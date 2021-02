Kokoomuksen Kirsi Piha haluaa Helsingin pormestariksi – kuntavaaleista on tulossa todellinen jännitysnäytelmä

Takavuosien raskaansarjan poliitikko ja nykyisin johdon konsulttina ja viestintäalan yrittäjänä toimiva Kirsi Piha on halukas kokoomuksen pormestariehdokkaaksi. Piha ilmoitti valmiudestaan Twitterissä maanantaiaamuna.

Niinpä, jos kokoomuslaiset sanovat kyllä, ryhdyn Helsingin pormestariehdokkaaksi. JOS tulen valituksi tehtävään, lupaan varmuudella suhtautua siihen valtavalla innolla ja asianmukaisella vakavuudella. Palvelisin Helsinkiä ja helsinkiläisiä mieluusti. — Kirsi Piha (@kirsipiha) 1. helmikuuta 2021

Kokoomuksen piirihallitus päättää uudesta pormestariehdokkaasta tänään illalla, kertoo piirihallituksen puheenjohtaja Maarit Vierunen.

Kokoomuksen leirissä Pihan päätöstä ehdittiin jo odotella hartaasti. Pihalla on piirihallituksessa vahvaa kannatusta.

Ylen kyselyssä kokoomuksen valtuutetuille Helsingissä ja kokoomuksen Helsingin piirihallituksen jäsenille Piha oli ykkössuosikki pormestariehdokkaaksi.

Näin Piha perustelee päätöstään

Piha julkaisi Twitterissä pitkän ketjun perusteluita, miksi hän haluaa Helsingin pormestariksi ja mitä hän ajattelee tehtävästä.

Ketjussa Piha kertoo olevansa sitä mieltä, että aina kannattaa mennä kohti vaikeaa ja haastavaa.

– Helsingin pormestarin tehtävä on varmasti sitä. Olen myös sitä mieltä, että asioita ei pidä tehdä kunnianhimosta tai ulkoisista motiiveista vaan intohimosta ja sisäisestä liekistä. Oma osaaminen repussa, Piha kertoo twiitissään.

Kirsi Pihan mielestä pääkaupunki on parhaimmillaan Suomen virkeä veturi, mutta myös menestyvä ja hyvinvoiva koko Suomi on Helsingin elinehto. Tästä seuraa myös ja erityisesti poliittiselle johtajuudelle isoja haasteita, hän sanoo Twitterissä. Piha painottaa uskovansa yhteistyön voimaan.

Hänen mukaansa hyvä Helsinki pitää huolta inhimillisestä, ekologisesta ja taloudellisesta kantokyvystä. Hänestä kaupungin tulisi olla avoin, virkeä ja suvaitsevainen.

Piha kertoo lähestyvänsä Helsingin tulevaisuutta kolmelta kantilta, jotka ovat Helsinki ja helsinkiläisten hyvä elämä; Helsinki ja sen rooli ja merkitys Suomessa ja maailmassa; sekä kaupunkien rooli, niiden johtaminen ja johtamisen periaatteet.

– Parhaimmillaan kaupunkipolitiikka on yhteisten asioiden hoitamista ilman ylimääräisiä puoluepoliittisia tanssikuvioita. Vaaleissa erilaiset ajattelutavat tulevat esiin, ihmiset äänestävät haluamansa kokoonpanon. Sitten mennään yhteistyöllä eteenpäin. Johtaminen luo edellytykset, twiittaa Piha.

Pihalla ei ole edes vastaehdokasta

Pihalle ei ole toistaiseksi edes vastaehdokasta. Reilu viikko sitten kisasta kieltäytyi kansanedustaja Sari Sarkomaa. Espoossa asuva kansanedustaja Elina Lepomäkikään ei ole asettumassa ehdolle, ei Espoossa eikä Helsingissä.

