Epätoivoinen äiti pyysi itkien kehitysvammaiselle lapselleen muuta kuin drive-in testiä – Yle kysyi ja kansa vastasi: "Koronatestit on tehty autollisille ja toimintakykyisille"

Pääministeri Sanna Marin vetosi maanantaina 25.1.2021, että koronatesteihin mentäisiin nykyistä matalammalla kynnyksellä.

Testausmäärät ovat laskeneet eri puolella maata.

Miten mennä matalalla kynnyksellä, jos koronapuhelimessa lieviä oireita vähätellään, ja hoitohenkilökunta torppaa heti alkumetreillä testiin pääsemisen?

Muun muassa tällaista pohdintaa nousi esiin Ylen 20.1.2021 tekemässä joukkoistuksessa.

Pyysimme ihmisiä kertomaan, ovatko he päässeet kolmen viime kuukauden aikana helposti koronatestiin. Jos eivät, mikä asiassa on ollut hankalaa.

Joukkoistuksen vastausaika on jo päättynyt, mutta voit keskustella korontatestauksista myös tämän artikkelin lopussa.

Jouduitko jonottamaan puhelimessa vai pääsitkö netin kautta heti? Kerro, onko kotikunnassasi vaikeaa päästä koronatestiin

Ylelle vastasi noin 550 koronatestiin halunnutta eri puolelta maata.

Eivät ota testiin, on kuulemma tavallista flunssaa. Sama homma kahdesti (Joensuu).

Lapsi ei päässyt testiin, vaikka oli yskinyt jo viikon (Päijät-Häme).

Odotin takaisin soittoa terveyskeskuksesta pitkään, ja hoitajan soitettua tämä arvioi, että oireeni (kurkkukipu ja nuha) olivat niin lieviä, että eivät edellytä koronatestiä (Kuopio).

Korona-asemalla katsotaan todella pahasti, kun et tule pää kainalossa testiin (Helsinki).

Pari kuukautta sitten ei puhettakaan, että olisi päässyt. Hirvittävä tenttaus vain puhelimessa ja ”seurataan, seurataan”. Ihmettelin vähän, kun oireita oli. No ei siinä sitten, unohdettiin koko juttu. Tässä taannoin yksi tuttu altistui Lapin lomakohteessa ja sai oireita kotiuduttuaan. Silloinkin ”seurattiin”. En oikein ymmärrä tuota matalalla kynnyksellä. Ei oo täällä ainakaan pätenyt. (Kauhajoki).

Altistunutta ravintolahenkilökuntaamme ei testattu, kun ei ollut oireita (Inari).

Hyvä uutinen: valtaosa vastaajista on päässyt testiin helposti

Suurin osa vastanneista eli yli 82 prosenttia, ilmoitti päässeensä helposti testiin. Parhaassa tapauksessa se onnistui lyhyellä varoitusajalla, ja myös vastaus tuli samana päivänä.

Jos nopeasti on seuraavana aamuna, niin silloin olen päässyt nopeasti. Netissä varasin ajan, ja testi oli drive-in (Kokkola).

Testiin käytännössä saman tien netin kautta, ja lähin testauspiste noin 500 metrin päässä kotiovelta (Espoo).

Yle halusi joukkoistuksellaan myös selvittää testaukseen pääsyn pullonkauloja, siksi vastaajilta pyydettiin erityisesti havaintoja koronatestauksen mahdollisista ongelmista.

Noin 14 prosenttia kaikista vastanneista ilmoitti, ettei ole päässyt testiin helposti. Osalla esimerkiksi ajanvaraus on kangerrellut niin, että testattava on jättänyt homman kokonaan kesken, vaikka on tuntenut olonsa sairaaksi.

Osa kertoo myös, että harkitsee jatkossa tarkkaan, viitsiikö enää edes yrittää testattavaksi, vaikka oireita ilmestyisikin.

Kemiläinen äiti koki testausajan hankkimisen kehitysvammaiselle nöyryyttäväksi pallotteluksi

Ylen saamista kertomuksista nousee selvästi esiin kolme testauksen ongelmakohtaa: testattavaksi hyväksyminen, autottomana testiin pääseminen, ja puhelimessa tuntikausien jonottaminen ajan saamiseksi.

