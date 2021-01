Pirkanmaalla on nyt uusi kansallispuisto – katso, miltä siellä näyttää

Se oli erityinen kesäyö. Majava tuli aivan jalkojen juureen, niin lähelle että olisi voinut silittää sitä.

– Kyllähän se tuntui hienolta, muistelee Vesa Jakosuo hymyssä suin.

Hän pyörittää puolisonsa Minnan kanssa Heretyn kämppäkahvilaa Isojärven kansallispuistossa, joka on tunnettu majavistaan.

Kesäöistä perheellä on monta erityisen lämmintä muistoa. Kaikki eivät liity majaviin. Minnan tärkein Isojärven kokemus liittyy yöhön, jolloin pariskunnan lapset yöpyivät ensimmäisen kerran laavulla. Sillä retkellä kalastettiin ja paistettiin ahvenia.

Eräopas Minna Jakosuo on kulkenut koiransa kanssa luonnossa aina. Kansallispuistossa tottunuttakan koiraa ei saa pitää vapaana. Matias Väänänen / Yle

Puolet vuodesta perhe elää Heretyn kämpällä, josta lähtee joukko erilaisia reittejä. On haastavampia reittejä vaikeakulkuisessa maastossa, sitten maastopyöräilyreittejä sekä helpompia reittejä. Jakosuot ovat myös eräoppaita ja kämpältä saa neuvoja ja voi myös vuokrata kaikenlaisia retkeilyvälineitä teltoista jopa läskipyöriin asti.

Lähimmälle tulipaikalle esteetöntä reittiä pitkin

Suuntaamme tulipaikalle, joka on vain puolen kilometrin päässä. Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Sari Airas osoittelee ympärille.

– Me saatiin tämä 500 metriä pitkä, leveä esteetön reitti tänne Kannuslahden tulipaikalle. Tuolla on esteetön käymälä ja tulipaikat on myös esteettömiä.

Isojärvi on nimetty kansallispuiston suurimman järven mukaan. Sen lisäksi löytyy pienempiä järviä ja lampia. Niin kuin Kurkijärvi, jonka rannalla Kannuslahden tulipaikka on.

– Tää on ihanan hiljainen paikka, kun tää ei oo minkään ison valtatien lähellä, täällä kuulee vain luonnon ääniä, Minna Jakosuo aloittaa.

Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Sari Airas Iloitsee siitä, että niin moni on löytänyt kansallispuistoihin. Matias Väänänen / Yle

Viereisen järven ympärillä kohoaa jyrkkiä, sankan havumetsän peittämiä rinteitä. Nyt kaikki on lumen peitossa.

Tästä lähtee myös kolmen kilometrin pituinen reitti, jonka varrelta löytyy Isojärven kuuluisin luontonähtävyys, jättiläisen kivi. Pienempien kivien varassa kohoavaa siirtolohkaretta tullaan ihmettelemään pitkien matkojen takaa.

–On vaikea sanoa yhtä lempipaikkaa. Voi mennä oman mielialan mukaan, että millaista luontoa kaipaa. Voi mennä järvien rannalle, pienen suolammen äärelle tai korkealle kalliolle mistä on hyvät näkymät, Minna Jakosuo miettii.

Isojärven kävijämäärä kaksinkertaistui viime vuonna

Viisi vuotta sitten Isojärven kansallispuiston kävijämäärä oli noin 15 000 vuodessa. Viime vuonna määrä oli jo 38 000, määrä kasvoi vuodessa 60 prosentilla.

Kävijöiden joukossa on myös paljon ensikertalaisia.

– Nythän on sukupolvia, joilla ei ole ollut edes sitä mummolaa missä pääsee tulia tekemään tai vesiä järvestä ottamaan. Nyt sitä luontosuhdetta haetaan tai elvytetään, oikein suurin massoin, Minna Jakosuo iloitsee.

Heretyn kämppäkahvilaa pyörittävä Vesa Jakosuo on tottunut eränkävijä. Kiehisiä vuolemalla nuotio syttyy entistä paremmin. Matias Väänänen / Yle

Ilahduttava uutinen tarkoittaa myös haasteita puiston huollolle. Kävijöille on pyritty muistuttamaan vanhasta viisaudesta: “minkä jaksaa tuoda tullessaan, vie myös mennessään”.

Onneksi valtaosa osaakin toimia näin, sillä kansallispuistossa ei ole omaa jätehuoltoa,

– Valitettavasti joukossa myös niitä, jotka piilottelevat roskapussejaan tuonne polttopuuvajojen taakse, mikä on sitten tosi surullista koska sieltä ne sitten leviää tai jää huollon poisvietäväksi, mikä sekin kuormittaa luontoa. Jokainen ylimääräinen käynti kuormittaa luontoa.

"Tää meni nyt top-kolmoseen Suomen kansallispuistoista!"

Heretyn kämppä on auki kuusi kuukautta vuodessa. Etenkin kesä, retkeilijöiden neuvominen, muonittaminen ja majoittaminen piti Jakosuot kiireisinä ja “kesä-limbon” aikana tehtävää riitti aamusta iltaan.

– Kukaan ei ole oikeastaan pettynyt kuka tuolta metsästä on tullut, Vesa Jakosuo virnistää.

– Monet ovat aika yllättyneitä, miten olikin ihanaa. Monet ovat sanoneet, että tämä meni heillä top-kolmoseen Suomen kansallispuistoissa. Kyllä se aina kivalta kuulostaa.

Airaksen mukaan on ilahduttavaa, että myös perheet ovat lähteneet luontoon.

– Lapset oppivat ihmettelemään ja arvostamaan luontoa ja ymmärtämään miksi nämä luontoalueet ja ihan tavalliset metsätkin ovat tärkeitä meille kaikille. Ja se on tärkeää, sillä hehän ovat niitä tulevaisuuden päättäjiä.