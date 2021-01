Omakotitalo laitettiin myyntiin 500 eurolla – oli aikansa helmi: "Tässä on täydellinen projekti"

Kiinteistönvälittäjien mukaan näin huonokuntoisia taloja kaupitellaan harvemmin kaupungeissa. Kotkassa sijaitsevalle talolle on ilmaantunut myös ostajia.

Yli 100-vuotias talo sijaitsee muiden omakotitalojen keskellä Metsäkulman asuinalueella Kotkassa. Rapistunut maalipinta kertoo, että se on parhaat päivänsä nähnyt.

– Talo edustaa aikansa arkkitehtuuria. Se on aikoinaan lämmitetty puulla, joten sieltä löytyy puuhellaa ja pönttöuunia. Tontilla on valmiiksi sähkö- ja vesiliittymät, mutta taloon ei tule vettä sisään, sanoo Kotkan kaupungin toimitilainsinööri Vesa Minkkinen.

155 neliömetrin kokoinen talo on päätynyt Kotkan kaupungin omistukseen yksityishenkilöltä. Kaupunki myy sitä parhaillaan huutokaupat.comissa (siirryt toiseen palveluun), jossa sitä on käyty katsomassa noin 12 000 kertaa. Tarjouksia on tehty yhdeksän kappaletta.

Pyry Sarkiola / Yle

Minkkisen mukaan kaupunki haluaa Karhulan kaupunginosassa sijaitsevasta talosta eroon, koska asuntojen kunnostaminen ei ole sen ydintoimintaa.

– Se on ollut kylmillään ja asumatta pitkään. Viimeiset vuokralaiset ovat lähteneet useita vuosia sitten. Tässä on täydellinen projekti jollekin rakennustaitoiselle. Pieni pintaremontti ei riitä, vaan täytyy tehdä ihan täydellinen kunnostus.

Vuokratontilla sijaitsevan talon lähtöhinta oli 500 euroa, mutta uusin tarjous on 4700 euroa. Kokonaisuuteen kuuluu myös pihapiirissä oleva saunarakennus. Tontin voi lunastaa itselleen noin 7000 euron hintaan.

– Kyllähän se purkaminenkin voi olla jonkun mielestä olla vaihtoehto. Ostajalla on mahdollisuus tehdä joko täydellinen remontti tai purkaa talo. Työtä tässä kyllä riittää, toteaa Minkkinen.

Kauppaan kuuluu pihan saunarakennus, johon tulee vesi. Pyry Sarkiola / Yle

Kunnilla on kiinteistöilleen monia myyntikanavia. Ne ilmoittelevat kiinteistöistä erilaisilla kuulutuksilla, lehti-ilmoituksilla ja käyttävät myös kiinteistönvälityspalveluita.

– Saattaa myös olla, että kunta kokeilee ensin muita myyntikanavia ja päätyy lopulta huutokauppaan, sanoo tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi kuntaliiton yhdyskunta ja ympäristö -yksiköstä.

Niemi arvioi, että omaisuuden myynti huutokauppaamalla on hiukan yleistynyt kunnissa sähköisten alustojen myötä. Saman havainnon ovat tehneet kiinteistönvälittäjät, sillä huutokaupan käyttö myyntikanavana on lisääntynyt myös heidän keskuudessään.

Soveltuvimpina huutokaupattavina kohteina pidetään arvoltaan suhteellisen edullisiksi arvioituja, yksinkertaisia ja selkeitä kokonaisuuksia sekä kiinteistöjä, jotka sijaitsevat heikon kysynnän alueilla.

– Käsitykseni mukaan kunnat realisoivat huutokauppakanavissa arvoltaan pienimmästä päästä olevia kohteitaan, toteaa Niemi.

"Sääli, että kaunis talo on mennyt noin huonoon kuntoon"

Kiinteistönvälittäjien mukaan samankuntoisia kiinteistöjä on markkinoilla jonkin verran ympäri maata, mutta yleensä ne sijaitsevat alueilla, joilla ei ole kysyntää eikä muuttoliikettä.

– On mielenkiintoista, että kaupungista löytyy tämmöinen. Aika usein nämä ovat syrjemmässä. Tämänhintaisia kiinteistöjä tulee tietysti välittäjille vähemmän, koska markkinoinnin kustannus on aika merkittävä, toteaa Suomen kiinteistönvälittäjät ry:n toiminnanjohtaja Jussi Mannerberg.

Ostajalla on kaksi vaihtoehtoa: tehdä täydellinen remontti tai panna talo nurin. Pyry Sarkiola / Yle

Mannerbergin mielestä Kotkassa sijaitseva talo on kaunis ja edustaa hyvin aikansa arkkitehtuuria. Hän pohtii, mahtaako talo olla terve.

– Sääli, että se on mennyt niin huonoon kuntoon. Katto näyttää ulkopuolelta aika ehjältä. Se, onko katto oikeasti tiivis, vaikuttaa hyvin paljon rakennuksen kuntoon sen alla. Toinen kysymys on, onko alapuolelta noussut kosteutta.

Purkaminen maksaa taloa ja tonttia enemmän

Mannerbergin arvio talon tulevaisuudesta on kuitenkin synkkä.

– Ainakin silmämääräisesti näyttää siltä, että puhutaan purkukuntoisesta talosta ja enemmän maan kuin rakennuksen arvosta. Kaunis talo, mutta kustannus sen kunnostamiseksi on huomattava. Käytännössä se on rakennettava uusiksi.

Metsäkulma sijaitsee vanhalla teollisuusalueella, jolta teollisuus on kuitenkin hävinnyt. Karhulan keskustaan on matkaa muutama kilometri, Kotkan keskustaan noin kymmenen. Edullisuudestaan huolimatta tonttia voi olla vaikea saada kaupaksi. Talon purkukustannukset kun voivat olla moninkertaiset.

– Alueella, jolla kysyntä ole huipussaan, talojen hintataso ei välttämättä vastaa rakennuskustannuksia. Rakennuttajatkin ehkä miettivät, ettei kannata. Jos aikoo rakentaa ja asua itse pitkään, niin silloin tämä on mainio vaihtoehto.