Euroopan lääkevirasto kertoo, hyväksytäänkö Astra Zenecan koronarokote – Katso suorana klo 16.15 alkaen

Astra Zeneca on riitautunut EU-maiden kanssa siitä, kuinka paljon se toimittaisi rokotteita. Rokotteen tehosta on myös ollut epäilyksiä.

Euroopan lääkevirasto EMA ilmoittaa tänään, hyväksyykö se lääkeyhtiö Astra Zenecan koronarokotteen.

Asiasta kerrotaan tiedotustilaisuudessa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16.15. Voit katsoa tiedotustilaisuuden suorana tämän uutisen kautta.

Astra Zenecan rokote on herättänyt paljon keskustelua. Saksassa julkaistujen uutisten mukaan rokotteen teho on heikko yli 65-vuotiaille. Yhtiö on kiistänyt väitteen.

Yhtiö on myös riitautunut EU:n kanssa toimitusmääristä. Elokuussa solmitun sopimuksen mukaan yhtiön tulisi toimittaa EU-maihin yhteensä 80 mijoonaa rokoteannosta.

Viime viikolla yhtiö kuitenkin ilmoitti, että se joutuu supistamaan toimitusmääräänsä jopa 60 prosenttia Belgian tehtaan vaikeuksien vuoksi.

EU on vaatinut, että sopimuksessa on pysyttävä. Yhtiön kerrotaan luvanneen nostaa toimitusmääräänsä viime viikolla ilmoitetusta 31 miljoonasta annoksesta 39 miljoonaan. EU:n mukaan tämä ei kuitenkaan riitä.

Osapuolten välinen sopimus julkaistiin (siirryt toiseen palveluun) tänään.

Lähteet: Reuters