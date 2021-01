Oulu on talvipyöräilyn mallikaupunki, hehkuttaa kansainvälinen media: haastattelupyyntöjä on jonoksi asti – mitä on tehty oikein? Selvitimme

Pyöräily talvipakkasilla on oululaisille arkipäivää. Ulkomailla se ylittää uutiskynnyksen.

Oulu niittää mainetta maailmalla esimerkillisenä talvipyöräilykaupunkina. Viimeksi asiasta uutisoi tammikuun lopulla kansainvälinen uutismedia Euronews.

Laajassa artikkelissa (siirryt toiseen palveluun) hämmästeltiin sinnikkäiden oululaisten pyöräilyintoa läpi pitkän, kylmän ja lumisen talven.

Oulun kaupungin liikenneinsinöörin Harri Vaaralan mukaan haastattelupyyntöjä on tullut hänelle enemmän kuin koronatilanne antaa myöten. Haastatteluja on tehty tälle talvelle useita ja joitakin on vielä julkaisematta.

– Kun kaupunkilaisten talvipyöräilystä kertoo ulkomaalaisille, he ovat niin ihmeissään, että haluaisivat tulla paikan päälle katsomaan, onko se totta.

Mutta onko Oulun hyvä maine talvipyöräilykaupunkina perusteltua kaupunkilaisten mielestä? Kysyimme asiaa oululaisilta pyöräilijöiltä.

Videolta voit kuulla, onko Oulu pyöräilykaupunkina oululaisten itsensä mielestä maineensa arvoinen.

– Kyllä se pitää paikkansa, vastaa parikymmentä vuotta talvipyöräilyä harrastanut Päivi Alasuutari.

Hänen mielestään pyörällä liikkuminen on talvella lähinnä pukeutumiskysymys. Vaikka Oulussa on alkuvuonna ollut kovia lumipyryjä, se ei ole haitannut pyöräilyä.

– Pääreitit ovat olleet hyvin auki.

Kalle Kivilinna polkee pyryisessä pakkassäässä tavallisella peruspyörällä, ilman nastoja. Hänen kokemuksensa mukaan vauhti ja vaatetus on asetettava kelin mukaisesti. Tiukkoja käännöksiä ei kannata kesärenkailla tehdä.

– Pääpyörätiet on aurattu heti aamusta. Se on tosi hyvä homma, kun pystyy jo aamulla viiden jälkeen huoletta polkaisemaan töihin. Tosin sivuteillä joutuu isolla tuiskulla taluttamaan pyörää, Kivilinna kertoo.

Oulussa pyöräteitä ja niiden talvikunnostusta on kehitetty määrätietoisesti vuosikymmenten ajan. Se on huomattu nyt myös Oulun ulkopuolella.

Valtakunnallisen, vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Oulussa noin joka viides matka tehdään polkupyörällä.

Talvella määrä putoaa 12 prosenttiin. Silti se on suurempi kuin esimerkiksi Helsingissä kesällä pyörällä tehtävien, yhdeksän prosentin matkojen osuus.

Talvikunnossapitoa kehitetään koko ajan

Vaikka oululaiset pyöräilijät vaikuttavat olevan suurelta osin tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen, pyöräteiden talvikunnossapitoon liittyviä järjestelmiä kehitetään edelleen.

Yksi näistä on talvikunnossapidon reaaliaikainen (siirryt toiseen palveluun) seurantajärjestelmä. Se näyttää aurattujen osuuksien lisäksi aura-autojen reaaliaikaiset sijainnit. Liikenneinsinööri Harri Vaaralan mukaan tällaista järjestelmää ei ole muualla Suomessa vielä käytössä.

– Ymmärtääkseni olemme ensimmäisenä Suomessa ottaneet käyttöön julkisena palveluna talvikunnossapidon reaaliaikaisen seurantajärjestelmän.

Toinen mielenkiintoinen hanke on parin vuoden ajan pilotoitu langaton lumen syvyyden mittausmenetelmä.

Tarkoituksena on kehittää järjestelmä, joka pystyy mittaamaan pyöräväyliltä langattomasti lumen syvyyden, sen pinnalla olevan jääpolanteen paksuuden, sohjon määrän ja jopa pinnan epätasaisuuden.

– Näin pystymme valvomaan aurausurakoitsijoiden aikaansaamaa laatutasoa. Näemme lumen määrän ennen aurausta ja lumen määrän heti aurauksen jälkeen, toteaa Vaarala.

Paljon hyvää, mutta jotain parannettavaakin – näin oululaispyöräilijät kommentoivat kaupunkiaan.

Merja Pietilä kulkee työmatkansa pyörällä kesät talvet. Hän ei ihmettele, että Oulua kehutaan maailmalla.

– Talvella pyörätiet aurataan auki, ja koska täällä ei ole edes mäkiä, niin kyllä kelpaa mennä, Pietilä sanoo.

Huonona puolena hän pitää sitä, että vilkkaimmille pyöräreiteille rakennetut leveät, punaiseksi maalatut baanat eivät erotu lumen alta.

Liikenneinsinööri Harri Vaaralan mukaan ongelma on tiedossa: ratkaisu on heijastaa lumeen polkupyöräkaistan ja jalankulkukaistan ilmaisevat kuviot. Tästä on jo saatu hyviä kokemuksia.

Näyttää siltä, että Oulu haluaa pysyä jatkossakin talvipyöräilyn mekkana.

Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 31. tammikuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Oulun pyöräteiden kylttejä joutuu katselemaan hetken tarkemmin, että ne hahmottuvat

Valtakunnallinen kampanja rohkaisee pyöräilemään talvisin, ja nastat käyvät kaupaksi – Myyjä: useat haluavat nastat kumpaankin renkaaseen

Kaupunki kiistää, mutta pyöräilijät puhuvat toista: Oulun baanat ovat liukkaita – "Tuntuu kuin olisi puhallettu pyörä pois alta"