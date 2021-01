Pohjanmaan koronatilanne paheni jälleen – taas leviämisvaiheeseen siirtynyt alue ottaa käyttöön epidemialuokituksen vahvimmat suositukset

Vaasan sairaanhoitopiirissä on eilen ja tänään varmistunut yhteensä 33 positiivista koronatapausta.

Vaasan sairaanhoitopiirissä varmistui eilen 18 uutta koronatapausta, tänään 15. Virusmuunnosta on kymmenkunta tapausta ja sairaalahoidossakin on koronapotilaita.

Vaasan sairaanhoitopiiri on tänään siirtynyt koronapandemian leviämisvaiheeseen.

Asian totesi tänään kokoontunut Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä.

Perusteina muun muassa se, että eilen torstaina sairaanhoitopiirissä todettiin 18 ja tänään perjantaina 15 uutta koronatartuntaa, ilmaantuvuusluku sairaanhoitopiirissä on 71 sataatuhatta asukasta kohden ja sairaalahoidossa on koronapotilaita.

– Valitettavasti näin on, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu kymmenkunta koronan virusmuunnosta. Viimeisimmät tänään perjantaina Närpiössä. Katso täältä, miten Närpiössä pahentuneeseen tilanteeseen reagoidaan.

Tiukempia suosituksia

Leviämisvaiheeseen siirtyminen aiheuttaa jälleen koronasuositusten kiristymistä.

Koronakoordinaatioryhmä antaa Pohjanmaan alueelle pinkan vahvoja suosituksia. Yli 20-vuotiaiden ryhmätoiminta tulee keskeyttää helmikuun ajaksi välittömästi, vanhusten suhteen pitää muistaa kasvomaskien ja turvavälien merkitys.

Hoiva-alalla henkilökunnan pitää käyttää kasvomaskia tai kasvomaskia ja visiiriä, ei pelkkää visiiriä, Kinnunen sanoo. Hänen mukaansa tartuntoja on ollut valitettavasti myös hoiva-alan henkilökunnalla.

Yli 12-vuotiaiden kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia julkisia tiloja kodin ulkopuolella.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä ryhmä vetoaa kaikkiin Pohjanmaan alueella, että sosiaalisten kontaktien määrää vähennettäisiin entisestään helmikuun ajan.

Koronakoordinaatiotyöryhmä on lisäksi tällä viikolla yhteistyössä alueen kuntien kanssa ollut yhteydessä alueen uskonnollisiin yhteisöihin ja ulkomaalaistaustaiseen väestöön.

Kinnusen mukaan halutaan varmistaa, että kaikilla, myös näissä ryhmissä, on tietoisuus vahvasta suosituksesta pitää kiinni 10 henkilön kokoontumisrajoituksesta myös yksityistilaisuuksissa ja käydään läpi karanteenin noudattamisen merkitys, Kinnunen sanoo.

– Nyt on tärkeätä, että yritämme vaikuttaa kaikkiin kohtiin, missä on ollut nähtävillä, että tartuntoja on ollut, Kinnunen sanoo.

Ennenkin leviämisvaiheessa

AVI on kieltänyt yli 10 hengen kokoontumiset alueella. Kielto on voimassa tällä hetkellä 8.2.21 asti.

Vaasan sairaanhoitopiiirin ajantasaiset ohjeet pohjalaisille löytyvät täältä (siirryt toiseen palveluun).

Vaasan sairaanhoitopiiri on ollut epidemian leviämisvaiheessa aiemminkin. Viime syksynä etenkin Vaasassa koronatartuntoja todettiin paljon. Myös joulukuussa joukko Pohjanmaan kuntia oli leviämisvaiheessa.

Tartuntatilanteet saatiin rauhoittumaan tiukoilla rajotuksilla.

Sataman testit keskiviikkona

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän tarjouskilpailuun ei tullut tarjouksia koronatestaamisen järjestämisestä Vaasan satamassa.

Sairaanhoitopiiri toteuttaa siis testit itse.

Tarkoitus on aloittaa testaaminen keskiviikkona 3. helmikuuta. Sairaanhoitopiiri tekee valmisteluja nyt yhdessä sataman ja rajavartiolaitoksen kanssa.