Eri puolella Suomea näyttää olevan samankaltaisia kokemuksia siitä, että lievillä oireilla on vaikea päästä testattavaksi. Testiin pääsy on välillä kiinni myös henkilökohtaisesta tulkinnasta. Samalla oireilla toinen antaa ajan, toinen ei.

Minulla oli hengenahdistusta sekä väsymystä ja voimatonta oloa. Soitin koronaneuvontaan, josta kerrottiin, ettei testille ole tarvetta. Sanottiin, että jos oireet pahenevat, on soitettava uudestaan. Soitin kahden päivän päästä ja seuraava hoitaja kertoi, ettei aiempaa puheluani edes oltu kirjattu tietoihin. Hoitaja myös ihmetteli, miksei minua ole otettu testeihin, koska oli ollut kuitenkin hengitysvaikeuksia. Tämä passitti minut saman tien testeihin (Kokkola).

Kurkun karheutta, nuhaa, ripulia. Pitäisi muutenkin päästä nenä-korva-kurkku-lääkärille. Soitin terveyskeskukseen varatakseni ajan koronatestiin. Kerroin, että pitäisi päästä lääkäriin, mutta on oireita ja haluaisin sulkea pois koronan. Sanottiin, että mene sinne yksityislääkärille vaan kysymään, jos kuitenkin pääsisit (lääkäriin) ilman testiä (Parainen).

Osa kokee törmänneensä myös byrokratiaan ja pompotteluun. Kuopiolaisäidin tytär sairastui flunssaan yöllä. Tyttäreltä vaadittiin koronatesti, että nähtäisiin, saako yön myös kotona ollut äiti palata vauvansa luokse vastasyntyneiden teho-osastolle. Äitiä odotettiin palaavaksi mahdollisimman pian.

Ensin Kyssin (Kuopion yliopistollinen sairaala) päivystykseen soitto kesti yli kaksi tuntia. Jonotus meni automaattisesti poikki aina 30 minuutin jälkeen. Kyllästyin jonottamaan puhelimessa, menin päivystykseen. Kertoivat, että koronatestit otetaan parakeissa iltapäivisin ja ajan voi varata 13:sta eteenpäin. Sanoin, että minut pyydettiin osastolle mahdollisimman pian, enkä voi odottaa niin kauan. He lähettivät minut kunnan terveyskeskukseen, jossa kerrottiin, etteivät voi ottaa pikatestiä, koska se on nimenomaan heiltä kielletty, ja lisäksi kaikki päivän ajat on annettu. He lähettivät minut takaisin Kyssiin. En voinut muuta kuin odottaa tuota maagista kellonlyömää 13 varatakseni ajan tyttärelleni iltapäivään. Sain viimein ajan kello 16 ja pikatestin vastausta odotimme vielä seuraavat kaksi tuntia. Ei ollut kovin nopeaa palata takaisin osastolle vstasyntyneen vauvani luo. Tämän kokemuksen jälkeen minua ei juurikaan houkuttele ajatus koronatestiin lähtemisestä (Kuopio).

Heli Luokkala-Nevalaiselle ja Milka-tyttärelle koronatestiin pääsy oli epätoivoisen yrittämisen takana. Heli Luokkala-Nevalainen

Kemiläinen Heli Luokkala-Nevalainen vastasi myös Ylen joukkoistukseen ja kertoo joutuneensa itkien ja nöyryytettynä lähes kerjäämään, että autistinen ja kehitysvammainen tytär pääsisi sellaiseen testipaikkaan, jossa testaus voisi edes jotenkin onnistua.

Tartuntatautilääkäri oli määrännyt 19-vuotiaan tyttären välittömästi koronatestiin, koska altistunut tytär oli ennättänyt jo ennen tietoa altistumisesta oleskelemaan työtoimintayksikössä ja asumisyksikössä.

