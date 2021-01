Viimeinen sana: Kirkko ja kaupunki -lehden kolumni tehotuotannosta poistettiin kohun vuoksi – "Missään nimessä ei saa poistaa juttuja!"

Kolumnissa eläinten oikeudet rinnastettiin saatanan tuhotekoihin. Suomen laajalevikkisin seurakuntalehti Kirkko ja kaupunki julkaisi 18. tammikuuta vakiokolumnistinsa teologian tohtori, pastori Kari Kuulan kolumnin, joka herätti kohun ja uhkailua.

Kolumnista pahastuivat niin maataloustuottajat kuin heidän etujärjestönsä MTK:kin. Jopa arkkipiispa Tapio Luoma otti keskusteluun kantaa (siirryt toiseen palveluun) ja osoitti sympatiansa maataloustuottajille.

Kirkon ja Kaupungin päätoimittaja Jaakko Heinimäki reagoi tapahtuneeseen poistamalla kolumnin verkosta. Heinimäki perusteli (siirryt toiseen palveluun)kolumnin poistamista sillä, että kolumnin puute oli suruton yleistäminen ja että sen terä osui väärään paikkaan.

Viimeinen sana Viimeinen sana on Ylen mediakriittinen keskusteluohjelma. Ohjelma ilmestyy perjantaisin Areenassa ja TV1:llä.

Vaihtuvat vieraat käsittelevät kuumia ja ajankohtaisia median ja journalismin ilmiöitä.

Keskustelua juontavat Lena Nelskylä, Ville Seuri ja Heikki Valkama.

Voit katsoa kaikki Viimeisen sanan jaksot täällä.

– Missään nimessä ei saa poistaa juttuja! Yleisöllä täytyy olla oikeus palata teksteihin ja tarkastella niitä. Jokainen meistä toimittajista tietää, että me olemme julkaisseet juttuja ja kolumneja, joista me toivoisimme, että voi kun ne voisi ottaa pois, mutta niiden poistaminen ei vaan ole oikein! sanoo Anu Silfverberg komppaa. Hän on Long Playn toimituspäällikkö.

Samoilla linjoilla on Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.

– Olisin pohtinut useamman kerran kuin poistan. Olen ollut päätoimittaja pitkään ja niin pitkälle kuin muistan, niin en mielestäni ole koskaan poistanut juttua. Tottakai jutuista korjataan virheet, mutta ei niitä poisteta, Kemppainen sanoo.

Silfberberg ja Kemppainen ovat vieraina Ylen mediakriittisessä Viimeinen sana -ohjelmassa. Voit katsoa koko ohjelman tästä linkistä tai tämän jutun pääkuvasta.

Kantelu JSN:lle, mielipahaa tuottajille

Kirkkoja ja kaupunki -lehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki on (siirryt toiseen palveluun) sanonut, ettei kolumnin poistaminen johtunut painostuksesta. Hänen mukaansa päätösvaltaa ei ole luovutettu toimituksen ulkopuolelle. Tämä olisi rikottu Journalistin ohjeiden kohtaa 3. (siirryt toiseen palveluun)

Kolumnin poistamisesta on tehty kantelu (siirryt toiseen palveluun)hyvää journalistista tapaa valvovalle Julkisen sanan neuvostolle.

Silfverberg muistuttaa, että tekstin poistaminen ei ole väärin vain silloin, jos päätoimittaja on sortunut painostuksen alla.

– Painostusta tai ei, päätoimittaja ei voi poistaa tällaisessa tilanteessa tekstiä, kun kyse ei ole mistään poikkeuksellisesta syystä. Heinimäki sanoi, että kolumni yleisti. Näyttäkää mulle kolumni, jossa ei yhtään yleistettäisi. Heinimäki sanoi myös, että sitä olisi pitänyt editoida. Kyllä! Editointi olisi pitänyt tehdä etukäteen!

Kemppainen pohtii, että kolumnista kasvoi kohu, koska maataloustuottajat kokivat, että kirkko ei ymmärrä heidän työtään.

– Maataloustuottajat kokivat, että se on heidän työnsä halventamista. Moni koki syvää loukkaantumista. Haastattelimme myös kolumnin kirjoittanutta Kuulaa itseään. Hän monin sanoin pahoitteli sitä mielipahaa, jota oli aiheuttanut suomalaisille tuottajille. Jäi kuva, että mahtoiko teologian tohtori itsekään tietää, keneen kritiikkinsä kohdisti? Kemppainen sanoo.

"Jos tehotuotantoa joku tässä maassa haluaa, se on kauppa"

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila otti rajusti kantaa kolumniin. Marttilan mukaan kolumni oli kunnianloukkaus ja kiihotus yhtä ammattiryhmää vastaan (siirryt toiseen palveluun). Twitterissä Marttila puhui myös oikeustoimista.

Anu Silfverberg uskoo, että keskustelu roihahti juuri Marttilan kommenttien takia.

– Kuulan kolumni käytti hyvin voimakasta kieltä, mutta sellaisia mielipiteitä on esitetty ennenkin, eikä siinä ole mitään sen ihmeempää. Kolumni ei kohdistunut maataloustuottajiin. Siinä puhuttiin ihmisyydestä ja ihmisten tekemästä synnistä. Sen rinnastuksen, että tehotuottaja on yhtä kuin suomalainen tuottaja, teki MTK:n Juha Marttila, Silfverberg sanoo.

Julkisessa keskustelussa syntyi Silfverbergin mukaan maaseutu vastaan kaupunki ja tuottajat vastaan journalismi –täysin turha vastakkainasettelu.

– Olen täsmällinen samaa mieltä. Tämä on vähän väsynyt keskustelu. Paljon olennaisempaa olisi keskustella siitä, mikä on ruokaketjun kokonaisuus. Jos tehotuotantoa tässä maassa joku haluaa, niin tuskin se on tuottaja tai elintarviketeollisuuskaan. Se on kauppa. Kuluttajan kannattaa katsoa myös omaan peiliin tässä, että mitä minä haluan ja että mitkä ovat tuottajan mahdollisuudet tuottaa tähän ketjuun oma osuutensa, Kemppainen sanoo.

Silfverberg muistuttaa, että journalistien tehtävä on kontekstoida, että kuka puhuu, miksi puhuu ja millä tavalla puhutaan julkisuudessa.

Ylipäänsä maatalouden ja siihen liittyvän eläintuotannon käsittely on suurimmalle osalle toimittajista hankalaa, koska toimittajat eivät Silfverbergin mukaan keskimäärin tunne Suomessa hyvin maataloutta tai maaseutua.

– Meidän tapa puhua tästä asiasta ja myöskin journalistinen ammattitaito ja näkökulmat ovat hyvin rajattuja. Ikään kuin eläin- ja ihmisoikeusajattelu, sosiaaliset näkökulmat ja rakenteelliset kysymykset eivät mahdu samoihin juttuihin. Aloittaisin tässä itsestäni, että minun pitäisi sivistää itseäni paljon siitä, että miten maataloudessa ruuantuotanto toimii.

Järki ei riitä, kun yrittää ymmärtää salaliittoväkeä: "He uskovat taistelevansa hyvän asian puolesta", sanoo asiaa seuraava toimittaja

Kun politiikan toimittaja kirjoittaa mielipiteellisen tekstin, se käsittelee usein keskustaa – Viimeinen sana -ohjelmassa pohditaan toimittajien puolueellisuutta