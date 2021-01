Matkakeskuksen uudet odotustilat on otettu käyttöön Kuopiossa – vanhan linja-autoaseman pieni odotussali jää historiaan

Uusi matkakeskus on valmistunut Kuopiossa. Nyt linja-automatkustajilla on nykyaikaiset odotustilat.

Linja-automatkustajien uudet odotustilat ovat avautuneet perjantaina Kuopion matkakeskuksessa. Uudet tilat ovat Kuopion Portin toisen tornitalon yhteyteen rakennetussa matalammassa rakennuksessa.

Aulassa matkustajat voivat seurata linja-autojen aikatauluja näyttöruuduilta. Matkustajien käytössä on myös erilaisia ravintolapalveluita. Ravintolat aloittavat toimintansa maanantaina 1. helmikuuta.

Samalla bussimatkustajien pienet ja hyvin askeettiset odotustilat Kuopion vanhassa linja-autoasemarakennuksessa jäävät historiaan.

Tiloissa on ollut usein ilkivaltaa. Myös rakennuksen viereinen tornikello on ollut rikki vuosikausia.

Kaupunki on irtisanonut vuokrasopimuksen tammikuun loppuun.

Bussimatkustajien odotustila Kuopion vanhassa linja-autoasemarakennuksessa Jukka Eskanen / Yle

Viidentoista vuoden odotus päättyy

Nykyaikaisia ja mukavia odotustiloja on odotettu Kuopiossa pitkään. Kaupunki myi vanhan linja-autoaseman yksityiselle yrittäjälle vuonna 2006. Rakennuksessa toimii nykyisin useita eri yrityksiä.

Kun vanha linja-autoasema myytiin, kaupungilta jäi miettimättä linja-automatkustajien odotustilojen järjesteleminen. Pieni odotustila saatiin avattua vanhaan linja-autoasemarakennukseen vasta huhtikuun alussa 2009. Siihen saakka bussia joutui odottamaan ulkona.

Uuden matkakeskuksen tiloista pääsee myös rautatieasemalle uuden asematunnelin kautta. Jatkossa aula on auki matkustajia varten arkisin kello 4.15–23.30. Lauantaisin aula on auki 4.15–22 ja sunnuntaisin 6.00–23.30.

Koko laajuudessaan aulatilat ovat auki liikkeiden aukioloaikoina kello 6.30–19.30. 17–kerroksiseen tornitaloon on valmistunut lähes 80 asuntoa. Ne sijaitsevat neljännestä kerroksesta ylöspäin.

Rakennusliike Laptin aluejohtaja Risto Pekkarinen sanoo, että nyt valmistuneessa tornitalossa on vielä 20 asuntoa vapaana.

Talon liiketiloissa on kahvila, lounas- ja pikaruokaravintolat, kukkakauppa, parturi ja pankki. Keväällä 2022 Kuopion Portissa avautuu myös päivittäistavarakauppa.

Kuopion Portti valmistuu ensi vuonna

Kuopion Portin ensimmäinen tornitalo valmistui vuosi sitten. Kolmas talo valmistuu vuonna 2022 ja siitä tulee 15–kerroksinen.

Kuopion Portti on yhteensä yli 100 miljoonan euron hanke. Tornitalojen ja liiketilojen lisäksi siihen kuuluu myös jo vuosi sitten valmistunut pysäköintitalo. Sinne mahtuu lähes 500 autoa.

Kuopion Portin kolmeen tornitaloon tulee yhteensä 222 asuntoa ja alueella asuu jatkossa 450–500 ihmistä. Työpaikkoja tiloihin tulee noin 550.