Tavallisen maatiaiskissan pennusta pyydetään nyt jopa 900 euroa – hinnat jo rotukissojen tasolla: "Ihan älytöntä"

Kissanpentujen kysyntä on kasvanut korona-aikana, ja pentua voi olla vaikea löytää. Suomen Kissaliitosta kerrotaan, että maatiaiskissojen hinnat ovat nousseet lähes samalle tasolle rotukissojen kanssa.

Suomen Kissaliiton puheenjohtajan Veikko Saarelan mukaan rekisteröimättömien kissojen pennut voivat maksaa tällä hetkellä jopa yli 700 euroa, kun rotukissojen pentujen hinnat ovat yleensä noin tuhannen euron luokkaa.

– Varattavia pentuja on aika vähän. Myös rotukissanpennut menevät aika nopeasti, sanoo Saarela.

Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Sari Metsälä tietää tapauksia, joissa maatiaiskissoista on saatettu pyytää jopa 900 euroa.

– Se on ihan älytöntä. Ei ole reilua pyytää älyttömiä, vaikka olisikin kaikki kunnossa. Kissalla ei pitäisi tehdä bisnestä. Kissaemo tekee sen työn. Ei ole reilua, että joku pennuttaa kolme kertaa vuodessa.

Metsälä sanoo, että Kouvolan eläinsuojeluyhdistykseen tulee noin sata kissanpentua vuodessa. Tällä hetkellä vapaita kissanpentuja ei ole, mutta aikuisia kissoja on puolestaan enemmän kuin normaalisti.

– Meillä on ollut kyselyitä kissanpennuista todella paljon korona-aikana ja pitkät jonot. Haastatellaan pitkään ihmisiä ja osa ei saa meiltä kissoja, niin se lisää kysyntää muualta.

Aikuinen kissa maksaa eläinsuojeluyhdistyksestä ostettuna 120 euroa ja kissanpentu 160 euroa. Kissat on rokotettu, leikattu ja sirutettu.

– Meillä on valitettavasti Kouvolassa ihmisiä, jotka myyvät niitä tosi huonoista oloista ja kissat voivat olla sairaita. Kissoja myydään autojen takakontista ja kauppojen pihoilla.

Ostaja on myös saattanut varata kissan, muttei ostohetkellä saakaan sitä.

– Kissanpentuja luovutetaan usein myös hyvin vaihtelevalla ikähaarukalla. Oikea luovutusikä kissanpennulle olisi 14 viikkoa.

Ihmiset ovat liiankin hyväuskoisia

Kissojen rekisteröintimäärässä suuri kysyntä ei näy.

Rekisteröintimäärä Suomen Kissaliitossa tipahti viime vuonna noin 200 kissalla edellisestä vuodesta. Kokonaisuudessaan rekisteröitiiin 4 000 rotukissaa.

Kaikki myyjät eivät kuitenkaan ole luotettavia. Suomen Kissaliittoon tulee säännöllisesti yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat ostaneet sekarotuisen kissan tai rekisteröimättömän kissan, jonka väitetään olevan rekisteröity.

Näille tilanteille ei Suomen Kissaliitossa voida tehdä mitään.

– Voimme puuttua ainoastaan siihen, jos meidän liittoon kuuluva kasvattaja on tehnyt jotakin.

Ihmiset ovat Saarelan mukaan liiankin hyväuskoisia.

– Syyt voivat olla aika karut. Esimerkiksi kasvattaja on teettänyt naaraalla liian usein pentuja.

Rotukissamyyjä: Minulta kysytään, miten myyn näin kalliilla

Kotkalainen Emilia Sarin on yksi niistä, joilla on kissanpentuja myynnissä. Hän myy 900 euron kappalehintaan neljää reilun kymmenen viikon ikäistä Kuriilien bobtail -rodun pentua, joista kolme on poikia ja yksi tyttö. Rodulle tyypillinen on lyhyt töpöhäntä.

Pennut ovat Sarinin omistamien kahden Kuriilien bobtailin. Lisäksi Sarinilla on itsellään yksi maatiaiskissa.

Sarin pitää Kuriilien bobtailia seurallisena rotuna.

Kolme poikapentua on jo varattu ja yksi tyttö on vielä vapaana.

– Jonkun verran minulle tulee myös hintakyselyjä, että miten sinulla on näin kalliita kissoja, kun näitä saa halvemmallakin.

Emilia Sarinin mukaan hänen omat aikuiset rotukissansa on jo rekisteröity Suomen Kissaliitossa ja pentujen rekisteröinti on Suomen Kissaliiton käsittelyssä.

Myynnissä olevat kissanpennut on jo mikrosirutettu ja rokotettu, mutta niitä ei ole vielä leikattu.

Myös epäilyttäviä kissanostajia

Kun Emilia Sarin viime vuonna myi neljä muuta rotukissanpentua, hän sai myös epämääräisiä kyselyitä. Nyt hän haluaa, että omistaja kertoo itsestään jotakin enemmän.

– Epämääräiset ostajat tunnistaa siitä, että he kertovat tosi vähän itsestään.

Osa on saattanut myös kysyä, voiko kissan tulla hakemaan heti. Tämäkin herättää Sarinin epäilykset.

Sarin kertoo törmänneensä myös pentutehtailuun kissoja aiemmin ostaessaan.

Pentutehtailu on Suomen Kissaliiton Saarelan mukaan sitä, että myydään kissoja, joiden sanotaan olevan jotain ihan muuta kuin mitä ne ovat. Lisäksi taustalla on usein huonoa eläimenpitoa, jota ei pidä tukea.