Pormestariehdokkuutta on kertonut harkitsevansa kansanedustaja Wille Rydman. Rydman saa kannatusta erityisesti puolueen konservatiivien siivestä.

Puolueen sisällä on ollut vääntöä liberaalien ja konservatiivisempien jäsenten välillä. Mielipiteitä jakaa puolueessa myös Kirsi Piha.

Kevään kuntavaaleista odotetaan todellista jännitysnäytelmää. Tällä hetkellä Helsingin suurimman puolueen valtikkaa heiluttava kokoomus tulee käymään ankaran taistelun vihreiden kanssa, joiden pormestariehdokas on niin ikään kokenut naispoliitikko Anni Sinnemäki, joka työskentelee Helsingin apulaispormestarina.

Kokoomukselle otollisia liikkuvia äänestäjiä uumoillaan kuitenkin olevan niin vihreiden kuin perussuomalaisten kannattajissa. Pihan asettuminen ehdolle sohaisee erityisesti vihreiden vaalikentille. Vihreät on tällä hetkellä Helsingin kaupunginvaltuuston toiseksi suurin poliittinen ryhmä kokoomuksen jälkeen.

Perussuomalaisten pormestariehdokas on puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-Aho.

Piha ehti jo välillä jättää politiikan, mutta hänellä on erittäin vahva poliittinen kokemus. Piha toimi parisenkymmentä vuotta sitten kansanedustajana, europarlamentin jäsenenä ja Helsingin kaupunginvaltuutettuna.

Piha on perustanut viestintäalan yrityksen Ellun Kanat ja on yrityksen omistaja. Kirsi Piha on naimisissa ja hänellä on aikuinen tytär.

Pormestarikisassa paljon tunnettuja nimiä

Pormestari valitaan todennäköisesti suurimmasta puolueesta. Pormestarijärjestelmä on ollut Helsingissä käytössä nyt ensimmäistä nelivuotiskautta. Helsingin nykyinen kookomuslainen pormestari Jan Vapaavuori päätti, ettei ole enää jatkossa käytettävissä pormestariksi.

Viime kuntavaaleissa vuonna 2017 Jan Vapaavuori sai liki 30 000 ääntä ja ratkaisi kokoomukselle valtakunnallisen ykkössijan, sillä kokoomus sai koko maassa 33 000 ääntä enemmän kuin kakkoseksi jäänyt SDP. Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki sai vajaa 9 000 ääntä.

Tähän mennessä pormestarikisaan ovat lähteneet myös SDP:n Nasima Razmyar ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki.

Keskustan ehdokas on Eeva Kärkkäinen; ehdokkaaksi halunnut Paavo Väyrynen ei päässyt ehdolle.

Kristillisdemokraattien ehdokas on Mika Ebeling ja sinisten Tiina Ahva. Myös Liike Nytin Harry Harkimo tähtää pormestariksi.

Eva Biaudet on tarjoutunut RKP:n pormestariehdokkaaksi.

Aiheesta lisää:

Ylen kysely: Kirsi Piha on Helsingin kokoomusvaikuttajien ykkössuosikki pormestariehdokkaaksi – moni jättää vielä kertomatta, ketä kannattaa

Anni Sinnemäki mukaan Helsingin pormestarikisaan – tavoitteena paikata koronan jättämät sosiaaliset haavat

Jussi Halla-aho lähtee mukaan Helsingin pormestarikisaan – sanoo olevansa valmis myös apulaispormestariksi

Paavo Arhinmäki asetettiin vasemmistoliiton pormestariehdokkaaksi Helsingissä – "Tarvitaan lähiöpormestari"

Eva Biaudet tarjoutuu RKP:n pormestariehdokkaaksi Helsingissä

Keskustan pormestariehdokkaaksi Helsingissä Saarikon avustaja Eeva Kärkkäinen

Jälleen uusi nimi Helsingin pormestarikisaan – Sinisten ehdokas on nuori Tiina Ahva