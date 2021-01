"Ihme, ettei talonne ole jo palanut" – vahingoilla pelotteleva taloremonttien myyjä valitsee huijauksen kohteeksi usein ikäihmisiä

Esimerkiksi Kemissä on hiljattain markkinoitu ikäihmisille kalliita sähköremontteja, joita on perusteltu virheellisillä riskitiedoilla.

Varsinkin ikäihmisiin kohdistetut omakotitalojen remonttihuijaukset ovat yleistyneet ja muuttuneet yhä röyhkeämmiksi viime vuosina.

Niistä ovat varoitelleet myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (siirryt toiseen palveluun) sekä eri erikoisalojen ammattiliitot.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton mukaan virheellisiin turvallisuusväittämiin perustuvien sähköremonttien myynti on valitettavan yleistä ympäri Suomen.

– Täysin harhauttavaan myyntiin ja markkinointiin on törmätty aika useinkin viime vuosina. Niitä on tullut meidän tietoon omien jäsenyritystemme kautta ja aika monta julkilausumaakin (siirryt toiseen palveluun)olemme näistä tapauksista tehneet, kertoo toimitusjohtaja Kai Puustinen.

Puustisen mukaan liiton tietoon tulleissa tapauksissa varsinkin ikäihmisiin kohdistunut markkinointi ja myynti on ollut usein ovelta ovelle myyntiä, painostavaa, aggressiivistakin ja ideologia noudattelee tietynlaista kaavaa.

– On tultu sisälle taloon, tehty remontista usein vääristelty arvio ja kerrottu, että sähköjärjestelmä on vaarallinen, jopa laiton. Hyvin nopeasti esitetään mahdollisimman rankka riskiarvio ja pyritään saamaan nimet sopimuspaperiin jo samalla käynnillä.

Tyypillistä on myös, että remonttimyyjä tai "kuntotarkastajaksi" itseään kutsuva henkilö ottaa vähintäänkin puoliauktoriteetin roolin ja korostaa vahinkojen riskiä pelottelemalla.

– On saatettu sanoa jopa, että on ihme, ettei talonne ole jo palannut tai muuta tämän tyylistä, Puustinen kertoo.

Kemissä asukkaat luulivat, että asialla on kaupungin energiayhtiö

Esimerkiksi Kemissä on hiljattain markkinoitu juuri ikäihmisille kalliita sähköremontteja, joita on perusteltu virheellisillä tiedoilla ja turvallisuusriskejä vääristellen.

Markkinointi- ja kuntoarviokäyntien yhteydessä asukkaiden on myös annettu ymmärtää, että kuntoarvion taustalla olisi Kemin Energia ja Vesi Oy, jolla ei ole kuntotarkastusten kanssa mitään tekemistä.

– Useampi asiakas on ollut meihin yhteydessä ja kertonut, että "kun ne teidän miehet täällä kävivät". Me emme tee tällaisia tarkastuksia emmekä niitä teetä. Jossakin yhteydessä meidän nimemme on ehkä käynnin aikana mainittu niin, että on tullut sellainen kuva, sanoo Kemin Energia ja Vesi Oy:n verkostojohtaja Petri Gyldén.

Gyldénin mukaan valitettavasti osa asukkaista on tullut johdetuksi harhaan ja uskonut, mitä "tarkastaja" on heille kertonut. Väärien väittämien vuoksi ihmiset ovat muun muassa päätyneet uusimaan sähkökeskuksia ja tekemään ehkä muitakin kalliita korjauksia.

– On väitetty, että tulppasulake tai maadoittamaton pistorasia olohuoneessa on vaarallinen. Tosiasia on, että vuosien saatossa muuttuneiden määräysten vuoksi sähkölaitteita ei tarvitse uusia, jos ne ovat kunnossa, Gyldén sanoo.

Kemin energiayhtiöllä ei toistaiseksi ole varmistettua tietoa siitä, mikä toimija näiden epäilyttävien markkinointikäyntien takana on.

"Tämä on äärimmäisen tuomittavaa toimintaa"

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto tuomitsee ammattialan mainetta vaarantavan vilpillisen myyntitoiminnan jyrkästi.

– Tavallisella ihmisellä ei ole välttämättä käsitystä monimutkaisista järjestelmistä ja tätä käytetään hyväksi maksattamalla asukkailla käsittämättömän kalliita aiheettomia remontteja. Tämä on äärimmäisen tuomittavaa toimintaa, sanoo liiton toimitusjohtaja Kai Puustinen.

STUL kannustaa ihmisiä puuttumaan tilanteeseen heti, jos myyntiyritys alkaa tuntua epäilyttävältä. Jos myyntitapa on painostava ja sopimusten teolla on kiire, silloin hälytyskellojen pitäisi soida.

– Kyllä me rohkaisemme ihmisiä siihen, ettei mitään sopimusta pidä mennä hyväksymään ennen kuin on pyytänyt asiasta jonkun toisenkin mielipiteen. Ja jos todella joutuu painostuksen kohteeksi ja huijatuksi, se on sitten jo viranomaisasia, Puustinen toteaa.