– Kissa voi olla sairas ja sen kuntoon saaminen voi kestää aika kauan.

Hyvin yleinen tyyli on se, että sanotaan, että jompi kumpi vanhemmista on rotukissa.

– Ei ole mitään takeita siitä. Hyvin suosittuja rotuja käytetään näissä tarinoissa. Isä on maine coon, äiti on persialainen, ragdoll tai norjalainen metsäkissa. Usein pitkäkarvaisia kissoja käytetään luomassa tätä tarinaa ja ihmiset uppoavat näihin tarinoihin.

Taustalla voi olla myös huijaus eli kissanostajalle sanotaan rekisteröinnistä jotakin, joka ei ole totta. Myyjä saattaa esimerkiksi valehdella, että rekisterikirjan saa myöhemmin.

– Sitä ei saa myöhemmin, jos sitä ei ole esittää kaupantekotilaisuudessa. Huijaus tällä tavalla on ihan rikosilmoitusasia. Jos myy jotain, joka ei ole sitä, mitä sanotaan, se ei ole Suomen lain mukaista.

Mieti, keneltä kissaa ostat

Veikko Saarelan mukaan Suomen lain mukaan ei ole kiellettyä, että myy rekisteröimättömän kissan, mutta jokaisen kannattaa miettiä, keneltä kissaa on ostamassa.

– Maksaako ison summan niin sanotusti ostaa sian säkissä, vai menisikö ja ostaisi ihan oikean rotukissan, jolla on rekisterikirja ja jonka vanhemmat on terveystestattu.

Suomen Kissaliitossa pennulla pitää olla luovutusiässä mikrosiru, se pitää olla rokotettu, sillä on sukutaulu ja rekisterikirja ja kasvattajan neuvot.

Saarelan mukaan Kissaliitossa on sääntömääräisesti rajattu, että naaraskissalla saa olla maksimissaan kolme pentuetta kahden kalenterivuoden aikana. Pentueen väli pitää olla keskimäärin kahdeksan kuukautta.

Suomen Kissaliitto edellyttää kaikilta rotukissoilta myös terveystestejä.

Kissoja ei tulisi antaa ilmaiseksi

Saarelan mukaan suurin osa kissahankinnoista on kuitenkin harkittuja. Se voi hänen mukaansa viestiä siitä, että ihmiset osaavat pitää parempaa huolta lemmikeistään.

– Ehkä ihmiset ovat miettineet pitkään, että haluaisivat lemmikin ja on poltellut ottaa se, mutta syystä tai toisesta on pitkitetty hankintaa. Ihmiset viettävät kotona aikaa ja matkustelu on mennyt niin minimiin, että ihmisillä on aikaa lemmikkieläimelle.

Kun matkustelu on koronan myötä vaikeampaa, se on siistinyt Saarelan mukaan vähän myös villiä pentukauppaa.

– Sitä harrastavat ovat hyviä keksimään keinoja, mutta toki se on pienempää.

Saarelan mukaan yli 700 euroa maatiaiskissasta on kova hinta. Hän ei kuitenkaan tuomitse sitä, jos kissat on rokotettuja, leikattuja ja niillä on mikrosirut.

– Jos näitä asioita ei ole hoidettu, hinta ei ole perusteltu.

Saarelan mukaan kissoja ei tulisikaan antaa ilmaiseksi.

– Maksu karsii joukosta ne, jotka ottavat kissan hetken mielijohteesta. Oli kyse sitten rotukissasta tai kotikissasta, jolla ei ole sukutaulua, niin se on arvokas yksilönä ja lemmikkinä.

Mieti näitä, kun olet ostamassa kissaa

Jos on hankkimassa maatiaiskissaa, eläinsuojeluyhdistysten kautta voi löytää Saarelan mukaan hyvän lemmikkieläimen.

Jos haluaa itselleen rotukissan, kannattaa katsella vaikka Suomen Kissaliiton sivuilta vinkkejä alueellisesti ja rodullisesti. Sivuilla on vinkkejä esimerkiksi pennun hankintaan, kuten siihen, miltä näyttää terve ja miltä sairas kissa, tai että kissa ei ole liian pieni.

– Kun kissaa luovutetaan, kasvattajan pitää päästää kotiin katsomaan niitä pentuja, näyttää emo ja tilat, missä kissa on. Ei sellaista, että kissanpentu annetaan tyyliin autosta lennosta.

Rotukissoja omistava Emilia Sarin kertoo olevansa avoin myyjänä.

– Kerron, etten ole kaikkitietävä, mutta minulta saa kysyä mitä vaan. Vastaan kysymyksiin parhaani mukaan ja jos en tiedä, niin etsin tiedon.

Sarin myös kysyy eläinlääkäristä tarvittaessa neuvoja ja päästää myös kotiinsa kissanpentuja katsomaan.

– Annan terveyskortit ja rokotuskortit. Totta kai sopimukset tehdään niin kuin Suomen Kissaliiton alaisuudessa kuuluu.

Lue myös:

Etätyöt laukaisivat valtavan lemmikkibuumin, ja löytöeläintalot tyhjenivät ennätysvauhtia – Kennelliitto: Kasvattajat ryhtyneet teettämään lisää pentuja

Villeinä elävät kissaryhmät ovat ongelma talvisinkin: "Ei tarvita kuin kissapari, ja yllättäen jo puolen vuoden päästä on parikymmentä kissaa"