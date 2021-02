Poliitikot riitelevät, virkamiehet lähtevät ja kansalaiset ihmettelevät – ylöjärveläispoliitikko: "Ei tämä mikään kuntamarkkinointitemppu ole"

Melko tuore ylöjärveläinen Hannu Takala kävelee vastaan kauppakeskuksen edustalla. Hän kiteyttää monen muunkin kaupunkilaisen hämmennyksen.

– Onhan tämä aika erikoista, kun emme tiedä oikeastaan mitään muuta kuin otsikoita. Sieltä [kaupungilta] lähtee yksi sun toinen ja kiistoja on, mutta mistä on kyse, Takala ihmettelee.

– Onko tämä jotain valtapeliä ennen tulevia kuntavaaleja vai?

Monet ylöjärveläiset ovat yhtä hämillään. Kaupungin päättäjien sukset ovat pahasti ristissä, mutta syytä ei tiedetä.

Seuraukset tiedetään paremmin. Kokeneita virkamiehiä on lähtenyt, mukaan lukien kaupunginjohtaja Jaakko Sorvanto. Hallintopäällikkö on siirtynyt opintovapaalle ja lisäksi Ylöjärven kehitysjohtajan virka on auki.

Ja edellisten jatkoksi valtuusto päättää tänään, ruvetaanko seuraavaksi puuhaamaan koko 11-henkisen kaupunginhallituksen erottamista.

"Solmuja matkan varrella"

Soppa alkoi lämmetä syksyllä, kun Ylöjärven kaupunginhallitus päätti tilata selvityksen kaupungin johtamiskulttuurista. Kohteena olivat kaupunginjohtaja, johtoryhmä ja kaupunginhallitus.

Loppupäätelmä oli selvä: Ylöjärven johtamiskulttuuri kaipaa muutosta.

– Lokakuussa päätimme yksimielisesti selvityksen teettämisestä. Matkan varrella on sitten tullut erilaisia solmuja mukaan ja niistä tämä soppa on saanut alkunsa, kuvailee kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus (kok.).

– Tulkitsen tätä niin, että tässä on syntynyt matkan varrella erilaisia tulkintoja, tarinoita ja olettamuksia, että tässä pyritään johonkin muuhun kuin mikä selvityksessä on ollut tarkoitus.

Ylöjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Katja Luojus kokee, että nyt tavoitellaan juuri hänen erottamistaan. Matias Väänänen / Yle

Katja Luojuksen mukaan johtamisselvityksen askelmerkit tarkistettiin Kuntaliitosta. Selvityksen teki Työterveyslaitos.

"Ei kaikki näy, mitä kulisseissa tapahtuu"

Kunnan- tai kaupunginhallituksen valitsee vaaleilla valittu valtuusto. Lain mukaan pelkästään kaupunginhallituksen puheenjohtajaa tai yksittäistä jäsentä ei voi erottaa, vaan siinä tapauksessa lähtee koko hallitus.

Ja nyt 13 Ylöjärven kaupunginvaltuutettua haluaa erottaa hallituksen tai sananmukaisesti aloittaa toimet koko hallituksen erottamiseksi. Se tarkoittaa tilapäisen valiokunnan perustamista, ja tästä valtuusto päättää tänään.

Kuvio on aika erikoinen, sillä erottamista vaativien valtuutettujen ryhmässä on myös kaksi istuvaa kaupunginhallituksen jäsentä. He aikovat siis vaatia valtuustossa itsensä erottamista hallituksesta.

Ylöjärven perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Mauri Heiska sanoo, että asioita tapahtuu kulisseissa. Matias Väänänen / Yle

Heistä on toinen perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mauri Heiska (ps.).

– Me olemme kokeneet, että on tämä projekti on muuntautunut matkalla. On käynyt ilmi, ettei ollut tarkoituskaan tutkia kaupunginhallituksen toimia. Tässä kohtaa ollaan törmäyskurssilla, selittää Heiska.

Hän puhuu muun muassa kaupungin johtosäännöstä, mutta ei kuitenkaan kerro tarkemmin.

– Kaikki varmaan ymmärretään että ne ovat hallituksen sisäisiä asioita eikä niitä tuoda julkisuuteen. En itsekään halua lähteä tuomaan, sanoo Mauri Heiska.

– Mutta eihän kaikkia aina näy päälle, mitä kulisseissa tapahtuu.

Heiska arvelee, ettei kiista tee hyvää Ylöjärven imagolle eikä ole "missään tapauksessa mikään kuntamarkkinointitemppu".

Valtuustokausi on jo loppusuoralla. Ylöjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, demarien Jaana Lammisen mielestä kausi on sujunut hyvin ja loppuun asti mennään, vaikka juuri nyt luottamus rakoilee. Matias Väänänen / Yle

Käsittelyn kuluessa salat ehkä tulevat julki. Ylöjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaana Lamminen (sd.):

– Jos tilapäinen valiokunta perustetaan, silloin saamme kaikki heidän valmistelemansa asiakirjat julkisiksi.

Jaana Lamminen uskoo, että yhteistyö kuitenkin jatkuu ja valtuustokausi saadaan sujumaan hyvin loppuun asti. Niin kuin se Lammisen mukaan on sujunut tähänkin asti.

Pian päättyvä vaalikausi (siirryt toiseen palveluun)alkoi 1.6.2017. Seuraavat kuntavaalit (siirryt toiseen palveluun) pidetään 18.4., ja uudet valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2121.

