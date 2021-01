Närpiössä varmistui koronan virusmuunnostapaus – kymmeniä karanteenissa, pohjalaiskunnassa pelätään tapauksia olevan useampiakin

Närpiöstä on lähetetty positiivisia koronanäytteitä jatkoanalyysiin. Niiden tuloksia odotellaan. (Kuvituskuva)

Närpiössä on viikon aikana todettu useita uusia koronatartuntoja. Vaasan sairaanhoitopiiri vahvistaa virusmuunnostapauksen.

Närpiössä Pohjanmaalla on varmistunut koronavirusmuunnostapaus.

Ylilääkäri Juha Salonen Vaasan sairaanhoitopiiristä vahvistaa, että myöhään torstai-intana on tullut tieto siitä, että Närpiössä todetussa koronatartunnassa on kyse virusmuunnoksesta.

Närpiön Pirttikylässä oleva päiväkoti suljetaan terveysviranomaisten toimesta, kertoo sanomalehti Syd Österbotten (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan Närpiön terveysviranomaiset tekivät eilen illalla päätöksen sulkea Pirttikylässä oleva päiväkoti ja siirtää esikoulu- ja koulu etäopetukseen tästä päivästä alkaen.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on aiemmin varmistunut 6 virusmuunnostapausta.

Useita tartuntoja

Närpiössä on viime viikon aikana todettu useita uusia koronatartuntoja.

Närpiön kaupunki tiedottaa nettisivullaan, että eiliseen torstaihin mennessä tiedossa on yli viisi aktiivista tapausta, ja uusien testitulosten saapuessa pelkona on, tartuntoja todetaan lisää.

Tartunnan saaneiden näytteet on lähetetty analysoitavaksi, jotta saadaan selville, onko kyseessä uusi virusmuunnos, jonka arvioidaan siirtyvän helpommin ihmiseltä toiselle.

Uudet koronatapaukset ovat peräisin tartuntaketjusta Närpiön pohjoisosassa, tiedottaa kaupunki.

Joitakin kymmeniä altistuneita henkilöitä on asetettu karanteeniin. Tartuntojen jäljittäminen on suurelta osin sujunut hyvin, ja tartunnan saaneiden kanssa tekemisissä olleet henkilöt on voitu asettaa karanteeniin.

