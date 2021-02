Tutkijat arvostelevat Finsex-tutkimusta seksuaalisen väkivallan ohittamisesta – Väestöliitto kritiikistä: "Osa kysymyksistä hyvinkin vanhanaikaisia"

Finsex-tutkimuksilla on kartoitettu suomalaisten seksielämää 1970-luvun alusta alkaen.

Finsex-tutkimuksilla on kartoitettu suomalaisten seksielämää 1970-luvun alusta alkaen. Antero Tenhunen / Yle

Suomen laajinta seksitutkimusta on moitittu myös yhdyntäkeskeisyydestä ja sateenkaari-ihmisten unohtamisesta. Väestöliitto lupaa asiaan muutosta.

Suomalaisten seksuaalisuutta ja seksielämää 50 vuotta kartoittanut Finsex-tutkimusten sarja on tuonut arvokasta tietoa ihmisten itsetuntemukseen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kyseessä on kansainvälisestikin ainutlaatuisen pitkäkestoinen ja laaja tutkimusmateriaali.

Samalla Finsex on vuosikymmenet hallinnut sitä, miten seksistä Suomessa keskustellaan. Tutkimus on myös jättänyt joitakin seksuaalisuuteen liittyviä asioita huomioimatta.

Tutkijat ja toimittajat ovat nostaneet esiin tutkimuksen puutteita ja sen tulosten osittain ristiriitaista tulkintaa. Sitä on arvosteltu muun muassa heterokeskeiseksi ja yhdyntää muiden seksitapojen kustannuksella painottavaksi. Aiheesta kirjoittavat muun muassa Hanna Nikkanen ja Anu Silfverberg Long Play -verkkolehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Uusimman kritiikin esittävät Helsingin yliopiston tutkijat, valtiotieteiden tohtorit Matleena Frisk ja Riikka Taavetti.

He kirjoittavat Sukupuolentutkimus -lehdessä (siirryt toiseen palveluun), että alkuvuosien Finsex-tutkimukset ovat kysymyksenasettelussa ja tulosten tulkinnassa ohittaneet seksuaalisen väkivallan kokemuksia. Artikkeli perustuu laajempaan Väestö, valta ja seksuaalisuus -tutkimuskokonaisuuteen (siirryt toiseen palveluun).

– Finsex-tutkimus ei ole tunnistanut sitä isoa muutosta, mikä on tapahtunut tavassa ymmärtää seksuaaliväkivalta. Osa kysymyksistä suorastaan sisältää oletuksen, että kaikki yhdynnät eivät ole vapaaehtoisia, sanoo sukupuolentutkimuksen tieteenalalla tutkijana toimiva Riikka Taavetti.

Taavetti viittaa muun muassa vuoden 1992 tutkimustuloksiin, joiden mukaan peräti 26 prosenttia naisista kertoo ensimmäisen yhdyntänsä tapahtuneen vastahakoisesti, painostettuna, uhkailtuna tai pahimmillaan raiskattuna.

Finsex-tutkimuslomakkeen kysymys vuosilta 1991-92. Finsex-tutkimus

Väestöliitto: "Tutkimukset kuvastavat aikansa yhteiskuntaa"

Edellä esitetty tutkimustulos kuitenkin pitkälti ohitettiin tulosten raportoinnissa. Taavetti ja Frisk siteeraavat artikkelissaan tulosraporttia teoksesta Suomalainen seksi, jossa tutkimusprofessori Osmo Kontula kirjoitti, että ”miesten naisiin kohdistama painostus tai pakotus on suhteellisen harvinaista.”

Taavetin ja Friskin mukaan tulkinta ”tuntuu erikoiselta, kun joka neljäs naisvastaaja kertoo olleensa vähintään vastahakoinen ensimmäisen yhdyntänsä aikana.”

Emeritusprofessori Osmo Kontula viestitti tätä juttua varten Ylelle sähköpostitse, että hän luottaa tutkijakollegoidensa ammattitaitoon, mutta ei kommentoi heidän näkemystään.

Kontula täsmensi, että hänen edellä esitetty kommenttinsa liittyi ainoastaan niihin vastauksiin, joissa nainen oli kokenut painostusta (kolme prosenttia vastaajista) tai pakottamista (yksi prosentti vastaajista) yhdyntään.

– Näistä jokainen tapaus on tietysti liikaa, Kontula kirjoittaa Ylelle.

Finsex-tutkimusta koordinoivan Väestöliiton tutkimusjohtaja Venla Berg kiittää Friskin ja Taavetin artikkelia ansiokkaana historiantutkimuksena.

Se tuo Bergin mukaan esiin, miten kulloinkin vallitseva ajankohta ja yhteiskunnallinen keskustelu vaikuttavat tutkimusten kysymyksenasetteluun.

– 1990-luvun alun yhteiskunta oli nykypäivän näkökulmasta vielä "kehittymätön." Seksuaaliseen väkivaltaan liittyvät kysymykset olivat vaikeasti hahmotettavia silloin. Tätä taustaa vasten ne ovat ehkä jollain tavalla tulleet Finsex-tutkimuksessa ohitetuiksi, Berg sanoo.

Berg nostaa esiin, että samassa tutkimusraportissa on myös oma lukunsa, jossa käsiteltiin seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä asioita.

– Omasta mielestäni näitä aiheita kartoitettiin aika monipuolisesti ottaen huomioon, että tutkimuksessa oli paljon muita tutkittavia aihealueita, kommentoi Osmo Kontula.

Finsex-tutkimuslomakkeen kysymys vuosilta 1991-92. Finsex-tutkimus

Varsinkin lähisuhdeväkivalta on jäänyt piiloon

Ensimmäisen tutkimuksen aikaan vuonna 1971 esimerkiksi avioliitossa tapahtunutta raiskausta ei pidetty rikoksena. Se kriminalisoitiin Suomessa vasta vuonna 1994.

