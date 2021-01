Video: Puolassa protestoidaan aborttikieltoa vastaan – "Naisten oikeus päättää itsestään on viety"

Puolassa jatkuvat protestit lähes täyttä aborttikieltoa vastaan. Konservatiivisen Laki ja oikeus -puolueen johtaman hallituksen ajama lakimuutos tuli voimaan keskiviikkona.

Abortti on sallittu jatkossa Puolassa vain, jos raskaus on seurausta raiskauksesta tai insestista tai jos raskaus uhkaa naisen terveyttä tai henkeä.

Tuhannet ovat osoittaneet mieltään aborttikieltoa vastaan Puolassa.

– Naisilta ei voi riistää heidän oikeuksiaan. Puolet puolalaisista on naisia, yhtäkkiä puolelta kansasta on riistetty heidän oikeutensa tehdä päätöksiä omasta itsestään. Tätä on mahdoton hyväksyä, sanoi Anna Wojniewicz uutistoimisto Reutersille Varsovassa.

Puolan aborttilaki on ollut tähänkin asti tiukka. Maassa on tehty vuosittain vain noin tuhat laillista aborttia.

BBC:n mukaan arviolta 200 000 (siirryt toiseen palveluun) puolalaista naista on tehnyt abortin laittomasti tai ulkomailla.

Euroopassa abortti on kielletty Andorrassa, Maltalla ja San Marinossa. Puolan tavoin aborttioikeutta on rajoitettu erittäin tiukasti Liechtensteinissa ja Monacossa.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) abortin kieltäminen tai rajoittaminen ei vähennä abortteja, vaan tekee niistä vaarallisia.

Yleinen suuntaus maailmassa on ollut aborttilakien höllentäminen.

Kuitenkin WHO:n mukaan 40 prosenttia naisista elää maissa, joissa aborttia on rajoitettu tiukasti tai se on kielletty kokonaan.