– Piti saada nopeasti testitulos, että onko myös tyttö altistanut ison joukon muita, ja pitääkö yksiköt eristää, Luokkala-Nevalainen kertoo.

Näin hän kirjoittaa:

Koronapuhelimesta ohjattiin ensin pikatestiin autosta. Ei toiminut, koska kehitysvammainen ei päästä ilman nukutusta nieluun tai korviin katsomaan. Testi autosta ei onnistunut. Soitimme taas koronapuhelimeen: menkää vanhus- ja vammaispalveluja ylläpitävään kotisairaalaan. Soitan sinne. Saan todella äkeän ja järkyttävän sadatuksen harteilleni, että kuinka kehtaan soittaa väärään paikkaan. Soitan jälleen koronapuhelimeen, nyt kerrotaan, että pitäisi mennä autotestiin Tornioon. Tulen toivottomaksi ja itken, että testi ei onnistu autosta siellä sen kummemmin kuin Kemissäkään.

Lopulta epätoivoiselle äidille ilmoitettiin, että tyttären testaus onnistuu terveyskeskuksen infektiopisteessä.

– Lapsi laittoi vastaan, me vanhemmat pitelimme molemmin puolin häntä hiespäin kiinni. Onneksi lapsiin erikoistunut hoitaja oli todella nopea ja osaava ja testi saatiin, Luokkala-Nevalainen kertoo.

Kuuntele Heli Luokkala-Nevalaisen haastattelu Yle Areenasta:

Heli Luokkala-Nevalainen on ottanut kohtelustaan yhteyttä terveydenhoitoon ja Kemin päättäjiin.

– Minulle pahoiteltiin, ettei kukaan ollut huomannut tällaista ongelmaa, ja kerrottiin että jatkossa vastaavanlaiset tapaukset ohjataan heti terveyskeskuksen infektiopisteelle. Luokkala-Nevalainen on kuitenkin epäileväinen.

Hän kokee, että koronatestaus on Suomessa tehty vain autollisille ja toimintakykyisille ihmisille.

”Mielestäni kaksi tuntia autossa sairaana ei ole helposti”

Oman auton puute ja joukkoliikenteen vähyys tai niiden välttely oireellisena, korostuvat myös niissä vastauksissa, joissa ihmiset ovat kokeneet koronatestiin pääsyn vaikeaksi.

Testiaika on saattanut hoitua helposti, mutta testipaikaksi on tarjottu vain drive-in vaihtoehtoa. Se saattaa olla myös ainoa testausmahdollisuus, ja pahimmillaan sijaita kymmenien kilometrien päässä.

Meiltä menee tunti suuntaansa lähimpään testauspaikkaan naapurikunnan puolelle. Matkaa tulee noin 45 kilometriä. Mielestäni kaksi tuntia autossa sairaana ei ole helposti ja nopeasti, vaikka ajan saisikin melko pian. Kun flunssa uusi, en enää halunnut mennä testiin (Asikkala).

Mäntsälässä ei edes pääse testiin, jos ei ole autoton tai huonokuntoinen, jolloin tulevat kotiin testaamaan. Muiden pitää mennä omilla kyydeillä Järvenpäähän tai Hyvinkäälle testiin. Eli monen kymmenen kilometrin päähän. Aivan järjetöntä (Mäntsälä).

Samoja mietteitä on myös kalajokelaisella vastaajalla, joka kertoo, että arkisin virka-aikana testiin pääsee omassa kunnassa, mutta iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhisin joutuu ajamaan 50 kilometrin päähän Oulaisiin koronatestiin.

Oulaisissa testiaika heitti yli puolella tunnilla ja jonottaa piti ulkona pakkasessa ja tuulessa. Kyllä tämä järjestely nostaa kovasti kynnystä ”hakeutua herkästi testiin” (Kalajoki).

Itse testin varaaminen helppoa, ja ajan sain samalle päivälle, mutta se mikä Tampereella on mielestäni koronatestauksessa hankalaa, on kaikkien testauspisteiden sijaitseminen itäpuolella kaupunkia. Asun itse Länsi-Tampereella ja en omista autoa. Kävin testissä taksilla Hatanpään sairaalassa (Tampere).