Toinen Finsex-kysely toteuttiin vuosina 1992-91, joten sama ajattelutapa seurasi sinne. Kysymyslomakkeeseen lisättiin kysymyksiä seksuaaliväkivallasta. Tutkija Riikka Taavetti näkee tutkimuksessa silti puutteita.

– Vaikka joukkoon lisättiin 1990-luvulla kysymyksiä väkivallasta, ne oli tavallaan irrotettu parisuhteen, rakkauden ja seksin kontekstista. Tiedämme kuitenkin hyvin, että seksuaaliväkivaltaa tapahtuu myös läheisimmissä ihmissuhteissa, Taavetti sanoo.

Tieto ja ymmärrys seksuaalisuuden monimuotoisuudesta on lisääntynyt parin vuosikymmenen aikana huimasti. Martti Juntunen / Yle

Nykyään ymmärretään, että kaikkeen seksuaaliseen kanssakäymiseen tarvitaan kaikkien osapuolten suostumus. Minkäänlainen painostaminen, pakottaminen, henkinen tai fyysinen väkivalta eivät ole missään tilanteessa eikä missään ihmissuhteessa hyväksyttävää.

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus on nykyään yksi Väestöliiton tärkeimmistä arvoista.

– Onneksi myös tiede on itseään korjaava prosessi. Pystymme tarkastelemaan kriittisesti aikaisempia tapoja ja oppia niistä. Tänä päivänä Väestöliiton arvojen keskiössä on ehdoton itsemääräämisoikeus omaan kehoon ja siihen, millä tavalla ja kuka sitä saa koskettaa, tutkimusjohtaja Venla Berg painottaa.

Suomen laajin seksitutkimus vaikuttaa siihen, mistä puhutaan

Mikä merkitys seksuaalisen väkivallan ohittamisella tutkimuksessa sitten on? Yksilötasolla omien kokemusten ohittaminen voi luoda tunteen yksin jäämisestä tai ongelmallisten kokemusten vähättelystä.

Yhteiskunnan tasolla Finsex-tutkimuksen voidaan arvioida vaikuttaneen sekä hyvässä että pahassa siihen, mistä ja miten seksuaalisuudesta ja seksistä on keskusteltu.

Tiedotusvälineet ovat vuosikymmenien ajan uutisoineet tutkimuksen tuloksista, ja hyvin usein muissakin seksiä tai ihmissuhteita käsittelevissä jutuissa on viitattu Finsexiin. Taavetti ja Frisk päättelevät, että tällöin osa seksuaalisuutta koskevista aiheista on voinut jäädä piiloon.

– Ainakaan Finsex ei ole edistänyt keskustelua seksuaaliväkivallasta, arvioi Taavetti.

Väestöliiton tutkimusjohtaja Venla Bergin mukaan aiheesta tarvittaisiin lisää tutkimusta, jotta mahdollisia yhteiskunnallisia vaikutuksia voitaisiin arvioida.

Tutkimuksen vuodesta toiseen samankaltaisina toistuvia kysymyksiä on perusteltu vertailtavuuden säilyttämisellä.

Matleena Friskin mukaan vertailtavuus kuitenkin huononee vuosien kuluessa, koska yhteiskunta, lainsäädäntö ja asenteet muuttuvat.

– Voi kysyä mitä tutkimuksessa oikeastaan verrataan, jos asiat ovat yhteiskunnassa muuttuneet. Sama kysymys erilaisessa maailmassa ei enää tavoita samaa asiaa. Tämä on aikasarjaa rakentavien tutkimusten yleinen ongelma.

Seksuaalisiin tekoihin tarvitaan kaikkien osapuolten suostumus. Erkki Suonio / Yle

Uutta seksitutkimusta mietitään parhaillaan

Taavetti ja Frisk ovat tutkineet kahta ensimmäistä Finsex-sarjan tutkimusta vuosilta 1971 ja 1992. Nämä ovat toistaiseksi ainoat muiden tutkijoiden saatavilla olevat tutkimusmateriaalit.

Väestöliitossa pohditaan parhaillaan, miten Finsex-tutkimusta vastaisuudessa tehdään. Mietinnässä on tutkimusmenetelmän lisäksi kysymysten ja sanavalintojen päivittäminen vastaamaan nykyisiä käsityksiä sukupuolen, seksuaalisuuden, seksin ja suhteiden moninaisuudesta.

– Finsex on kansainvälisesti ainutlaatuinen pitkän aikavälin tutkimus. Ongelma on, että siellä on osin 1970-luvulta juontuvia kysymysten muotoiluja. Ne ovat nykypäivän näkökulmasta hyvinkin vanhanaikaisia, sanoo Venla Berg.

Ajastaan jääneet kysymykset ovat saattaneet jättää varsinkin vähemmistöjä tutkimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi dosentti Tuula Juvonen kirjoitti vuonna 2002 Sosiologia-lehdessä julkaistussa tieteellisessä artikkelissa (siirryt toiseen palveluun), että ”kun jo lomakearkkitehtuurin keinoin suurin osa kysymyksistä rajataan koskemaan vain heteroseksuaaleja, tutkimuksen tuloksista ei ole hyötyä lesboille tai homoille."

Muiden tutkijoiden iloksi Väestöliitto pyrkii tämän vuoden aikana siirtämään kaikkien Finsex-tutkimusten materiaalin tutkijoiden käyttöön. Odotettavissa on todennäköisesti uusia tulkintoja suomalaisten seksuaalisuudesta vuosikymmenten varrella.