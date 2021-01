Tutut nimet jyräävät Ylen presidenttikyselyssä, Halla-aho pohtii, Vanhanen ei lähde enää ehdolle – parhaiten menestyneet eivät kommentoi

Ylen presidenttikyselyssä kärkikolmikkoon nousivat pääministeri Sanna Marin (sd.), Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Marinin lisäksi suositumpien ehdokkaiden joukkoon nousi vain yksi nainen: komissaari Jutta Urpilainen (sd.)

Kärkikolmikosta vain Olli Rehn on ilmoittanut harkitsevansa ehdokkuutta.

Yle pyysi tätä juttua varten haastattelua kahdeksalta kyselyn kärkiehdokkaalta. Kolme vastasi. Muut ilmoittivat, etteivät halua kommentoida.

Puoluekannatusmittausten tämänhetkisen ykköspuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ehdolla huhtikuun kuntavaaleissa Helsingin pormestariksi. Omasta presidenttiehdokkuudestaan hän ei halua päättää vielä pariin vuoteen.

– Presidentinvaalit ovat henkilövaalit, siinä ei puolueella ole niin suurta merkitystä.

Halla-aho uskoo, että tilausta olisi. Hän oli ainoa kyselyn kärkeen noussut perussuomalainen.

Pääministeripuolue SDP:stä suosituimpien listalle pääsi kolme ehdokasta: puheenjohtaja Sanna Marin, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma ja EU-komissaari Jutta Urpilainen.

Myös hallituspuolue keskustasta nousi suositumpien ehdokkaiden joukkoon kolme nimeä: Olli Rehn, valtiovarainministeri Matti Vanhanen sekä yritysjohtaja ja entinen pääministeri Esko Aho.

Halla-aho: nuorten äänestysinto ratkaisee

Perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-aho hämmästyi sitä, että kyselyssä yli 50-vuotiaiden suosikiksi nousi keskustan Olli Rehn ja alle 50-vuotiaiden ykköseksi pääministeri Sanna Marin.

– Kannatuksen jakautuminen ikäryhmittäin Marinin ja Rehnin kesken on ehkä hiukan yllättävää, koska tiedetään, että sosiaalidemokraattien kannattajista hyvin suuri osa on nimenomaan varttuneempia ikäluokkia.

Halla-aho uskoo, että perussuomalaisten menestymisen presidentinvaaleissa ratkaisee kaksi asiaa: kuka on vastassa toisella kierroksella (jos perussuomalaisten ehdokas sinne pääsee) ja miten puolueen nuori kannattajakunta lähtee vaaliuurnille.

Heinäluoma pohtii ehdokkuuttaan

Pääministeripuolue SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma ei ole vielä päättänyt ehdokkuudestaan. Hän iloitsee, että kärkeen nousi useita demarinimiä.

– Ainahan se on hyvä merkki, että on useita vahvoja ehdokkaita. Kansalaisilla on varaa valita ja myös puolueella on valinnanvaraa. On huonompi vaihtoehto, jos ollaan yhden ehdokkaan varassa.

Heinäluoma ja Halla-aho ovat yhdestä asiasta yhtä mieltä: presidenttiehdokkaaksi lähteminen vaatii sisäistä paloa.

– Kyllä täytyy olla kutsumus. Se on erittäin vaativa työ ja aikamoinen suoritus. Ehdokkaalla on oltava voimakas henkilökohtainen visio siitä, miten Suomen kansaa parhaiten palvella, Heinäluoma sanoo.

Halla-ahokaan ei lähtisi ehdokkaaksi puoliteholla.

– Presidenttiehdokkaan pitää olla aidosti kiinnostunut siitä tehtävästä eikä lähteä vain siksi, että on puolueen puheenjohtaja.

Vanhanen: kolmatta kertaa ei tule

Valtiovarainministeri Vanhanen on ollut presidenttiehdokkaana kahdesti vuosina 2006 ja 2018. Hän vannoo, että kolmatta kertaa ei tule. Äänimäärä jäi edellisissä vaaleissa neljään prosenttiin.

– Olen aika tuoreeltaan sairastanut sydäntaudin ja syövän. Puolen vuoden välein käydään tarkkailemassa, onko se pysynyt kurissa. On parempi, että ehdolla ovat henkilöt, joiden ei tarvitse tällaisiä miettiä, Vanhanen sanoo.

Vanhanen myöntää, että ehdokkaaksi on tullut lähdettyä myös velvollisuudesta.

– Olin viisitoista vuotta sitten puheenjohtaja ja pääministeri ja piti löytää ehdokas. Silloin piti lopulta katsoa omaan peiliin.

Seuraavissa presidentinvaaleissa Vanhanen kertoo olevansa ansaitulla eläkkeellä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön kausi on nyt puolivälissä. Seuraavat presidentinvaalit järjestetään 2024.