyi hommiin.

Suorassa Yle Olohuone -ohjelmassa toukokuussa 2020 Osmo Ikonen esitti potpurin muodossa Stevie Wonderin kappaleita.

Pian piti tehdä kipeä ratkaisu sellon suhteen. Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosastolla tuolloin opiskelleen Ikosen piti päättää, panostaako klassiseen selloon vai jatkaako muusikon tietä laaja-alaisemmin. Sellistin ura olisi vaatinut lähestulkoon kaiken uhraamista ammattiuralle. Rytmimusiikki voitti.

– Sello meni kaappiin. En edes koskenut siihen muutamaan vuoteen.

– Se päätös oli vain pakko tehdä. Tiesin, että jos haluan elättää itseni kevyen musiikin saralla, paukut täytyy laittaa muuhun kuin selloon. Sitten treenasin ihan hulluna pianoa ja muitakin instrumentteja, ja perehdyin musiikin eri tyylilajeihin.

Hulluna treenaaminen ei mennyt hukkaan. Vuonna 2009 muuan bändi etsi kosketinsoittajaa. Ikosen nimi tuli esiin. Pian hän lähti Japaniin Sunrise Avenuen kanssa.

Suuret puitteet tulivat tutuiksi Osmo Ikoselle Sunrise Avenuen kosketinsoittajana. Yhtye esiintyi Berliinin Mercedes Benz Arenalla vuonna 2018. AOP

Yhtyeen solistin Samu Haberin perustama bändi on yksi Suomen menestyneimmistä. Se on myynyt liki kolme miljoonaa levyä ja keikkaillut viime vuodet suurilla areenoilla.

Kun Ikonen aloitti bändissä kymmenen vuotta sitten, keikkapaikat olivat pienempiä.

– Se oli semmoista ryönäämistä. Mutta siihenhän sitä on soittajana tottunut. Minulle se sopii ihan hyvin.

– Nyt, kun areenat ovat suuremmat, keikkoja on vähemmän. Sen ansiosta voin tehdä tätä kaikkea muuta, kuten tv-hommia, Ikonen summaa.

Väliajat voi sitten “sekoilla sähköjäniksenä”. Sellaiselta Ikosen elämä nimittäin hänen omien tarinoidensa perusteella vähän vaikuttaa. Kerran Ikonen jätti isoisältään ylioppilaslahjaksi saamansa viulun bussipysäkille. Siitä käynnistyi elämää suurempi etsintäoperatio.

Erään edesmenneen suomalaisen soitinrakentajan poika ilmoitti, että jos viulu ei ala löytyä, hän lahjoittaa Ikoselle uuden. Vaikka viulun talteen ottanut nainen löytyi ja rakas soitin palasi omistajalleen, soitinrakentajan poika lahjoitti Ikoselle kuitenkin uuden soittimen.

Pandemia sinetöi rauhoittumisen tarpeen

Osmo Ikoselle ei ole juurikaan jäänyt aikaa kuvailemaansa häröilyyn viime vuosina. Kiertueet Sunrise Avenuen kanssa, televisiotuotannot ja monet omat keikat ovat vetäneet kalenterin tukkoon.

Viime vuonna Sunrise Avenue ilmoitti tekevänsä jäähyväiskiertueen ja lopettavansa sen jälkeen. Pandemia kuitenkin iski ennen kiertuetta, ja se siirrettiin vuodelle 2021.

Ikonenkin joutui pysähtymään. Hän sanoo olleensa uupunut jo ennen koronaa ja tajunneensa tarvitsevansa elämäänsä muutoksen. Hän lähti vaimonsa kanssa pitkälle matkalle, ja siitä alkoi myös matka kohti rauhoittumista. Pandemian aikana kirkastui ajatus siitä, miten tärkeää on ottaa aikaa ja tilaa myös arkeen.

Uupumus oli jo ovella, kun oma havahtuminen ja pandemia hiljensivät Ikosen vauhtia. Mårten Lampén / Yle

Osmo Ikonen on opetellut rauhoittumaan. Hän on joogannut ja meditoinut, tehnyt pitkiä kävelyitä, satsannut parisuhteeseen vaimon kanssa. Hiljalleen alkoi syntyä myös musiikkia. Ikonen julkaisee kolmannen sooloalbuminsa loppukeväästä ja ensi kertaa suomeksi.

Ikonen kertoo kasvaneensa englanninkielisen musiikin parissa. Siten omiin sävellyksiin tuli luontevasti kieleksi englanti. Suomalaiseen pop-, rock- ja iskelmämusiikkiin hän teki syväsukelluksen Suomilove-ohjelman solistina ja sovittajana.

– Minulle on saattanut tulla sovitettavaksi kappaleita, joista en ole koskaan pitänyt. Olen saattanut jopa inhota jotain biisiä.

– Sovittamisen kautta olen voinut huomata, että tämähän on itseasiassa tosi hieno biisi. Varsinkin, jos teksti on jollain tavalla puhutellut.

Ikonen on säveltänyt musiikkia myös muille artisteille, kuten Anna Abreulle, Elastiselle ja Cheekille. Mårten Lampén / Yle

Suomalaisen musiikin kylpy on tarjonnut oivalluksia, joita ilman Ikonen tuskin sorvaisi uusien biisiensä sanoituksia suomeksi.

Multimies tekee tietysti levynsäkin ihan itse. Hän on säveltänyt ja sanoittanut kaiken materiaalin ja soittaa kaikki instrumentit. Vain Mikko Kaakkuriniemi on päässyt naputtamaan rummut osaan biiseistä, ja sanoituksissa on auttanut muiden muassa Mariska.

Ikonen on myös äänittänyt ja tuottanut tulevan levynsä. Koronarajoitukset eivät ainakaan ole rikkoutuneet!

Kritiikkiä tarjoavat muusikkokaverit, mutta ankarin palaute tulee Ikosen mukaan vaimolta. Laulava näyttelijä Reetta Korhonen sanoo suorat sanat, jos jokin ei nappaa. Ja Ikosen puheista voi päätellä, että sanomisella on vaikutuksensa.

Kuutele tästä Osmo Ikosen Leikitään et rakkaus ei voi kuolla (Akustinen Live) (siirryt toiseen palveluun)

Vaikka levyntekorauha koronan myötä laskeutuikin, turnausväsymystä alkaa olla ilmassa. Sunrise Avenuen viimeinen Euroopan-kiertue siirrettiin jo toistamiseen, tällä kertaa loppuvuoteen 2021. Sekin on epävarmaa, pääseekö Ikonen pian esittämään omaa musiikkiaan. Lavalle kyllä käy jo esiintyjän mieli.

– Kaikki puhuvat siitä, että kunhan tämä on ohi, järjestetään sen päiväiset, no, ei nyt orgiat, mutta halausfestarit, Ikonen nauraa.

– Kun vain pääsisi jo soittamaan elävälle yleisölle. Sehän on muusikon mielestä parasta, mitä housut jalassa voi tehdä.

