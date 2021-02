Konttikuljetusten hinnannousu arveluttaa vientiyrityksiä – koronapandemian ohella hintapompun syynä myös kausivaihtelu

Merikonteissa on Suomesta kuljetettu muun muassa sahatavaraa.

Merikonteissa on Suomesta kuljetettu muun muassa sahatavaraa. Petteri Bülow / Yle

Koska Suomesta on monia muita maita pitempi matka maailman keskeisille markkina-alueille, ovat kohtuuhintaiset merikuljetukset vientiyrityksille suorastaan elinehto.

Vaikka merkittävimmät tuotevirrat menevätkin meiltä muun muassa Saksaan ja muualle Eurooppaan, on myös Kaukoidän vienti monelle yritykselle tärkeä tulonlähde. Nyt nimenomaan Aasian suunnan merikonttikuljetusten hinnat ovat rajussa nousussa. Lisäksi tyhjien konttien saatavuus on heikentynyt.

– Markkinoilla on puhuttu moninkertaisista hinnannousuista, mutta sitä on vaikea Suomen osalta ennustaa. Se on ehkä jopa niinkin, että se saatavuus tulee joka tapauksessa olemaan isompi asia kuin tämä hinnoittelu, sanoo Suomen laivameklarit ry:n toiminnanjohtaja Sari Turkkila.

Suomessa on myös ehkä se ongelma, että täällä on ollut kohtuullisen edullinen kuljetushintataso. Kukaan ei koskaan tykkää siitä että hinnat nousee, toteaa Suomen laivameklarit ry:n toiminnanjohtaja Sari Turkkila. Suomen Laivameklarit ry

Pitkien sopimusten ansiosta monet vientiyritykset ovat kuitenkin ainakin toistaiseksi saaneet pääosin tarvitsemansa kontit ja kuljetukset. Sen sijaan lisäkapasiteettia ja yksittäisiä rahteja voi olla aiempaa vaikeampaa saada liikkeelle.

– Tällä hetkellä kannattaa olla todella ajoissa liikkeellä. Jos näitä konttien saatavuusvaikeuksia on ja ne menee pitkälle keväälle, niin kannattaa suunnitella oma vienti sen mukaisesti, Turkkila opastaa.

Täyskanttia Aasian markkinoille

Sahatavaraa kuukausittain noin tuhannen kontin verran pääasiassa Japaniin, Kiinaan ja Vietnamiin vievältä Versowoodilta kerrotaan, että tilanteet ovat vaihdelleet ja epävarmuutta konttien saannissa on ollut. Versowoodin osalta tilanne kuitenkin ollut suhteellisen hyvä. Koronapandemian vaikutusten ohella konttimarkkinoiden tilanteessa on mukana myös tavallista kausivaihtelua.

– Aina tässä alkuvuodesta tuntuu monesti että näissä konteissa vähän haasteita tulee ja nämä tavaravirrat saattaa aina vuoden sisälläkin vähän vaihdella, katsoo Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra.

Mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti Aasiaan on osittain perustunut suhteellisen edullisiin konttikuljetuksiin, korostaa Versowoodin toimitusjohtaja Ville Kopra. Jaana Polamo / Yle

Myös sähköasennuksissa ja -jakeluverkkojen rakentamisessa tarvittavia osia valmistava Ensto käyttää kontteja muun muassa Yhdysvaltoihin ja Aasiaan menevissä toimituksissaan.

Pääosin tuotteet menevät kuitenkin Euroopan alueelle muun muassa rekkakuljetuksina. Yhtiöllä on kuljetuksista vuosisopimukset ja kaikki tarvitut kontit on saatu.

Enstolla ei konttien saatavuudessa ole ollut ongelmia, sanoo konsernijohtaja Hannu Keinänen. Oscar Lindell / Ensto

– Konteissa tuotteita on mennyt myös muun muassa Afrikan alueelle ja Malesiaan, kertoo Enston konsernijohtaja Hannu Keinänen.

Konttiliikenteen merkitys Enstolle saattaa kuitenkin kasvaa, sillä yhtiö on tehnyt merkittäviä satsauksia sähkönjakelun luotettavuutta parantavien tuotteidensa valmistukseen. Esimerkiksi päällystetyillä keskijänniteverkon ilmajohtimilla voidaan vähentää Yhdysvalloissa tavallisia maasuluista aiheutuneita maastopaloja.

Suomen konttiliikenteen valtavirrat kulkevat Hamina-Kotkan, Helsingin Vuosaaren ja Rauman sataman kautta. Pienempiä määriä kontteja laivataan myös muissa satamissa.

Lue lisää:

Kuljetushintojen ennätysmäinen nousu tyrehdyttää tavarantuontia Kiinasta Eurooppaan

Kerro kerro konttilukki, kasvaako jälleen talous – Cargotec valjasti lastinkäsittelylaitteensa tiedonkeruuseen