Pitkät matkat koronatesteihin puhuttavat myös Keski-Suomessa. Esimerkiksi Viitasaarelta kuljetaan 40 kilometrin päähän Pihtiputaalle, missä Wiitaunionin koronavirusnäytteet pääosin otetaan. Tämä siksi, että Pihtiputaalla näytteenotto saadaan järjestettyä turvallisemmin kuin Viitasaarella.

Perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila Wiitaunionista kuitenkin kertoo, että jos päivystykseen tulee huonokuntoinen ja iäkäs infektiopotilas, näyte otetaan Viitasaarella.

Lue lisää Keski-Suomen tilanteesta: Pitkät matkat koronatestiin puhuttavat pohjoisessa Keski-Suomessa

Päätin olla menemättä testiin, koska taksi olisi maksanut paljon ja julkisilla päätin olla menemättä, koska ei saisi kulkea julkisilla (koronaepäilyssä). Toisen kerran menin testiin taksilla ja silloin kuski oli todella ahdistunut siitä, että joutui kuljettamaan minua. Eipä se omasta mielestänikään mukavaa ollut (Helsinki).

Kolme tuntia puhelimessa, linja katkeaa koko ajan

Kuopiolainen, hollolalainen ja pirkkalalainen vastaaja kertovat jonottaneensa puhelimessa kolme tuntia. Osalla puhelu katkesi välillä, jolloin oli soitettava uudelleen. Lopulta jokainen sai ajan testiin. Vastaavanlaisia kokemuksia löytyy ympäri Suomen.

12-vuotias poika sai joulukuun alussa flunssaoireita, joten piti päästä testiin. Soitin ajanvarausnumeroon, olin sijalla 29. Puhelu kuitenkin katkeaa aina puolen tunnin jonotuksen jälkeen, mutta puolessa tunnissa ei ehdi sijalta 29 ykköseksi, eli aikaa oli mahdoton varata.(Tampere).

Testiin pääsee vain ajanvarauksella, joka on mahdotonta, koska linjat ovat varattuja jatkuvasti (Raisio).

Yritin hoitaa ajanvarauksen netissä kahdesti. Järjestelmä ei toiminut. Soitin koronanumeroon kolmesti. En pystynyt tarpeeksi pitkään odottamaan, sillä olin töissä. Jätin takaisin soitto-pyynnön. Noin tunnin, kahden päästä soitettiin takaisin. Kulutin yhteydenottoihin lähes pari tuntia, ja ajanvaraus olisi onnistunut neljän tunnin yrittämisen jälkeen. Kun en omista autoa, niin en jaksanut enää lähteä minnekään talvisäässä julkisella köröttelmään. Saa nähdä, koska seuraavan kerran viitsin moista rumbaa yrittää. (Helsinki)

Joukkoistuksessa Ylen kysymyksiin vastanneet kertoivat koronatestauksessa ongelmaksi myös sen, että pahimmillaan ensimmäinen vapaa testiaika löytyi vasta puolentoista viikon päähän. Vastaajat olivat törmänneet myös huonoon ohjeistukseen. Osa koki, että verkkosivuilta oli vaikea löytää ohjeita, miten menetellä.

Kirjauduin uudestaan nettijärjestelmään, koska oireeni olivat aika lieviä ja olo tuntui normiflunssalta. Kun siellä (taisi olla joku Omaolo) klikkailin sinne, tänne, huomasin punaisen symbolin, jota ei edellisellä kerralla ollut. Yritin klikkailemalla selvittää, mikä merkki se on, ja monen klikkailun jälkeen paljastui, että järjestelmässä on minulle viesti. Se kertoi, että minulla olisi ollut testiaika aiemmin. Missään vaiheessa lomaketta täyttäessä ei kerrottu, että tieto tulisi sinne järjestelmään viestinä. Vain puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta kysyttiin (Helsinki).

Lue täältä lisää Yle korona-aiheisia uutisia.

Voit keskustella aiheesta maanantaihin kello 23 saakka.