Täydellisiä jo 200 miljoonaa vuotta? Krokotiilien evoluutio on ollut vain pientä säätöä

Ensimmäisistä linnuista on kehittynyt kymmenentuhatta kooltaan, ulkonäöltään ja elintavoiltaan hyvin erilaista lajia, krokotiilieläimistä 25. Tuore tutkimus selittää epäsuhdan syitä.

Jurakauden alussa runsaat 200 miljoonaa vuotta sitten dinosaurukset olivat kehittymässä jättiläisiksi. 66 miljoonaa vuotta sitten dinosaurusten aika oli ohi. 64 miljoonaa vuotta myöhemmin maapallolle ilmestyivät ihmisten ensimmäiset esivanhemmat.

Jos heistä joku sattui onnettomuudekseen päätymään krokotiilin kitaan, tuo peto olisi vallan tutun näköinen meillekin, eikö ulkonäössä ollut tapahtunut suurta muutosta myöskään dinosaurusten ajoista.

Vaikka krokotiilien kutsuminen eläviksi fossiileiksi on klisee, siinä on hiven totta, sanoo brittiläisen Bristolin yliopiston (siirryt toiseen palveluun) tutkija Max Stockdale The Conversation (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä.

Matkan varrella evoluutio on tuottanut krokotiilieläimistäkin monia versioita, mutta nykyisin jäljellä olevat lajit ovat hienosäätöä lukuun ottamatta varsin samannäköisiä kuin varhaisimmat esivanhempansa.

Kuono on edelleen pitkä, häntä voimakas, nahka panssaroitu ja kävely kömpelöä.

Lisäksi krokotiilileläinlajien määrä, 25, on aivan poikkeuksellisen vähäinen. Siitä riippuen, mihin vedetään uuden lajin raja, määrä voi olla muutamia lajeja suurempi mutta sittenkin hämmentävän pieni.

Krokotiilien lisäksi krokotiilieläimiin kuuluvat alligaattorit ja kaimaanit. Niilläkin on sama perussukunäkö.

Krokotiilieläimiin verrattuina linnut ja liskot ovat eriytyneet samassa ja lyhyemmässäkin ajassa tuhansiksi lajeiksi, puolentoista gramman kimalaiskolibrista 150-kiloiseksi strutsiksi, 16 millimetrin mittaisesta jaraguasta kolmimetriseksi komodonvaraaniksi.

Nykyisistä krokotiilieläinlajeista seitsemän on äärimmäisen uhanalaisia ja neljä vaarantuneita. Filippiinienkrokotiileja arvioidaan olevan enää alle sata ja kiinanalligaattoreita alle 150.

Communications Biology (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistun tutkimuksen pohjana oli evoluution jaksottaisen tasapainon malli. Sitä säätelevät ympäristönmuutokset, etenkin ilmaston lämpeneminen ja viileneminen.

Mallissa eliöt hakeutuvat parhaaseen mahdolliseen tilaan ja pysyvät siinä, kunnes ympäristö pakottaa ne sopeutumaan uusiin olosuhteisiin. Niinpä lajien kehityksessä on pitkiä jaksoja, jolloin ei tapahtu juuri lainkaan muutoksia, ja niiden välissä lyhyitä kehityspyrähdyksiä.

Hitaasti ja tasaisesti etenevää evoluutiota ajavat ennen muuta mieluisimpien parittelukumppanien valinta jälkeläistuotannon takaamiseksi ja yritykset päästä pakoon pedoilta tai saaliin kimppuun.

Krokotiilien kehitystä laskettiin algoritmilla, joka perustui fossililöydöistä tehtyihin yksilöiden kokoarvioihin.

Eläinten koon selvittäminen on tärkeää, koska se kertoo paitsi yksilöiden kasvunopeudesta ja ravinnontarpeesta, niin myös populaatioiden koosta ja sukupuuton uhkan todennäköisyydestä, sanoo makroevoluution ja paleoekologian tutkija Max Stockdale.

Millä perusteella jotkin eläimet sitten ovat päätyneet jaksottaisen tasapainon malliin ja toiset eivät?

Stockdalen mukaan krokotiileilla yhtänä syynä on saattanut olla kykenemättömyys säädellä ruumiinlämpöään. Ilmastomuutokset ovat iskeneet niihin ehkä pahemmin kuin lintuihin tai nisäkkäisiin.

Dinosaurusten aikaan ilmasto oli lämpimämpi kuin nyt. Se lienee syy siihen, että krotiilieläinlajejakin oli paljon enemmän kuin nykymaailmassa.

Muinaiset krokotiilit kokeilivat monia kehityspolkuja. Yksi pinkoi nopeasti, toinen oli hyvä kaivautumaan maahan ja kolmas oli kasvinsyöjä. Krokotiileissa oli myös meriin sopeutuneita sutjakoita uimareita. Bristolin yliopisto

Yksi selitys jaksottaiseen kehitykseen voi olla krokotiilieläinten kyky selvitä pitkiäkin aikoja ilman ruokaa. Kovat ajat eivät ehkä olleet niille aivan yhtä iso isku kuin monille aikalaisille.

Bristolin yliopiston jatkotutkimuksessa pyritään selvittämään syitä, joiden takia jotkin krokotiililajit hävisivät mutta toiset eivät. Tutkijoita kiinnostaa muun muassa ruumiin koon ja sateen tai merenpinnan korkeuden kaltaisten tekijöiden mahdollinen yhteispeli.

Koon lisäksi esimerkiksi kallon muodon muuttumisesta voi löytyä lisää todisteita jaksottaisesta kehityksestä.

Tämä pikkuinen niilinkrokotiili kuoriutui Tamsahin krokotiilipuistossa Istanbulissa Turkissa viime kesänä. Laji on Afrikan suurin krokotiili, tuttu niin Tarzanin seikkailuista kuin egyptiläisistä muumiolöydöistä. Erhan Sevenler / AOP

Krokotiilien menneisyyden saloja ratkoi myös viime kesänä Scientific Reports (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistu italialaistutkimus. Siinä selvitettiin Libyasta löytyneen seitsemän miljoonan vuoden takaisen pääkallon perusteella, oliko krokotiileja ensin Afrikassa vai Amerikoissa

Crocodylus checchiai -krokotiilille kuulunut kallo osoittautui perin omituiseksi: vaikka se on löytynyt Afrikasta, se näyttää amerikkalaiselta. Laji on kuollut kauan sitten sukupuuttoon.

Tutkijat tulivat siihen tulokseen, että Crocodylus checchiailla oli jälkipolvia kaksi miljoonaa vuotta myöhemmin Amerikassa. Krokotiilieläinten alkukoti näyttää siis olleen Afrikassa.

Merimatka mantereiden välillä voi tuntua huiman pitkältä, mutta nykyäänkin krokotiilien tiedetään matkustelevan merivirtojen mukana jopa satoja kilometrejä.

Ehkä vielä enemmän yllättää toissavuotinen tutkimustulos: hirmuisista hampaistaan ja hellittämättömästä purennastaan tunnettujen krokotiilien suvussa on ollut myös kasvinsyöjiä.

Current Biology (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä julkaistun yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan kasvinsyöjät eivät suinkaan olleet evoluution kertakokeilu, vaan pätevä strategia. Kasvinyöjiä oli sukupuun varhaisissa haaroissa eri aikoina ja eri paikoissa ainakin kolmesti, ehkä jopa kuudesti.

Kita voi olla hurja, mutta nämä krokotiilit olisivat syöneet mieluummin omenan kuin sinut. Jorge Gonzalez / Utahin yliopisto

Hampaiden fossiilien perusteella oli jo arveltu, että krokotiileille olivat joskus maistuneet myös kasvit. Varma todiste oli puuttunut, sillä muinaiset hampaat eivät muistuttaneet minkään tämän päivän eläimen purukalustoa.

16 krokotiilin kivettyneiden hampaiden tarkkojen mittausten jälkeen johtopäätös oli, että puolet eläimistä oli ollut kasvinsyöjiä. Lisäksi ainakin yksi laji oli ollut sekasyöjä.

Siitä on kauan aikaa, dinosaurusten ajoista asti. Tutkijat eivät tiedä, mitkä syyt ovat sittemmin tehneet krokotiilieläimistä pelkästään lihansyöjiä.

Eläinkunnassa on tosin tapahtunut toisinkin päin: pandalle maistuu nykyisin vain bambu, vaikka ruoansuolatuselimistö on yhä lihansyöjän, ja löytyipä Keski-Amerikasta kymmenkunta vuotta sitten myös kasvinsyöjähämähäkki, Bagheera kiplingi. (siirryt toiseen palveluun)